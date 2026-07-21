Gyori ETO FC thắng đậm, Atert Bissen chật vật ở vòng loại Conference League Trên sân Terrain Bousbierg, Gyori ETO FC thắng Atert Bissen 6-2 ở vòng loại thứ hai UEFA Europa Conference League; đội khách tận hưởng chiến thắng đậm, còn Atert Bissen chịu thất bại nặng nề sau màn rượt đuổi.

Atert Bissen 2 - 6 Gyori ETO FC Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Atert Bissen tiếp đón Gyori ETO FC.

12' C. Bumba mở tỷ số cho Gyori ETO FC Phút 12, C. Bumba lập công giúp Gyori ETO FC mở tỷ số trước Atert Bissen. Tỷ số hiện tại là 0-1 nghiêng về Gyori ETO FC.

14' Gyori ETO FC kiểm soát thế trận Phút 14', Gyori ETO FC đang dẫn Atert Bissen 0 - 1 và nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng với 42% - 58%. Dù vậy, Atert Bissen vẫn tạo ra nhiều pha dứt điểm hơn, 3 - 2, cho thấy thế trận chưa hoàn toàn nghiêng hẳn về đội khách.

20' R. Ferber đưa Atert Bissen trở lại cuộc chơi Phút 20', R. Ferber lập công giúp Atert Bissen gỡ hòa 1-1 trước Gyori ETO FC. Trận đấu trở về thế cân bằng sau màn đáp trả nhanh của đội chủ nhà.

24' M. Vitalis đưa Gyori ETO FC vượt lên Phút 24, M. Vitalis lập công, giúp Gyori ETO FC vượt lên dẫn trước Atert Bissen 2-1. Trận đấu đang diễn ra sôi nổi khi lợi thế liên tục đổi chiều.

26' Gyori ETO FC kiểm soát, Atert Bissen phản đòn Sau 26 phút, Gyori ETO FC đang dẫn và kiểm soát bóng tốt với tỷ lệ 35% - 65%, nhưng Atert Bissen vẫn cho thấy sự nguy hiểm trong những pha lên bóng khi dứt điểm 5 - 4. Thế trận vì vậy nghiêng về Gyori ETO FC ở khả năng kiểm soát, còn Atert Bissen chủ động phản đòn và khiến đối thủ phải cứu thua 0 - 3.

39' R. Toth nhận thẻ vàng ở phút 39 Phút 39, R. Toth của Gyori ETO FC nhận thẻ vàng. Đội khách cần thận trọng hơn trong phần còn lại khi đang dẫn trước Atert Bissen.

40' K. Abi nhận thẻ vàng trước giờ nghỉ Phút 40, K. Abi của Atert Bissen nhận thẻ vàng. Đây là thẻ vàng thứ hai xuất hiện liên tiếp trong ít phút, khi trận đấu đang trở nên căng thẳng.

40' S. Vladoiu nhận thẻ vàng trước giờ nghỉ Phút 40', S. Vladoiu (Gyori ETO FC) nhận thẻ vàng trong những phút cuối hiệp đấu sôi động.

40' Gyori ETO FC kiểm soát thế trận Bước sang phút 40, Gyori ETO FC kiểm soát bóng tốt hơn với tỷ lệ 40% - 60% và nhỉnh hơn về số lần dứt điểm, 5 - 6. Atert Bissen vẫn nỗ lực gây sức ép từ các tình huống cố định, thể hiện qua 4 - 1 quả phạt góc.

44' N. Njie giúp Gyori ETO FC nới rộng cách biệt Phút 44', N. Njie lập công cho Gyori ETO FC sau đường kiến tạo của S. Vladoiu, nới rộng cách biệt lên 1-3 trước Atert Bissen.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 3.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

47' N. Njie ghi bàn, Gyori ETO FC bứt phá Phút 47', N. Njie lập công, giúp Gyori ETO FC nới rộng cách biệt lên 1-4 trước Atert Bissen. Đội khách đang tạo ra thế trận áp đảo sau giờ nghỉ.

53' Atert Bissen nỗ lực gây sức ép Phút 53, Atert Bissen đang nỗ lực gây sức ép dù Gyori ETO FC vẫn dẫn 1 - 4. Đội chủ nhà dứt điểm 12 - 9 và có 5 - 1 quả phạt góc, nhưng quyền kiểm soát bóng nghiêng nhẹ về Gyori với 47% - 53%.

