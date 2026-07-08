Google thay đổi chính sách sao lưu Android: Dữ liệu hệ thống sẽ tính vào dung lượng bộ nhớ Từ nay, tin nhắn SMS và lịch sử cuộc gọi trên Android sẽ được tính vào hạn mức bộ nhớ Google Drive, khiến dung lượng sao lưu tăng thêm trung bình khoảng 40 MB.

Google vừa chính thức thay đổi cơ chế sao lưu dữ liệu trên các thiết bị Android, một động thái có thể khiến người dùng nhanh chóng lấp đầy dung lượng bộ nhớ đám mây miễn phí. Thay vì loại trừ một số loại dữ liệu hệ thống như trước đây, giờ đây mọi thành phần sao lưu đều sẽ được tính vào hạn mức lưu trữ của tài khoản Google.

Google đang thay đổi cách tính dung lượng sao lưu dữ liệu trên đám mây cho các thiết bị Android.

Những thay đổi quan trọng trong cách tính dung lượng

Trước khi thay đổi này có hiệu lực, người dùng Android khi sao lưu điện thoại lên đám mây chỉ cần quan tâm đến dung lượng của ảnh và video (thông qua Google Photos), dữ liệu ứng dụng và tin nhắn MMS. Trong khi đó, các thành phần như tin nhắn văn bản (SMS), lịch sử cuộc gọi và các cài đặt hệ thống dù được sao lưu nhưng hoàn toàn không bị tính vào hạn mức lưu trữ của người dùng.

Tuy nhiên, quy định mới đã xóa bỏ đặc quyền này. Bắt đầu từ thời điểm hiện tại, toàn bộ dữ liệu SMS, lịch sử cuộc gọi và cài đặt máy sẽ bắt đầu chiếm dụng dung lượng bộ nhớ Google Drive. Theo dữ liệu từ Google cung cấp cho 9to5Google, sự thay đổi này sẽ khiến mỗi bản sao lưu tăng thêm trung bình khoảng 40 MB so với trước đây.

Kiểm soát dữ liệu sao lưu chặt chẽ hơn

Để hỗ trợ người dùng tối ưu hóa bộ nhớ, Google cũng giới thiệu các tùy chọn kiểm soát mới trong phần cài đặt hệ thống. Thay vì sao lưu toàn bộ theo mặc định, người dùng giờ đây có thể tùy chỉnh chính xác những gì muốn giữ lại trên đám mây để tiết kiệm không gian.

Loại trừ dữ liệu từ các ứng dụng riêng lẻ không cần thiết.

Tắt sao lưu tin nhắn SMS hoặc MMS.

Vô hiệu hóa việc lưu trữ lịch sử cuộc gọi và cài đặt hệ thống.

Các tính năng kiểm soát mới này đang được triển khai dần thông qua các bản cập nhật hệ thống trong những tuần tới. Những người dùng sở hữu dòng điện thoại Google Pixel, bao gồm cả mẫu Pixel 10 Pro, sẽ là những người đầu tiên nhận được các tùy chỉnh này.

Lựa chọn lưu trữ và chi phí dịch vụ Google One

Hiện tại, Google vẫn cung cấp 15 GB dung lượng lưu trữ đám mây miễn phí cho mỗi tài khoản, dùng chung cho các dịch vụ Drive, Gmail và Photos. Với việc dữ liệu hệ thống bắt đầu chiếm dụng bộ nhớ, những người dùng đang ở ngưỡng giới hạn sẽ cần cân nhắc việc dọn dẹp dữ liệu hoặc đăng ký các gói trả phí Google One.

Gói lưu trữ Dung lượng Giá tham khảo (Tháng) Miễn phí 15 GB 0 USD Cơ bản 100 GB 1,99 USD Cao cấp 2 TB 9,99 USD AI Premium 2 TB + AI Features 19,99 USD

Việc thắt chặt chính sách sao lưu cho thấy Google đang nỗ lực tối ưu hóa tài nguyên lưu trữ, đồng thời khuyến khích người dùng quản lý dữ liệu cá nhân một cách chủ động hơn trên nền tảng Android.