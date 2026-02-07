Google Gemini nâng cấp trải nghiệm mua sắm tại Việt Nam: Trợ lý AI thay đổi thói quen dùng Google Gemini vừa cập nhật tính năng mua sắm tại Việt Nam, cho phép tìm kiếm và so sánh sản phẩm trực tiếp trong cuộc trò chuyện nhờ hệ thống dữ liệu Shopping Graph.

Google vừa chính thức triển khai bản cập nhật quan trọng cho ứng dụng Gemini tại thị trường Việt Nam, tập trung vào việc tối ưu hóa trải nghiệm mua sắm thông qua trí tuệ nhân tạo (AI). Bước đi này đánh dấu sự chuyển mình của Gemini từ một chatbot thuần túy trở thành một trợ lý mua sắm cá nhân thực thụ, có khả năng xử lý các truy vấn phức tạp của người dùng ngay trong một cửa sổ hội thoại duy nhất.

Cơ chế hội thoại đa nhiệm: Xóa bỏ rào cản chuyển đổi ứng dụng

Điểm đột phá nhất trong bản cập nhật lần này là khả năng duy trì mạch hội thoại xuyên suốt quá trình mua sắm. Thay vì phải liên tục chuyển đổi giữa các tab trình duyệt để đọc đánh giá, so sánh giá cả và kiểm tra thông số kỹ thuật, người dùng hiện có thể thực hiện tất cả các thao tác này trực tiếp với Gemini.

Hệ thống AI được thiết kế để hiểu các yêu cầu bằng ngôn ngữ tự nhiên mang tính cá nhân hóa cao. Ví dụ, thay vì tìm kiếm từ khóa khô khan, người dùng có thể yêu cầu: "Tìm giúp tôi một chiếc vali bền, nhẹ cho chuyến đi 3 ngày với ngân sách dưới 2 triệu đồng". Gemini sẽ phân tích mục đích, ngân sách và sở thích để đưa ra danh sách gợi ý phù hợp nhất thay vì trả về hàng loạt kết quả tìm kiếm đại trà.

Đã có thể tìm kiếm và mua sắm ngay trên Gemini

Sức mạnh từ Shopping Graph: Hệ sinh thái dữ liệu khổng lồ

Để cung cấp thông tin chính xác và thời gian thực, Gemini dựa trên nền tảng kỹ thuật Shopping Graph của Google. Đây là một mô hình dữ liệu quy mô lớn với hơn 50 tỷ danh sách sản phẩm trên toàn cầu. Đáng chú ý, cơ sở dữ liệu này được cập nhật với tốc độ khoảng 2 tỷ sản phẩm mỗi giờ, đảm bảo các thông tin về giá bán, tình trạng còn hàng và các chương trình khuyến mãi luôn mới nhất.

Nhờ nguồn dữ liệu này, Gemini không chỉ liệt kê sản phẩm mà còn có khả năng trình bày thông tin một cách trực quan. Với các yêu cầu tham khảo ý tưởng như chọn quà tặng, AI sẽ hiển thị hình ảnh dưới dạng thanh trượt (carousel), giúp người dùng dễ dàng lướt xem và có cái nhìn tổng quan nhanh chóng.

Khả năng phân tích và so sánh tự động

Một tính năng kỹ thuật đáng giá khác là khả năng tự động khởi tạo bảng so sánh. Khi người dùng phân vân giữa nhiều lựa chọn, Gemini có thể tổng hợp các tiêu chí như:

Giá bán và địa điểm phân phối.

Thông số vật lý: Kích thước, trọng lượng, chất liệu.

Tính năng đặc thù và đánh giá từ cộng đồng người mua.

Việc hệ thống hóa dữ liệu vào bảng so sánh giúp người dùng nhận diện rõ ưu và nhược điểm của từng sản phẩm mà không cần tự mình tổng hợp thủ công. Điều này không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn giảm thiểu sai sót trong quá trình đối chiếu thông tin kỹ thuật.

Định hướng trở thành trợ lý AI toàn diện

Việc triển khai các tính năng mua sắm chuyên sâu tại Việt Nam cho thấy chiến lược của Google trong việc cá nhân hóa AI theo từng thị trường địa phương. Gemini không còn dừng lại ở việc trả lời câu hỏi mà đang can thiệp sâu hơn vào chuỗi quyết định mua sắm của người dùng. Với sự hỗ trợ từ hệ thống dữ liệu Shopping Graph khổng lồ, Google đang tạo ra một lợi thế cạnh tranh lớn so với các chatbot AI khác trong lĩnh vực thương mại điện tử.