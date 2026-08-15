Google triển khai trí tuệ nhân tạo Gemini cho học sinh phổ thông

Google vừa kích hoạt chatbot Gemini trên ứng dụng Classroom cho học sinh từ tiểu học đến trung học, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực đưa các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) vào hệ thống giáo dục Mỹ.

Trụ sở Google tại Mountain View, California, Mỹ. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Google Classroom, hệ thống quản lý học tập đang phục vụ hơn 150 triệu học sinh và giáo viên toàn cầu, đã chính thức mở tab Gemini cho người dùng ở mọi lứa tuổi thay vì chỉ giới hạn cho người trên 18 tuổi như trước đây. Công cụ này cho phép học sinh tìm kiếm sự hỗ trợ để giải toán, viết bài luận, tạo hướng dẫn học tập, câu đố và thẻ ghi nhớ dựa trên các tài liệu cụ thể do giáo viên cung cấp.

Bên cạnh đó, trong tháng 9, Google dự kiến triển khai thêm tính năng "kiểm soát đề xuất cá nhân hóa tìm kiếm", sử dụng dữ liệu vị trí và lịch sử hoạt động của học sinh dưới 18 tuổi để tùy chỉnh kết quả tra cứu.

Việc Google mặc định kích hoạt các tính năng mới đang vấp phải sự phản đối từ các nhà quản lý giáo dục Mỹ vì thiếu tính minh bạch. Giám đốc công nghệ Derek Moore của Học khu Thống nhất Palo Alto tại bang California cho biết các học khu thường là bên cuối cùng được biết về những cập nhật tự động này.

Trong khi đó, Giám đốc dịch vụ thư viện, đổi mới và công bằng kỹ thuật số James O'Hagan của Học khu Glendale-River Hills tại bang Wisconsin khẳng định các dịch vụ AI nên ở chế độ chờ cấp phép thay vì tự động triển khai. Ngay sau khi phát hiện thông báo mới của Google, ông James O'Hagan đã chủ động vô hiệu hóa dịch vụ tìm kiếm của Google trên hệ thống quản lý để ngăn chặn tính năng mới đối với học sinh.