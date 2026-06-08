Greenwood lập siêu phẩm sút xa, Fenerbahce thắng thuyết phục Sturm Graz 2-0 ở cúp C1 Cú sút xa đẳng cấp của Mason Greenwood cùng bàn thắng của Talisca giúp Fenerbahce thắng Sturm Graz 2-0 tại lượt đi vòng loại thứ ba Champions League.

Fenerbahce đã tạo nên lợi thế cực lớn tại lượt đi vòng loại thứ ba UEFA Champions League 2026/27 khi đánh bại Sturm Graz với tỷ số 2-0 trên sân vận động Chobani Stadyumu. Hai khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân đẳng cấp của Talisca và tân binh Mason Greenwood ngay trong hiệp một đã hoàn toàn định đoạt cục diện trận đấu.

Hiệp một bùng nổ với hai khoảnh khắc tỏa sáng

Ngay từ những phút đầu, đại diện Thổ Nhĩ Kỳ đã chủ động dâng cao đội hình nhằm áp đặt lối chơi. Phút thứ 10, thế bế tắc nhanh chóng bị phá vỡ khi Kerem Aktürkoglu thực hiện đường chuyền dọn cỗ thuận lợi bên hành lang cánh. Nhận bóng ở vị trí trống trải, Talisca tung cú dứt điểm bằng chân trái cực kỳ hiểm hóc vào góc thấp bên phải khung thành, mở tỷ số 1-0 cho đội chủ nhà.

Bàn thắng sớm giúp Fenerbahce thi đấu đầy hưng phấn và làm chủ hoàn toàn thế trận. Dù phải chịu tổn thất nhân sự ở phút 30 khi Jayden Oosterwolde dính chấn thương và nhường chỗ cho Archie Brown, hàng thủ Fenerbahce với sự xuất hiện của Milan Skriniar và Nathan Aké vẫn duy trì được sự tập trung cần thiết trước các đợt lên bóng của đối phương.

Đúng vào phút 45, khoảnh khắc bùng nổ nhất hiệp một đã xuất hiện. Từ quả phạt góc do Marco Asensio thực hiện, Mason Greenwood đón bóng ngoài vòng cấm rồi tung cú sút xa đẳng cấp. Trái bóng đi găm thẳng vào góc dưới khung thành khiến thủ môn Daniill Khudyakov hoàn toàn bó tay, nâng tỷ số lên 2-0 cho Fenerbahce.

Sự chủ động chiến thuật và bản lĩnh kiểm soát

Bước sang hiệp hai, Sturm Graz nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn rút ngắn tỷ số. Tuy nhiên, thủ thành Daniill Khudyakov bên phía đội khách lại phải hoạt động vất vả để ngăn chặn các đợt hãm thành của đội chủ nhà. Anh liên tục có hai phản xạ xuất sắc từ chối các pha dứt điểm nguy hiểm của Talisca ở phút 60 và Aktürkoglu ở phút 68.

Nhằm đảm bảo sự chắc chắn ở giai đoạn cuối trận, huấn luyện viên Fenerbahce đã đưa Fred và Irfan Can Kahveci vào sân để ổn định khu trung tuyến. Sự góp mặt của Mattéo Guendouzi và N'Golo Kanté giúp Fenerbahce bẻ gãy hầu hết các đợt phản công của đối thủ, bảo toàn trọn vẹn chiến thắng 2-0 trước khi bước vào trận lượt về tại Áo.