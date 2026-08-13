Google ra mắt Pixel Tag: Thiết bị định vị UWB cạnh tranh AirTag với giá từ 755.000 đồng Google vừa trình làng Pixel Tag, thiết bị định vị sở hữu công nghệ UWB, Bluetooth Channel Sounding, chuẩn IP67 cùng thời lượng pin trên một năm với giá 29 USD.

Tại sự kiện Made by Google 2026, bên cạnh dòng smartphone Pixel 11, Google đã chính thức trình làng Pixel Tag. Đây là thiết bị định vị vật dụng thông minh đầu tiên của tập đoàn công nghệ Mỹ, được thiết kế để cạnh tranh trực tiếp với Apple AirTag trong hệ sinh thái Android. Mẫu thẻ định vị này sở hữu nhiều trang bị kỹ thuật tiên tiến như chip UWB, chuẩn kết nối Bluetooth Channel Sounding và mức giá khởi điểm từ 29 USD.

Google Pixel Tag ra mắt

Thiết kế tối giản và độ bền chuẩn IP67

Google Pixel Tag sở hữu thiết kế hình ovan tối giản với tùy chọn màu sắc Sương mù. Sản phẩm là sự kết hợp giữa mặt trước làm bằng kim loại tích hợp logo chữ "G" cùng dải loa cảnh báo, và mặt sau chế tác từ nhựa polycarbonate bền bỉ.

Thiết bị có kích thước nhỏ gọn 28 x 46.1 x 5.4 mm và trọng lượng 11.8 gram (đã bao gồm pin). Người dùng có thể dễ dàng tháo nắp nhựa ở mặt sau để thay thế viên pin cúc áo CR2032 tiêu chuẩn. Theo công bố từ nhà sản xuất, viên pin này cung cấp thời lượng vận hành liên tục trên một năm.

Pixel Tag có thiết kế khá nhỏ gọn

Bên cạnh đó, Pixel Tag được trang bị khả năng kháng nước và chống bụi đạt tiêu chuẩn IP67, cho phép thiết bị hoạt động bình thường ngay cả khi ngâm ở độ sâu 1 mét trong thời gian tối đa 30 phút.

Phân tích công nghệ định vị UWB và Bluetooth Channel Sounding

Về mặt phần cứng định vị, Pixel Tag được trang bị cảm biến gia tốc cùng chip băng tần siêu rộng UWB (Ultra-Wideband). Công nghệ UWB cho phép xác định vị trí đồ vật ở cự ly gần với độ chính xác cao đến từng centimet.

Phụ kiện này giúp theo dõi đồ vật chính xác

Đáng chú ý, thiết bị còn hỗ trợ tính năng Bluetooth Channel Sounding hoàn toàn mới. Đây là phương thức đo khoảng cách chính xác dựa trên sóng radio Bluetooth, giúp tối ưu hóa mức tiêu thụ năng lượng tốt hơn so với UWB. Tuy nhiên, tính năng này đòi hỏi điện thoại kết nối phải chạy hệ điều hành Android 16 và hỗ trợ chuẩn Bluetooth 6.0, với sai số đo đạc trong khoảng từ 0.3 đến 0.5 mét.

Thông số Chi tiết kỹ thuật Kích thước & Trọng lượng 28 x 46.1 x 5.4 mm | 11.8g (kèm pin) Chất liệu Kim loại (mặt trước), Polycarbonate (mặt sau) Công nghệ định vị UWB, Bluetooth Channel Sounding, Cảm biến gia tốc Kháng nước & bụi Chuẩn IP67 (1m trong 30 phút) Loại pin Pin cúc áo CR2032 (thay thế được, dùng >1 năm) Yêu cầu hệ điều hành Android 9 trở lên (Android 16 để dùng Bluetooth Channel Sounding)

Giá bán và khả năng cạnh tranh

Google Pixel Tag có giá niêm yết 29 USD (khoảng 755.000 đồng) cho một thiết bị lẻ và 99 USD (khoảng 2.58 triệu đồng) cho bộ gói 4 thiết bị. Sản phẩm được phân phối tại các thị trường trọng điểm bao gồm châu Á, châu Âu, Bắc Mỹ và Trung Đông.

Sự xuất hiện của Pixel Tag cung cấp thêm một lựa chọn thiết bị theo dõi cao cấp cho người dùng Android, cạnh tranh trực tiếp với các giải pháp hiện có như Apple AirTag hay Xiaomi Tag trên thị trường.