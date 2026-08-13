Google ra mắt Pixel 11 Pro Series với chip Tensor G6 2nm và đèn HiLight giá từ 26.54 triệu Google ra mắt thế hệ Pixel 11 Pro Series gồm bản Pro, XL và Pro Fold trang bị chip Tensor G6 2nm, hệ thống camera nâng cấp cùng dải đèn thông báo HiLight.

Google vừa chính thức trình làng dòng smartphone flagship Pixel 11 Pro Series bao gồm ba phiên bản: Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL và mẫu màn hình gập Pixel 11 Pro Fold. Dòng sản phẩm mới gây ấn tượng mạnh với vi xử lý Tensor G6 sản xuất trên tiến trình 2nm của TSMC, dải đèn LED thông báo HiLight độc đáo kết hợp trí tuệ nhân tạo Gemini, cùng mức giá khởi điểm từ 1,019 USD (khoảng 26.54 triệu đồng).

Google Pixel 11 Pro ra mắt

Vi xử lý Tensor G6 2nm và sự trở lại của dải đèn HiLight

Điểm nâng cấp kỹ thuật quan trọng nhất trên Pixel 11 Pro Series là vi xử lý Tensor G6. Đây là dòng chipset thứ hai do Google tự chủ hoàn toàn khâu thiết kế, đồng thời là chip di động đầu tiên được sản xuất trên tiến trình 2nm tiên tiến của nhà sản xuất TSMC. Nhằm duy trì hiệu năng ổn định cho các tác vụ AI thuộc hệ sinh thái Gemini Intelligence, Google đã tích hợp hệ thống tản nhiệt buồng hơi kết hợp cùng chip bảo mật Titan M3 có khả năng mã hóa hậu lượng tử.

Thiết kế Pixel 11 Pro XL

Bên cạnh vi xử lý mới, Google gây chú ý khi mang trở lại dải đèn thông báo với tên gọi HiLight ngay bên cạnh cụm camera sau. Khi người dùng đặt úp điện thoại xuống mặt bàn, dải đèn này sẽ sáng lên để phát thông báo cho các cuộc gọi từ danh bạ ưu tiên hoặc nhấp nháy theo nhịp điệu khi người dùng tương tác với trợ lý ảo Gemini.

Cấu hình và hệ thống camera trên Pixel 11 Pro và 11 Pro XL

Về màn hình, Pixel 11 Pro trang bị tấm nền OLED LTPO 6.3 inch hỗ trợ tần số quét 120Hz cùng viên pin 4,850mAh, hỗ trợ sạc nhanh có dây 30W và sạc không dây từ tính Pixelsnap. Trong khi đó, biến thể Pixel 11 Pro XL sở hữu màn hình rộng 6.8 inch, dung lượng pin 5,115mAh đi kèm sạc nhanh có dây công suất 45W.

Pixel 11 Pro Series có hệ thống camera cao cấp

Trên thế hệ này, Google đã loại bỏ tùy chọn bộ nhớ 128GB. Cấu hình tiêu chuẩn của Pixel 11 Pro khởi điểm từ 256GB bộ nhớ trong đi kèm 12GB RAM, còn các phiên bản 512GB và 1TB được trang bị dung lượng RAM lên tới 16GB.

Về khả năng nhiếp ảnh, bộ đôi Pixel 11 Pro và Pro XL sở hữu hệ thống ba camera sau gồm: cảm biến chính 50MP hỗ trợ chống rung quang học (OIS), camera tele 48MP hỗ trợ zoom quang 5x và camera góc siêu rộng 48MP có tính năng tự động lấy nét. Mặt trước là camera selfie 42MP với góc chụp rộng 103 độ.

Màn hình gập Pixel 11 Pro Fold và bảng giá chi tiết

Đối với phiên bản màn hình gập Pixel 11 Pro Fold, máy đạt chuẩn kháng nước kháng bụi IP68. Màn hình phụ phía ngoài được nâng kích thước lên 6.5 inch, trong khi màn hình chính bên trong giữ nguyên mức 8.0 inch. Thiết bị mặc định đi kèm 16GB RAM cho mọi tùy chọn dung lượng lưu trữ.

Pixel 11 Pro Fold sở hữu màn hình gập độc đáo

Mặc dù dung lượng pin giảm xuống 4,806mAh để đạt độ mỏng tối ưu, thiết bị vẫn đáp ứng thời lượng sử dụng lên đến 24 giờ liên tục. Cụm camera trên Pixel 11 Pro Fold gồm cảm biến chính 48MP, camera tele 10.8MP (zoom 5x) và camera góc siêu rộng 10.5MP, đi kèm hai camera selfie 10MP ở cả hai màn hình.

Pixel 11 Pro Fold có cấu hình mạnh mẽ

Phiên bản Pixel 11 Pro và Pro XL mang đến bốn tùy chọn màu sắc bao gồm Canyon, Olive, Fog và Obsidian. Mẫu màn hình gập Pro Fold đi kèm hai tùy chọn Obsidian và Olive. Dưới đây là giá bán chi tiết của các phiên bản: