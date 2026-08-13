Google Pixel 11 ra mắt với chip Tensor G6 2nm, camera zoom 5x và giá từ 23,41 triệu đồng Google Pixel 11 chính thức trình làng sở hữu vi xử lý Tensor G6 sản xuất trên tiến trình 2nm của TSMC, RAM 12GB cùng hệ thống camera tele 5x ấn tượng.

Google đã chính thức ra mắt mẫu điện thoại flagship Pixel 11, mang đến bước nhảy vọt về hiệu năng và công nghệ xử lý với dòng chip Tensor G6. Sản phẩm này tiếp tục định vị ở phân khúc cận cao cấp và cao cấp, mang lại nhiều cải tiến đáng giá từ vi xử lý, dung lượng bộ nhớ cho tới hệ thống ống kính nhiếp ảnh.

Google Pixel 11 ra mắt với nhiều nâng cấp ấn tượng

Sức mạnh từ chip Tensor G6 2nm sản xuất bởi TSMC

Điểm nâng cấp quan trọng nhất trên Google Pixel 11 chính là bộ vi xử lý Tensor G6 do Google tự thiết kế. Đây là chipset smartphone đầu tiên được sản xuất dựa trên tiến trình 2nm tiên tiến từ nhà sản xuất TSMC. Việc chuyển sang tiến trình mới giúp tối ưu hóa điện năng tiêu thụ, giảm thiểu tình trạng quá nhiệt và tăng cường hiệu năng tổng thể khi xử lý các tác vụ nặng cũng như trí tuệ nhân tạo.

Pixel 11 dùng chip Tensor G6 mạnh mẽ

Bên cạnh vi xử lý mới, Google trang bị cho máy dung lượng RAM 12GB. Đáng chú ý, phiên bản bộ nhớ trong 128GB tiêu chuẩn trước đây đã bị loại bỏ hoàn toàn. Pixel 11 hiện khởi đầu với dung lượng bộ nhớ tối thiểu 256GB, đồng thời chấm dứt việc sử dụng chuẩn lưu trữ UFS 3.1 cũ kỹ để mang lại tốc độ truy xuất dữ liệu nhanh hơn.

Thiết kế gọn gàng và thời lượng pin được tối ưu

Về mặt hiển thị, Google Pixel 11 sở hữu màn hình kích thước 6.3 inch, mang lại cảm giác cầm nắm vừa vặn và dễ thao tác bằng một tay. Máy sử dụng tấm nền LTPS OLED với độ phân giải 1080p+. Thiết kế tổng thể của dải chứa camera ở mặt lưng cũng được tinh chỉnh mỏng hơn, tạo nét thanh thoát cho thiết bị.

Pixel 11 có thiết kế khá nhỏ gọn

Dù có ngoại hình gọn gàng, Pixel 11 vẫn tích hợp viên pin dung lượng 4,985mAh. Nhờ sự hỗ trợ từ vi xử lý 2nm tiết kiệm năng lượng, thiết bị có thể duy trì thời gian sử dụng liên tục lên đến 30 giờ. Tốc độ sạc không dây qua phụ kiện Pixelsnap tăng 25% so với thế hệ trước, trong khi sạc có dây cho phép nạp 55% pin chỉ trong khoảng 30 phút.

Nâng cấp hệ thống camera và thông tin giá bán

Google đã loại bỏ cảm biến nhỏ 1/2.0 inch trước đây để thay bằng cảm biến chính 48MP có kích thước lớn hơn, đạt 1/1.56 inch, giúp cải thiện khả năng thu sáng khi chụp đêm. Cụm camera sau còn có ống kính góc siêu rộng 13MP (góc nhìn 120 độ) và điểm nâng cấp đáng chú ý nhất là camera tele 5x độ phân giải 10.8MP. Camera trước giữ nguyên độ phân giải 10.5MP hỗ trợ tự động lấy nét.

Flagship mới của Google có cấu hình mạnh mẽ

Google Pixel 11 cung cấp bốn tùy chọn màu sắc gồm Frost, Hibiscus, Pistachio và Obsidian. Giá bán khởi điểm của thiết bị được niêm yết cụ thể như sau: