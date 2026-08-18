Google cho phép ẩn logo Gemini trên sản phẩm AI: Bước đi chiến lược cùng SynthID và C2PA Google chính thức mở tùy chọn tắt logo mờ hiển thị trên ảnh, video và nhạc tạo bởi Gemini, đồng thời duy trì bảo mật với cơ chế gắn mã ẩn SynthID và C2PA.

Google đã chính thức cho phép người dùng tắt watermark trực quan xuất hiện trên các sản phẩm truyền thông tạo bởi AI Gemini. Thay đổi này áp dụng đối với hình ảnh tạo từ mô hình Nano Banana, video tạo từ Omni và âm thanh tạo từ Lyria, mang lại sự linh hoạt cao hơn cho người dùng khi đưa sản phẩm AI vào thực tế.

Cơ chế xác thực hai lớp: Ẩn biểu tượng, giữ mã nhận dạng

Trước đây, người dùng tạo nội dung bằng Gemini thường thấy logo hoặc dấu hiệu nhận biết xuất hiện trực tiếp ở góc sản phẩm. Điều này giúp người xem dễ dàng nhận biết nội dung do công cụ AI khởi tạo. Mặc dù việc cho phép tắt watermark hiển thị giúp sản phẩm trông giống nội dung thông thường hơn, Google không hoàn toàn gỡ bỏ cơ chế đánh dấu.

Hình ảnh tạo ra do Gemini trước đây đều có logo hình mờ góc dưới bên phải.

Thay vào đó, hệ thống duy trì cơ chế xác thực hai lớp. Khi dấu hiệu nhìn thấy bằng mắt thường bị ẩn đi, tệp dữ liệu vẫn được tích hợp công nghệ SynthID và metadata C2PA để đảm bảo tính minh bạch:

Watermark hiển thị: Dấu hiệu trực quan mà bất kỳ người xem nào cũng có thể nhận biết ngay trên bề mặt hình ảnh, video hoặc âm thanh.

Dấu hiệu trực quan mà bất kỳ người xem nào cũng có thể nhận biết ngay trên bề mặt hình ảnh, video hoặc âm thanh. Công nghệ SynthID: Dấu hiệu nhận diện được nhúng ẩn trực tiếp vào cấu trúc tệp theo cách khó phát hiện bằng mắt thường.

Dấu hiệu nhận diện được nhúng ẩn trực tiếp vào cấu trúc tệp theo cách khó phát hiện bằng mắt thường. Metadata C2PA: Cung cấp thông tin chi tiết về nguồn gốc và lịch sử khởi tạo của nội dung trong dữ liệu tả (metadata).

Cách tắt logo Gemini trên giao diện web

Tính năng mới hiện được cung cấp trên phiên bản Gemini dành cho trình duyệt web. Người dùng có thể tùy chỉnh cài đặt theo các bước sau:

Mở ứng dụng Gemini trên giao diện web. Nhấn vào biểu tượng bánh răng cài đặt ở góc dưới bên trái màn hình. Chọn mục "Media watermark" và chuyển trạng thái tắt tùy chọn watermark hiển thị.

Tùy chọn này hiện chưa xuất hiện trên ứng dụng Gemini dành cho điện thoại và có thể được bổ sung trong thời gian tới. Ngoài ra, khả năng tắt watermark có thể không khả dụng tại những quốc gia mà pháp luật yêu cầu nội dung AI bắt buộc phải có dấu hiệu nhận diện trực quan.

Tác động đến việc xác minh nguồn gốc nội dung

Việc cho phép ẩn logo trực quan giúp quá trình sử dụng sản phẩm AI linh hoạt hơn trong trình bày và thiết kế, nhưng cũng làm cho việc nhận biết bằng mắt thường trở nên khó khăn hơn. Người dùng vẫn có thể sử dụng chính Gemini để tải tệp lên và kiểm tra xem một hình ảnh có chứa tín hiệu nhận diện tạo bằng AI hay không.

Trong bối cảnh nội dung tổng hợp ngày càng phổ biến, các giải pháp mã hóa ẩn như SynthID và metadata C2PA đóng vai trò là lớp xác thực quan trọng hơn so với việc hiển thị logo trực tiếp trên sản phẩm.