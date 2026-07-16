Google Pixel 11 Pro lộ diện với Pixel Glow: Hệ thống đèn RGB thông minh tích hợp AI Google vừa hé lộ tính năng Pixel Glow trên dòng Pixel 11 Pro, sử dụng đèn LED RGB để thông báo và tương tác với AI Gemini. Đây là bước đi mới của Google trong việc cá nhân hóa trải nghiệm người dùng thông qua tín hiệu thị giác.

Google vừa chính thức cung cấp cái nhìn đầu tiên về Pixel Glow, một tính năng đèn LED RGB độc đáo sẽ xuất hiện trên các dòng điện thoại cao cấp Pixel 11 Pro và Pixel 11 Pro XL. Tính năng này được kỳ vọng sẽ thay đổi cách người dùng tương tác với thiết bị thông qua các tín hiệu ánh sáng đa sắc màu.

Pixel Glow: Sự kết hợp giữa đèn thông báo và trí tuệ nhân tạo

Mặc dù các manh mối về Pixel Glow đã từng được phát hiện trong mã nguồn của ứng dụng Pixel Diagnostics vào tháng 4, nhưng đây là lần đầu tiên hệ thống chiếu sáng RGB này lộ diện thực tế. Trong một video ngắn trên Google Store, Google đã trình diễn khả năng thay đổi màu sắc linh hoạt của đèn LED flash nằm trong mô-đun camera phía sau.

Google officially reveals the Pixel Glow for the first time in a teaser image.

Pixel Glow không chỉ đơn thuần là một đèn báo trạng thái. Theo các thông tin phân tích, hệ thống này sẽ đóng vai trò trực quan hóa các tương tác với trợ lý ảo Gemini AI. Khi người dùng trò chuyện hoặc yêu cầu AI xử lý tác vụ, đèn LED sẽ nhấp nháy theo các nhịp điệu và màu sắc khác nhau để phản hồi.

Tính năng thông báo thông minh

Tương tự như giao diện Glyph trên các dòng điện thoại Nothing Phone, Pixel Glow sẽ giúp người dùng nhận diện nhanh các loại thông báo mà không cần nhìn vào màn hình. Cụ thể:

Phân loại ứng dụng: Đèn có thể hiển thị màu xanh lá cho tin nhắn WhatsApp hoặc màu xanh dương cho thông báo Facebook.

Đèn có thể hiển thị màu xanh lá cho tin nhắn WhatsApp hoặc màu xanh dương cho thông báo Facebook. Cảnh báo cuộc gọi: Hiển thị các hiệu ứng ánh sáng riêng biệt cho các cuộc gọi đến từ danh bạ ưu tiên.

Hiển thị các hiệu ứng ánh sáng riêng biệt cho các cuộc gọi đến từ danh bạ ưu tiên. Phản hồi AI: Cung cấp tín hiệu thị giác trong suốt quá trình giao tiếp bằng giọng nói với trợ lý ảo.

So sánh khả năng ứng dụng thực tế

Dù có kích thước nhỏ gọn hơn đáng kể so với hệ thống đèn mặt lưng của đối thủ, Pixel Glow tập trung vào sự tinh tế và tích hợp sâu vào hệ sinh thái AI của Google. Hiện vẫn chưa rõ liệu tính năng này sẽ là đặc quyền trên các dòng Pro hay sẽ xuất hiện trên cả phiên bản Pixel 11 tiêu chuẩn và dòng điện thoại gập Pixel 11 Pro Fold.

Google Pixel 11

Những thay đổi đáng chú ý trên dòng Pixel 11

Bên cạnh điểm nhấn về Pixel Glow, dòng sản phẩm mới của Google dự kiến sẽ mang đến nhiều nâng cấp về phần cứng, dẫn đầu là vi xử lý Google Tensor G6. Tuy nhiên, một thay đổi gây tranh cãi là việc Google có thể loại bỏ cảm biến nhiệt độ vốn hiện diện trên dòng Pixel 10 Pro. Điều này đồng nghĩa với việc người dùng sẽ không còn khả năng đo nhiệt độ da hoặc thực phẩm trực tiếp bằng điện thoại.

Google Pixel 11 Pro

Dòng Google Pixel 11 dự kiến sẽ được ra mắt chính thức vào ngày 12/08. Với việc tích hợp mạnh mẽ AI vào cả phần cứng lẫn phần mềm, Google đang nỗ lực tạo ra sự khác biệt rõ nét so với các đối thủ trong phân khúc smartphone cao cấp.