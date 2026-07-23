GreedFall giảm giá 90% trên Steam: Game nhập vai thế giới mở giá chỉ 3,49 USD Tựa game nhập vai hành động GreedFall đang áp dụng mức giảm giá sâu kỷ lục 90% trên Steam. Đây là cơ hội hiếm có để trải nghiệm hành trình khám phá hòn đảo ma thuật Teer Fradee.

GreedFall, tác phẩm nhập vai hành động (RPG) đến từ nhà phát triển Spiders, đang trở thành tâm điểm chú ý trên nền tảng Steam với chương trình khuyến mãi giảm giá lên tới 90%. Hiện tại, người chơi có thể sở hữu tựa game này với mức giá chỉ 3,49 USD (thay vì giá gốc 34,99 USD), mang đến cơ hội trải nghiệm một thế giới giả tưởng đen tối đầy lôi cuốn với chi phí cực thấp.

Hành trình tìm kiếm phương thuốc cứu rỗi lục địa

Lấy cảm hứng từ bối cảnh châu Âu thế kỷ 18, GreedFall đưa người chơi vào vai De Sardet, một nhà ngoại giao lên đường tới hòn đảo xa xôi Teer Fradee. Nhiệm vụ cốt lõi của nhân vật là tìm kiếm phương thuốc chữa trị căn bệnh nan y Malichor đang đe dọa sự sống của toàn lục địa. Hòn đảo này không chỉ là vùng đất mới đầy hứa hẹn mà còn ẩn chứa những bí mật về ma thuật và các sinh vật siêu nhiên.

An image showing a creature in GreedFall.

Lối chơi linh hoạt và hệ thống lựa chọn đa dạng

Điểm mạnh của GreedFall nằm ở khả năng tùy biến nhân vật sâu sắc. Người chơi có thể tự do thiết lập ngoại hình và phát triển kỹ năng thông qua một bảng sơ đồ (skill tree) phong phú. Thay vì chỉ tập trung vào chiến đấu, game khuyến khích người chơi sử dụng nhiều phương thức khác nhau để hoàn thành nhiệm vụ, bao gồm:

Chiến đấu trực diện: Sử dụng vũ khí và kỹ năng cận chiến hoặc tầm xa.

Sử dụng vũ khí và kỹ năng cận chiến hoặc tầm xa. Hành động lén lút: Vượt qua các chướng ngại vật mà không gây tiếng động.

Vượt qua các chướng ngại vật mà không gây tiếng động. Ngoại giao: Sử dụng kỹ năng thuyết phục để giải quyết mâu thuẫn giữa các phe phái.

Mỗi quyết định của người chơi không chỉ ảnh hưởng đến mối quan hệ với các đồng hành từ các phe phái khác nhau mà còn có thể thay đổi hoàn toàn diễn biến và kết thúc của câu chuyện.

An image showing a battle in GreedFall.

Phân tích ưu và nhược điểm từ cộng đồng

Kể từ khi ra mắt vào ngày 10/09/2019, GreedFall đã nhận được phản hồi khá tích cực với 76% đánh giá tốt trong tổng số hơn 21.000 đánh giá trên Steam. Trên chuyên trang Metacritic, tựa game này cũng đạt điểm số ổn định với Metascore 72 và điểm người dùng 7.3.

Ưu điểm: Cốt truyện sâu sắc, thế giới được xây dựng tỉ mỉ và hệ thống âm nhạc ấn tượng là những điểm được người chơi đánh giá cao nhất. Hệ thống chiến đấu cũng mang lại cảm giác thỏa mãn cho những ai yêu thích dòng game hành động RPG.

Hạn chế: Tuy nhiên, một số đánh giá cũng chỉ ra rằng các nhiệm vụ trong game đôi khi còn lặp lại. Trí tuệ nhân tạo (AI) và các vấn đề về tối ưu hóa hiệu năng trên một số cấu hình máy tính vẫn là những điểm trừ cần lưu ý.

An image showing an environment in GreedFall.

Thông tin chi tiết về đợt giảm giá

Chương trình giảm giá 90% cho GreedFall sẽ kéo dài đến hết ngày 30/07/2026. Dưới đây là bảng tóm tắt thông tin chi tiết:

Thông số Chi tiết Giá gốc 34,99 USD Giá khuyến mãi 3,49 USD Mức giảm 90% Thời hạn áp dụng Đến ngày 30/07/2026 Nền tảng Steam

Với mức giá tương đương một ly cà phê, GreedFall là một lựa chọn đáng giá cho những game thủ yêu thích thể loại nhập vai có cốt truyện phân nhánh và bối cảnh lịch sử pha trộn giả tưởng độc đáo.