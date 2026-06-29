Google vá 124 lỗ hổng bảo mật Android: Cảnh báo lỗ hổng nghiêm trọng đang bị khai thác thực tế Bản cập nhật tháng 6/2026 của Google khắc phục 124 lỗi bảo mật Android, bao gồm một lỗ hổng cực kỳ nguy hiểm đang bị tấn công thực tế. Người dùng từ Android 14 đến 16 được khuyến cáo cập nhật ngay để bảo vệ thiết bị.

Google vừa chính thức phát hành bản cập nhật bảo mật tháng 6/2026 cho hệ điều hành Android, đánh dấu một trong những đợt vá lỗi quy mô nhất trong năm nay. Với tổng cộng 124 lỗ hổng được xử lý, bản cập nhật này không chỉ cải thiện tính ổn định mà còn ngăn chặn các cuộc tấn công có chủ đích đang diễn ra trong thực tế.

Mối đe dọa từ lỗ hổng CVE-2025-48595

Đáng chú ý nhất trong danh sách lần này là lỗ hổng mang mã hiệu CVE-2025-48595. Đây là một lỗi cực kỳ nghiêm trọng nằm sâu trong Android Framework – thành phần cốt lõi của hệ điều hành. Theo báo cáo từ Google, lỗ hổng này đã và đang bị các nhóm tin tặc khai thác trong các cuộc tấn công có mục tiêu với quy mô giới hạn.

Điểm nguy hiểm của CVE-2025-48595 là nó cho phép kẻ tấn công leo thang đặc quyền trên thiết bị mà không cần bất kỳ sự tương tác nào từ phía người dùng. Điều này đồng nghĩa với việc tin tặc có thể chiếm quyền kiểm soát hệ thống một cách âm thầm. Các thiết bị chạy Android 14, 15, 16 và phiên bản Android 16 QPR2 đều nằm trong diện bị ảnh hưởng.

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Chi tiết hai giai đoạn của bản cập nhật tháng 6/2026

Giống như các đợt cập nhật lớn trước đây, Google chia bản vá tháng 6 thành hai cấp độ khác nhau để đảm bảo tính tương thích với đa dạng cấu hình phần cứng từ nhiều nhà sản xuất.

Cấp độ bản vá Phạm vi xử lý Số lượng lỗi quan trọng 01/06/2026 Các thành phần cốt lõi của hệ thống Android (Framework, System) 18 lỗ hổng mức độ nghiêm trọng 05/06/2026 Kernel và trình điều khiển (driver) từ các nhà sản xuất chip như Qualcomm, MediaTek Bao gồm tất cả lỗi từ cấp độ 01/06 và các lỗi phần cứng

Người dùng chỉ cần thiết bị hiển thị một trong hai mốc thời gian trên là đã có thể yên tâm về khả năng bảo mật trước các lỗ hổng mới nhất.

Tại sao nhiều thiết bị vẫn chưa nhận được bản vá?

Mặc dù Google đã phát hành mã nguồn, nhưng thời gian nhận được bản cập nhật thực tế lại phụ thuộc hoàn toàn vào nhà sản xuất điện thoại (OEM). Thông thường, các dòng máy Google Pixel sẽ nhận được thông báo đầu tiên, theo sau là các dòng flagship của Samsung như Galaxy S series chỉ trong vài ngày.

Tuy nhiên, đối với các dòng máy tầm trung hoặc các mẫu điện thoại đã ra mắt được hơn 2 năm, quá trình này có thể kéo dài từ vài tuần đến hàng tháng. Đây là kẽ hở khiến nhiều người dùng vẫn phải đối mặt với rủi ro bảo mật dù bản vá đã tồn tại.

Hướng dẫn kiểm tra và cập nhật bảo mật

Để đảm bảo an toàn cho dữ liệu cá nhân, người dùng nên chủ động kiểm tra tình trạng bảo mật của thiết bị theo các bước sau:

Truy cập vào ứng dụng Cài đặt trên điện thoại. Tìm và chọn mục Bảo mật và quyền riêng tư (tên gọi có thể thay đổi nhẹ tùy dòng máy). Chọn Hệ thống và cập nhật, sau đó nhấn vào Bản cập nhật bảo mật. Tại đây, hãy kiểm tra ngày hiển thị. Nếu là 1/6/2026 hoặc 5/6/2026, thiết bị của bạn đã an toàn.

Trong trường hợp ngày hiển thị cũ hơn, hãy nhấn vào nút kiểm tra cập nhật và tiến hành cài đặt ngay khi có thông báo. Việc dành ra vài phút để cập nhật là khoản đầu tư xứng đáng để bảo vệ thiết bị trước những lỗ hổng đang bị khai thác tích cực.