56' Gyori ETO FC điều chỉnh nhân sự Phút 56', K. Banati vào sân thay C. Bumba bên phía Gyori ETO FC. Đội bóng này đang dẫn Atert Bissen 1-4, nên sự thay đổi diễn ra trong thế trận khá thuận lợi.

56' Gyori ETO FC điều chỉnh nhân sự phút 56 Phút 56, Gyori ETO FC thay người: B. Biro vào sân, thế chỗ S. Vladoiu. Trong thế dẫn 4-1, điều chỉnh này có thể giúp Gyori ETO FC làm mới đội hình ở quãng thời gian còn lại.

56' Gyori ETO FC thay người phút 56 Phút 56', V. Djukanovic vào sân thay N. Njie bên phía Gyori ETO FC. Đội khách thực hiện điều chỉnh khi đang dẫn Atert Bissen 4-1.

65' Atert Bissen ép sân, Gyori ETO FC phòng ngự Bước sang phút 65', Atert Bissen vẫn chủ động dồn ép dù đang bị dẫn 1-4, thể hiện qua 16 - 11 cú dứt điểm và 5 - 2 quả phạt góc. Gyori ETO FC chủ yếu phòng ngự, thủ môn phải có 7 pha cứu thua, nhưng đội khách vẫn duy trì cách biệt nhờ khả năng tận dụng cơ hội.

66' Gyori ETO FC thay người ở phút 66 Phút 66', Gyori ETO FC đưa M. Szep vào sân thay Z. Gavric. Sự điều chỉnh diễn ra khi Gyori ETO FC đang nắm lợi thế lớn trước Atert Bissen.

70' Atert Bissen thay người ở phút 70 Phút 70, L. Correia vào sân thay T. Crame bên phía Atert Bissen. Đội chủ nhà có sự điều chỉnh trong bối cảnh đang bị Gyori ETO FC dẫn 1-4.

75' K. Abi ghi bàn, Atert Bissen rút ngắn cách biệt Phút 75', K. Abi lập công cho Atert Bissen sau đường kiến tạo của L. Correia. Bàn thắng giúp đội chủ nhà rút ngắn tỷ số xuống 2-4 trước Gyori ETO FC.

77' Gyori ETO FC thay người ở phút 77 Phút 77, M. Lamin Mass vào sân thay R. Toth bên phía Gyori ETO FC. Đội khách đang dẫn 4-2 và sự điều chỉnh này có thể giúp họ duy trì lợi thế trong những phút cuối.

78' Atert Bissen gia tăng sức ép Phút 78', Atert Bissen đang nỗ lực gây sức ép khi nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng 51% - 49% và vượt trội số lần dứt điểm 18 - 12 . Gyori ETO FC chủ động chịu trận, phòng ngự trước sức ép cùng ưu thế phạt góc 5 - 2 của đối thủ.

80' Atert Bissen thay người ở phút 80 Phút 80, J. Rodrigues da Cruz vào sân thay L. Correia bên phía Atert Bissen, trong lúc đội bóng này đang bị Gyori ETO FC dẫn 2-4. Đây là sự điều chỉnh đáng chú ý khi trận đấu bước vào những phút cuối.

80' Atert Bissen thay người ở phút 80 Phút 80, Atert Bissen đưa R. Fernandes vào sân thay K. Abi. Trong thế đang bị dẫn 2-4, đội chủ nhà hy vọng sự điều chỉnh này sẽ tạo thêm sức bật cho những phút cuối.

83' Djukanovic nới rộng cách biệt cho Gyori ETO FC Phút 83, V. Djukanovic lập công cho Gyori ETO FC, nâng tỷ số lên 2-5 trước Atert Bissen. Đội khách tiếp tục gia tăng cách biệt trong những phút cuối trận.

90' Atert Bissen thay người ở phút 90 Phút 90, K. Cabral vào sân thay R. Eddarraj bên phía Atert Bissen. Đây là sự điều chỉnh muộn khi Atert Bissen đang bị Gyori ETO FC dẫn 2-6.

90+1' K. Banati nới rộng cách biệt 2-6 Phút 90+1', K. Banati ghi bàn cho Gyori ETO FC sau đường kiến tạo của D. Stefulj, nâng tỷ số lên 2-6. Gyori ETO FC tiếp tục gia tăng cách biệt trong những phút cuối trận.

