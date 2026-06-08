Google Pixel 11 Pro XL rò rỉ thiết kế camera phủ kính và vòng đèn LED RGB Pixel Glow độc đáo Hình ảnh render của Google Pixel 11 Pro XL lộ diện cụm camera phủ kính, dải đèn LED RGB Pixel Glow cùng vi xử lý Tensor G6 sản xuất trên tiến trình 2nm.

Google Pixel 11 Pro XL là mẫu smartphone cao cấp mới nhất vừa lộ diện trọn vẹn qua hình ảnh render công bố bởi Evan Blass trước ngày ra mắt chính thức 12/8. Thiết bị sở hữu ngôn ngữ thiết kế tương tự bản Pixel 11 Pro tiêu chuẩn nhưng có kích thước lớn hơn, nâng cấp mặt lưng phủ kính toàn bộ cụm camera và trang bị vi xử lý Tensor G6 dự kiến sản xuất trên tiến trình 2nm.

Thiết kế mặt lưng phủ kính toàn bộ và tính năng đèn Pixel Glow

Về ngoại hình tổng thể, Google Pixel 11 Pro XL tiếp tục duy trì kiểu dáng đặc trưng của dòng Pixel nhưng có những cải tiến quan trọng ở chi tiết hoàn thiện. Điểm thay đổi dễ nhận thấy nhất nằm ở mặt sau, nơi thanh camera quen thuộc giờ đây được bao phủ hoàn toàn bởi một lớp kính liền mạch, mang lại vẻ ngoài hiện đại và sang trọng hơn.

Hình ảnh mặt sau rò rỉ của Google Pixel 11 Pro XL với cụm camera phủ kính bóng bẩy

Bên cạnh đó, điểm nhấn kỹ thuật nổi bật trên dòng Pro năm nay là tính năng mang tên Pixel Glow. Đây là hệ thống đèn LED RGB dạng vòng tròn đặt ngay bên trong cụm camera lồi. Hệ thống này có khả năng tạo ra các hiệu ứng ánh sáng đa dạng cho người dùng khi có thông báo hoặc trong các kịch bản sử dụng khác nhau.

Cận cảnh cụm camera lồi độc đáo tích hợp vòng đèn LED RGB Pixel Glow trên Pixel 11 Pro XL

Quan sát từ hình ảnh rò rỉ, phần đảo camera của máy có độ dày tăng nhẹ so với thế hệ trước. Sự thay đổi này được dự đoán nhằm phục vụ cho việc nâng cấp phần cứng và kích thước của các cảm biến quang học bên trong.

Màn hình tràn viền và vi xử lý Tensor G6 tiến trình 2nm

Ở mặt trước, Google Pixel 11 Pro XL sở hữu không gian hiển thị rộng rãi với viền màn hình được tối ưu mỏng đáng kể ở cả 4 cạnh. Phần khung viền cấu tạo từ chất liệu cao cấp với các góc bo cong mềm mại giúp tối ưu cảm giác cầm nắm cho một thiết bị kích thước lớn.

Mặt trước của Google Pixel 11 Pro XL hiển thị màn hình tràn viền siêu mỏng

Cạnh bên mỏng nhẹ cùng các đường bo cong mềm mại của Google Pixel 11 Pro XL

Về sức mạnh phần cứng, Pixel 11 Pro XL tích hợp vi xử lý Tensor G6 thế hệ mới. Một số nguồn tin kỹ thuật cho biết chipset này có thể được sản xuất trên tiến trình 2nm tiên tiến. Việc thu nhỏ tiến trình sản xuất xuống 2nm hứa hẹn giúp thiết bị tăng cường hiệu năng xử lý tác vụ AI, đồng thời tối ưu hiệu suất tiêu thụ năng lượng tốt hơn so với các thế hệ Tensor tiền nhiệm.

Thời điểm ra mắt chính thức

Theo kế hoạch công bố, Google sẽ chính thức trình làng thế hệ Pixel 11 cùng phiên bản Pixel 11 Pro XL vào ngày 12 tháng 8. Các thông tin chi tiết về thông số kỹ thuật chính thức, giá bán cũng như kế hoạch phân phối tại từng thị trường sẽ được xác nhận tại sự kiện này.