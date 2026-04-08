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    Google Pixel 11 Pro rò rỉ thiết kế: Đèn LED Pixel Glow và camera zoom 120x

    Lê Nhân04/08/2026 10:37

    Tài liệu quảng cáo của Google Pixel 11 Pro tiết lộ dải đèn LED Pixel Glow độc đáo, cụm camera kính nguyên khối hỗ trợ zoom 120x cùng vi xử lý Tensor G6.

    Loạt tài liệu quảng cáo chính thức của Google Pixel 11 Pro vừa được tài khoản Evan Blass (@evleaks) chia sẻ, hé lộ toàn bộ những nâng cấp quan trọng về cả ngoại hình lẫn cấu hình phần cứng. Mẫu flagship mới từ Google gây ấn tượng với điểm nhấn dải đèn LED RGB ở mặt lưng, hệ thống ống kính được làm liền mạch và khả năng zoom kỹ thuật số lên tới 120x.

    Ảnh quảng cáo Google Pixel 11 Pro
    Ảnh quảng cáo Google Pixel 11 Pro

    Dải đèn LED Pixel Glow và thay đổi trong ngôn ngữ thiết kế

    Về tổng thể, Google Pixel 11 Pro duy trì phong cách thiết kế đặc trưng của dòng sản phẩm nhưng được bổ sung điểm nhấn mới mang tên "Pixel Glow". Đây là dải đèn LED RGB dạng tròn đặt tại mặt lưng, có chức năng hiển thị thông báo cuộc gọi, tin nhắn cũng như hỗ trợ các tính năng tương tác thông minh khác trong quá trình sử dụng.

    Thiết kế mặt lưng Pixel 11 Pro với dải đèn Pixel Glow

    Bên cạnh dải đèn mới, cụm camera sau cũng ghi nhận sự thay đổi lớn về mặt hoàn thiện. Toàn bộ hệ thống ống kính hiện được bao phủ bởi một lớp kính liền khối, loại bỏ phần khung kim loại ở cạnh phải như trên thế hệ Pixel 10 Pro. Mặc dù phần mô-đun camera có độ nhô cao hơn đôi chút so với bản tiền nhiệm, thiết kế mới mang lại cảm giác đồng nhất và hiện đại hơn.

    Cụm camera kính nguyên khối trên Pixel 11 Pro

    Khả năng zoom 120x và cấu hình từ chip Tensor G6

    Về khả năng nhiếp ảnh, tài liệu tiếp thị xác nhận ống kính tele của Pixel 11 Pro hỗ trợ khả năng zoom kỹ thuật số tối đa 120x. Nâng cấp này cho phép thiết bị ghi lại các chi tiết ở khoảng cách rất xa với độ nét cao hơn.

    Tính năng camera zoom 120x trên Pixel 11 Pro

    Cung cấp hiệu năng cho máy là bộ vi xử lý Tensor G6 do Google tự phát triển. Vi xử lý mới kết hợp cùng công nghệ trí tuệ nhân tạo Gemini Intelligence nâng cấp, đóng vai trò hạt nhân trong việc xử lý các tác vụ AI và tối ưu hóa trải nghiệm người dùng trên hệ điều hành.

    Thời điểm ra mắt dự kiến

    Dựa trên các thông tin rò rỉ từ tài liệu quảng cáo, dòng sản phẩm Pixel 11 series dự kiến sẽ được Google công bố chính thức vào ngày 12 tháng 8. Với sự xuất hiện của dải đèn Pixel Glow, camera zoom 120x và vi xử lý Tensor G6, Pixel 11 Pro sẽ là sản phẩm đáng chú ý trong phân khúc flagship ở nửa cuối năm.

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      Khoa học - công nghệ
      Google Pixel 11 Pro rò rỉ thiết kế: Đèn LED Pixel Glow và camera zoom 120x
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