Thanh niên Góp sức trẻ để trường vùng biên kịp đón học sinh năm học mới Không ngại nắng nóng, bụi đất, những ngày này, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn vùng biên Lâm Đồng luôn có mặt tại các công trường xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp, góp sức từ những phần việc nhỏ nhất. Mỗi bàn tay, mỗi việc làm thiết thực đang góp phần đẩy nhanh tiến độ, để những ngôi trường sớm hoàn thành, kịp đón học sinh trong năm học mới.

Công trình xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Thuận An hoàn thành khoảng 80% khối lượng thi công

Áo xanh trên công trường vùng biên

Những ngày đầu tháng 8, trên các công trường xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại vùng biên Lâm Đồng, không khí thi công diễn ra khẩn trương. Giữa tiếng máy móc và nhịp lao động hối hả của các đơn vị thi công, nổi bật là màu áo xanh thanh niên, màu áo lính và hình ảnh người dân cùng chung tay góp sức.

Từ sáng sớm, khuôn viên Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Thuận An đã rộn ràng tiếng nói cười của đoàn viên, thanh niên, lực lượng dân quân Chi đoàn Quân sự xã Thuận An.

Không chờ phân công, mỗi người nhanh chóng bắt tay vào công việc. Người quét dọn phòng học, người thu gom vật liệu xây dựng, người san gạt mặt bằng, cải tạo khuôn viên, trồng cây xanh, chỉnh trang bồn hoa...

Thanh niên, lực lượng dân quân Chi đoàn Quân sự xã Thuận An tham gia dọn dẹp, trồng cây, hoa tại khuôn viên Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Thuận An

Những việc làm tuy giản dị nhưng góp phần giảm tải đáng kể khối lượng công việc cho đơn vị thi công, đồng thời, tạo môi trường học tập xanh - sạch - đẹp cho học sinh. Mỗi người đều mong muốn góp một phần công sức để ngôi trường sớm hoàn thiện, sẵn sàng đón học sinh trong năm học mới.

“ Được trực tiếp góp sức hoàn thiện ngôi trường dành cho các em học sinh trên địa bàn, tôi và các bạn trẻ cảm thấy rất vui, tự hào. Công việc có thể không lớn, nhưng mỗi người góp một chút sức sẽ giúp công trình sớm hoàn thành. Đây cũng là cách tuổi trẻ thể hiện trách nhiệm với quê hương bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Chị H Vê, Bí thư chi đoàn bon Bu Đắk, xã Thuận An

Không dừng lại ở đó, Đoàn xã Thuận An còn phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tổ chức cho lực lượng đoàn viên, thanh niên, hội viên, phụ nữ tiếp tục ra quân hỗ trợ lao động phổ thông tại công trình. Từ vệ sinh lớp học, hành lang, khuôn viên trường đến thu gom vật liệu xây dựng, sắp xếp cơ sở vật chất, từng phần việc đều được thực hiện với tinh thần trách nhiệm và sự nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Những đôi bàn tay lấm bụi đất, những chiếc áo xanh ướt đẫm mồ hôi dưới cái nắng vùng biên đã trở thành hình ảnh đẹp về tinh thần cống hiến của đoàn viên, thanh niên. Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, tuổi trẻ đang góp phần chăm lo cho thế hệ tương lai, bắt đầu từ chính những ngôi trường nơi vùng biên còn nhiều khó khăn.

Đoàn xã, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thuận An tham gia thu gom vật liệu xây dựng, sắp xếp cơ sở vật chất, dọn dẹp, hỗ trợ, góp sức xây dựng trường nội trú liên cấp

Anh Y A Rôn, Bí thư Đoàn xã Thuận An cho biết, Đoàn xã đã huy động hơn 40 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia dọn dẹp, hỗ trợ, góp sức xây dựng trường nội trú liên cấp. Mỗi đoàn viên, thanh niên đều mong muốn đóng góp bằng những việc làm cụ thể để công trình hoàn thành đúng tiến độ, tạo điều kiện học tập tốt hơn cho các em học sinh vùng biên.

Theo anh Y A Rôn, trong thời gian tới, Đoàn xã sẽ tiếp tục phối hợp với các tổ chức, đoàn thể huy động đoàn viên, thanh niên tham gia các đợt ra quân, góp phần hoàn thiện những hạng mục còn lại của công trình.

Chung sức dựng trường, xây dựng “thế trận lòng dân”

Công trình Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Quảng Trực có sự chung tay, góp sức, đồng lòng của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, lực lượng vũ trang và Nhân dân.

Phong trào thi đua "30 ngày cao điểm chung tay xây dựng trường nội trú liên cấp" do cấp ủy, chính quyền xã Quảng Trực phát động đã nhanh chóng lan tỏa sâu rộng. Ủy ban MTTQ Việt Nam xã cùng các tổ chức chính trị - xã hội tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và Nhân dân tham gia bằng nhiều hình thức phù hợp.

Đoàn viên, thanh niên, người dân xã Quảng Trực tham gia hỗ trợ dọn dẹp, tặng nước uống cho lực lượng công nhân, cán bộ, chiến sĩ thi công công trình Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Quảng Trực

Trên công trường, bên cạnh lực lượng công nhân, cán bộ, chiến sĩ ngày đêm thi công, còn có hình ảnh đoàn viên, thanh niên, hội viên phụ nữ, giáo viên và người dân địa phương cùng sát cánh hỗ trợ. Người dọn dẹp vệ sinh khuôn viên, phòng ốc; người góp sức ở những phần việc phù hợp, tất cả tạo nên không khí thi đua sôi nổi, khẩn trương.

Những ly nước mía mát lạnh được chuẩn bị để tiếp sức cho bộ đội và công nhân lao động giữa những giờ làm việc vất vả. Sự sẻ chia giản dị ấy trở thành hình ảnh đẹp, thể hiện tình quân dân gắn bó và tinh thần đồng lòng vì một công trình chung.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quảng Trực Nguyễn Văn Anh khẳng định, việc phát động phong trào 30 ngày cao điểm không chỉ nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng mà còn khơi dậy tinh thần trách nhiệm, sự đồng thuận của Nhân dân.

Đến nay, công trình Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại xã Thuận An đã hoàn thành khoảng 80% khối lượng thi công, trường tại xã Quảng Trực đạt khoảng 67% khối lượng.

Từ những việc làm bình dị của tuổi trẻ đến sự chung sức của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, những ngôi trường nơi vùng biên đang được dựng không chỉ bằng bê tông, sắt thép mà còn bằng niềm tin, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm vì cộng đồng.

Đó cũng chính là sức mạnh của “thế trận lòng dân” - nền tảng để những vùng biên còn nhiều khó khăn từng bước vươn lên, phát triển bền vững, bắt đầu từ sự nghiệp giáo dục và những mái trường dành cho thế hệ tương lai.