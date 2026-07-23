Google Pixel Watch 5 lộ cấu hình: Chip cũ Snapdragon W5 Gen 2 liệu có đủ sức cạnh tranh? Google Pixel Watch 5 gây thất vọng khi tiếp tục sử dụng vi xử lý Snapdragon W5 Gen 2 từ thế hệ trước. Dù RAM được nâng cấp lên 3GB, hiệu năng máy vẫn thua xa chip 3nm trên Samsung Galaxy Watch9.

Google dự kiến sẽ chính thức ra mắt mẫu đồng hồ thông minh thế hệ mới Pixel Watch 5 vào ngày 12/08 tới đây, cùng thời điểm trình làng dòng điện thoại Pixel 11. Tuy nhiên, những thông tin rò rỉ mới nhất từ Google Play Console về thiết bị có mã hiệu "Godric" này đang gây ra nhiều tranh cãi trong cộng đồng công nghệ, đặc biệt là về cấu hình phần cứng.

Google Pixel Watch 5 có thể sử dụng lại bộ vi xử lý của thế hệ tiền nhiệm.

Chip Snapdragon W5 Gen 2: Sự dậm chân tại chỗ của Google?

Theo dữ liệu từ Google Play Console, Pixel Watch 5 sẽ được trang bị vi xử lý Qualcomm SW5100, hay còn gọi là Snapdragon W5 Gen 2. Đáng chú ý, đây chính là con chip đã được sử dụng trên mẫu Pixel Watch 4 hiện tại. Việc tái sử dụng linh kiện cũ trên một thiết bị đời mới được xem là một bước lùi, nhất là khi các đối thủ đang có những bước tiến mạnh mẽ về công nghệ bán dẫn.

Snapdragon W5 Gen 2 sở hữu 4 nhân hiệu năng thấp ARM Cortex-A53 với tốc độ xung nhịp tối đa 1,7 GHz. Khi đặt lên bàn cân với Snapdragon Wear Elite (tiến trình 3nm) được trang bị trên Samsung Galaxy Watch9, sự chênh lệch trở nên rất rõ rệt. Chip mới của Qualcomm dành cho Samsung có 1 nhân hiệu năng cao Cortex-A78 (2,1 GHz) và 4 nhân Cortex-A55 (1,95 GHz).

Thông số Google Pixel Watch 5 (Rò rỉ) Samsung Galaxy Watch9 Vi xử lý Snapdragon W5 Gen 2 (SW5100) Snapdragon Wear Elite (3nm) Cấu trúc nhân 4x Cortex-A53 1x Cortex-A78 + 4x Cortex-A55 Hiệu suất CPU Cơ bản Gấp tới 5 lần (theo Qualcomm) Hiệu suất GPU Cơ bản Gấp tới 7 lần (theo Qualcomm)

Nâng cấp RAM và các tính năng kết nối

Mặc dù bộ vi xử lý không đổi, Google vẫn mang đến một cải tiến nhỏ về bộ nhớ. Pixel Watch 5 được cho là sẽ sở hữu 3 GB RAM, tăng thêm 1 GB so với mức 2 GB của thế hệ trước. Sự bổ sung này có thể giúp thiết bị xử lý đa nhiệm mượt mà hơn và chạy các ứng dụng Wear OS nặng tốt hơn.

Về khả năng hiển thị, mật độ điểm ảnh của màn hình vẫn được giữ nguyên ở mức 320 PPI. Chứng nhận từ FCC cũng xác nhận máy sẽ hỗ trợ đầy đủ các kết nối hiện đại bao gồm Wi-Fi 6, Bluetooth, NFC và Ultra-Wideband (UWB). Ngoài ra, Google vẫn cung cấp tùy chọn phiên bản có modem LTE cho người dùng có nhu cầu kết nối độc lập.

Giá bán tăng nhẹ dù thiết kế không đổi

Bên cạnh cấu hình, thông tin về giá bán cũng đã được hé lộ. Dù không có thay đổi đáng kể về thiết kế bên ngoài, Pixel Watch 5 dự kiến sẽ có giá khởi điểm cao hơn khoảng 20 Euro so với phiên bản tiền nhiệm. Cụ thể, phiên bản mặt đồng hồ 41mm có thể được bán với giá 419 Euro.

Đối với phiên bản lớn hơn (44mm), người dùng có thể phải chi thêm 30 Euro. Nếu muốn sở hữu tính năng kết nối LTE, mức giá sẽ tăng thêm khoảng 100 Euro. Với việc cấu hình không có nhiều đột phá nhưng giá bán lại tăng, Google Pixel Watch 5 chắc chắn sẽ đối mặt với nhiều thách thức khi cạnh tranh với các đối thủ cùng phân khúc trong thời gian tới.