Grand Seiko SBGE317: Sự kết hợp giữa bộ máy Spring Drive 9R66 và cảm hứng kiến trúc Shinjuku Grand Seiko SBGE317 là phiên bản giới hạn 60 chiếc với mặt số xanh đá mô phỏng kiến trúc đô thị Shinjuku, kết hợp cùng bộ máy cơ lai thạch anh Spring Drive 9R66 độ chính xác cao.

Grand Seiko vừa chính thức trình làng mẫu SBGE317, phiên bản độc quyền dành riêng cho cửa hàng Isetan Shinjuku vào năm 2026. Nằm trong bộ sưu tập Sport Collection, mẫu đồng hồ GMT này không chỉ gây chú ý bởi vẻ ngoài sang trọng mà còn là một minh chứng cho kỹ thuật chế tác Spring Drive độc bản của thương hiệu Nhật Bản.

Ngôn ngữ thiết kế: Khi kiến trúc đô thị hóa thân vào mặt số

Thay vì lấy cảm hứng từ những cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ như truyền thống, Grand Seiko SBGE317 chọn chủ đề là sự hiện đại của khu vực Shinjuku. Mặt số màu xanh đá (ice blue) được trang trí bằng các họa tiết hình học lặp lại một cách chính xác, mô phỏng lưới cửa sổ của các tòa nhà chọc trời dưới ánh sáng ban ngày rõ nét.

The new Grand Seiko SBGE317 has an ice blue dial with a precise, repeating geometric pattern and a glossy metallic finish.

Bao quanh mặt số là vòng bezel làm từ gốm Zirconia đen bóng, tạo nên sự tương phản mạnh mẽ. Các kim GMT và kim giây màu đỏ rực rỡ đóng vai trò là điểm nhấn thị giác, giúp người dùng dễ dàng theo dõi thời gian ở hai múi giờ khác nhau ngay cả trong điều kiện ánh sáng phức tạp. Lớp hoàn thiện kim loại bóng bẩy trên mặt số thay đổi sắc thái linh hoạt tùy theo góc độ ánh sáng, tạo nên chiều sâu thẩm mỹ đặc trưng của dòng sản phẩm cao cấp.

Linh hồn Spring Drive 9R66: Sự giao thoa giữa cơ khí và điện tử

Điểm cốt lõi tạo nên giá trị kỹ thuật của SBGE317 chính là bộ máy 9R66 Spring Drive GMT. Đây là công nghệ độc quyền của Grand Seiko, kết hợp những ưu điểm tốt nhất của hai thế giới: lực kéo mạnh mẽ từ dây cót cơ khí và độ chính xác tuyệt đối của bộ điều tiết thạch anh.

Khác với đồng hồ cơ thông thường sử dụng bộ thoát (escapement) gây ra tiếng tích tắc và chuyển động kim giật, bộ máy Spring Drive sử dụng bộ điều tiết Tri-synchro để kiểm soát năng lượng. Kết quả là kim giây chuyển động lướt đi mượt mà hoàn hảo, phản ánh dòng chảy liên tục của thời gian. Bộ máy này cung cấp độ chính xác đáng kinh ngạc với sai số chỉ ±15 giây mỗi tháng, vượt xa các tiêu chuẩn đồng hồ cơ khí thông thường.

Thông số kỹ thuật chi tiết của Grand Seiko SBGE317

Đặc tính Thông số chi tiết Bộ máy 9R66 Spring Drive GMT Độ chính xác ±1 giây/ngày (±15 giây/tháng) Dự trữ năng lượng 72 giờ Kích thước vỏ Đường kính 40,5 mm; Dày 14,7 mm Chất liệu vỏ Thép không gỉ; Bezel gốm Zirconia Khả năng chống nước 20 bar (200 mét)

Kích thước vật lý và trải nghiệm đeo

Về mặt công học, SBGE317 sở hữu bộ vỏ thép không gỉ với đường kính 40,5 mm, độ dày 14,7 mm và khoảng cách giữa hai đầu vấu (lug-to-lug) là 48,7 mm. Đây là kích thước tiêu chuẩn cho một mẫu đồng hồ thể thao hiện đại, đảm bảo sự đầm chắc nhưng vẫn thoải mái trên cổ tay đa số người dùng.

Khả năng chống nước lên đến 20 bar cho phép người dùng yên tâm sử dụng trong các hoạt động hàng ngày và thể thao dưới nước. Mặt sau của đồng hồ được làm bằng thép đặc, khắc biểu tượng sư tử Grand Seiko cùng dòng chữ "1 OF 60" để khẳng định giá trị sưu tầm cực cao của phiên bản này.

Tính độc bản và giá trị thị trường

Với số lượng sản xuất giới hạn chỉ 60 chiếc trên toàn thế giới, Grand Seiko SBGE317 được định giá 979.000 Yên (tương đương khoảng 6.700 USD). Sản phẩm sẽ chính thức mở bán từ ngày 07/11/2026, độc quyền tại cửa hàng Isetan Shinjuku. Trước đó, một sự kiện triển lãm mang tên "Spirit of Japanese Craftsmanship" sẽ được tổ chức từ ngày 15 đến 21/07 để những người đam mê có cơ hội chiêm ngưỡng và đặt hàng sớm.

Nhìn chung, SBGE317 không chỉ là một công cụ xem giờ mà còn là một tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số lượng hữu hạn, kết tinh giữa tinh hoa cơ khí Nhật Bản và hơi thở kiến trúc đô thị hiện đại.