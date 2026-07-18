Google Pixel 11a lộ thông số: Chip Tensor G6 và modem MediaTek đồng bộ dòng flagship Dù dòng Pixel 11 chưa ra mắt, phiên bản rút gọn Pixel 11a đã rò rỉ cấu hình mạnh mẽ với vi xử lý Tensor G6, modem MediaTek M90 và màn hình siêu sáng 3.350 nits.

Trong khi cộng đồng công nghệ đang đổ dồn sự chú ý vào sự kiện ra mắt dòng Google Pixel 11 dự kiến diễn ra vào ngày 12/08, những thông tin rò rỉ về phiên bản kế nhiệm thuộc dòng A-series là Pixel 11a đã bất ngờ xuất hiện. Theo dữ liệu từ nhóm Mystic Leaks trên Telegram, thiết bị mới có tên mã nội bộ là "Formosan" và hứa hẹn mang đến những nâng cấp đáng kể về hiệu năng xử lý.

Pixel 10a màu trắng

Sức mạnh từ chip Tensor G6 và modem MediaTek mới

Điểm đáng chú ý nhất trong lần rò rỉ này là việc Pixel 11a được cho là sẽ trang bị chip xử lý Tensor G6 (tên mã Malibu) cùng chip bảo mật Titan M3. Đây là một bước nhảy vọt về chiến lược, bởi trước đó mẫu Pixel 10a vẫn sử dụng chip Tensor G4 thay vì nâng cấp lên Tensor G5. Việc trang bị Tensor G6 giúp Pixel 11a thu hẹp khoảng cách hiệu năng với các dòng flagship cao cấp nhất của Google.

Đi kèm với vi xử lý mới là nhân đồ họa GPU PowerVR C-Series (CXTP-48-1536), một thành phần đã được báo cáo là một phần của nền tảng Tensor G6. Bên cạnh đó, Google tiếp tục duy trì sự đồng bộ về khả năng kết nối khi trang bị modem MediaTek M90 cho Pixel 11a. Đây cũng chính là loại modem dự kiến sẽ xuất hiện trên toàn bộ dòng Pixel 11 series, giúp cải thiện độ ổn định và tốc độ truyền tải dữ liệu di động.

Bảng thông số kỹ thuật rò rỉ của Pixel 11a

Màn hình siêu sáng và những thay đổi về phần cứng

Về khả năng hiển thị, Pixel 11a dự kiến sở hữu màn hình 6,3 inch, độ phân giải 1.080 x 2.424 pixel với tần số quét linh hoạt từ 60 Hz đến 120 Hz. Đáng chú ý, độ sáng màn hình được nâng cấp mạnh mẽ, đạt mức 2.250 nits cho nội dung HDR và độ sáng đỉnh lên tới 3.350 nits, giúp việc sử dụng ngoài trời trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Tuy nhiên, một điểm gây tranh cãi là dung lượng pin tối thiểu được liệt kê ở mức 4.870 mAh, giảm nhẹ so với mức 5.000 mAh trên Pixel 10a. Dưới đây là bảng tổng hợp các thông số kỹ thuật chính dựa trên nguồn tin rò rỉ:

Thông số Chi tiết rò rỉ Vi xử lý (SoC) Google Tensor G6 (Malibu) Chip bảo mật Titan M3 Modem MediaTek M90 RAM 8 GB Màn hình 6,3 inch, 120 Hz, độ sáng đỉnh 3.350 nits Dung lượng pin 4.870 mAh (tối thiểu)

Cải tiến camera và tính năng bảo mật

Bên cạnh cấu hình lõi, Google cũng tập trung vào trải nghiệm người dùng thông qua hệ thống camera. Nguồn tin cho biết Pixel 11a sẽ có cảm biến camera trước mới với tên mã "dokkaebi". Song song đó, tính năng mở khóa bằng khuôn mặt (Face Unlock) trên dòng Pixel 11 nói chung được khẳng định là sẽ nhanh hơn, bảo mật hơn và hoạt động hiệu quả hơn trong điều kiện ánh sáng yếu.

Thiết bị dự kiến sẽ có 4 tùy chọn màu sắc bao gồm: Obsidian (đen), Olive (xanh lá), Frost (tím) và Fog (bạc). Ngoài ra, các biến thể theo khu vực cũng được xác định với mã GQ05X cho thị trường quốc tế, GP1BL cho Nhật Bản và G4XQ2 cho Bắc Mỹ. Thậm chí, nguồn tin còn hé lộ tên mã sơ khai cho thế hệ tiếp theo là "marmoset" (dành cho Pixel 12a), cho thấy lộ trình phát triển dài hơi của Google đối với dòng điện thoại tầm trung này.