90' Atert dứt điểm nhiều nhưng Gyori hiệu quả Bước sang phút 90, thế trận cân bằng về thời lượng kiểm soát khi Atert Bissen và Gyori ETO FC cùng có 50% bóng. Atert tung ra 20 cú dứt điểm, nhiều hơn Gyori ETO FC với 13 lần, nhưng đội khách vẫn cho thấy sự hiệu quả khi đang dẫn 6-2.

KT Kết thúc: Atert Bissen 2-6 Gyori ETO FC Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 6.

Cập nhật lúc 03:09 22/07/2026

Đội hình chính thức Atert Bissen Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Pedro Fernandez Gyori ETO FC Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Efrain Juarez 40 Geordan Dupire 41 Lenny Almada Correia 5 Zakaría Louriz 4 Yohan Mannone 18 Eric Veiga 8 Reda Eddarraj 39 Toufik Zeghdane 71 Tyron Crame 31 Diogo Pimentel 21 Khalid Abi 30 Roman Ferber 99 Samuel Petráš 2 Ștefan Vlădoiu 26 Ádám Umathum 24 Miljan Krpić 23 Daniel Štefulj 27 Milán Vitális 6 Rajmund Tóth 17 Szabolcs Schön 80 Željko Gavrić 10 Claudiu Bumba 11 Nfansu Njie Dự bị Atert Bissen 78 Yassine Gourari Tebaa 88 Helio Lopes 3 Louis Marasi 14 Duarte Maneta 24 Brian Silva 27 Kenio Cabral 6 Mehdi Terki 7 Rafael Fernandes 11 Joel Rodrigues da Cruz Gyori ETO FC 16 Balázs Megyeri 53 Bálint Selyem 18 Modou Lamin Mass 20 Barnabás Bíró 37 Norbert Urblík 75 Noel Csorba 47 Ádám Décsy 90 Kevin Bánáti 14 Márton Szép Cập nhật đội hình lúc 00:58 22/07/2026

Atert Bissen Thống kê Gyori ETO FC 50% Kiểm soát bóng 50% 20 Dứt điểm 14 10 Trúng đích 9 5 Phạt góc 4 10 Phạm lỗi 12 2 Việt vị 5 3 Thủ môn cứu thua 8

Cầu thủ nổi bật Nfansu Njie Gyori ETO FC 2 bàn Roman Ferber Atert Bissen 1 bàn Claudiu Bumba Gyori ETO FC 1 bàn Milán Vitális Gyori ETO FC 1 bàn Khalid Abi Atert Bissen 1 bàn Viktor Đukanović Gyori ETO FC 1 bàn

Thông tin trận đấu

Atert Bissen sẽ đối đầu Gyori ETO FC tại UEFA Europa Conference League vào lúc 01h15 ngày 22/07/2026. Đây là những thông tin đã được xác nhận cho cuộc chạm trán, trong khi dữ liệu về phong độ gần đây, vị trí giải đấu, lực lượng và thành tích đối đầu chưa được cung cấp.

Bối cảnh trước trận

Việc thiếu các số liệu về kết quả gần đây khiến chưa thể đánh giá chính xác xu hướng thi đấu của hai đội. Vì vậy, không có cơ sở đáng tin cậy để khẳng định bên nào đang sở hữu lợi thế rõ rệt trước giờ bóng lăn.

Bên cạnh đó, thông tin về các cầu thủ vắng mặt, sơ đồ chiến thuật dự kiến và đội hình xuất phát cũng chưa được xác định. Những yếu tố này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cách Atert Bissen và Gyori ETO FC triển khai trận đấu, đặc biệt trong các thời điểm giằng co.

Điểm chờ đợi trong trận đấu

Trận đấu nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi khả năng kiểm soát thế trận, tổ chức phòng ngự và tận dụng cơ hội của mỗi bên. Tuy nhiên, khi chưa có dữ liệu chuyên môn cụ thể, mọi đánh giá về cách tiếp cận chiến thuật chỉ nên được xem là những vấn đề cần theo dõi thay vì kết luận chắc chắn.

Nhận định

Atert Bissen và Gyori ETO FC bước vào cuộc đối đầu tại UEFA Europa Conference League với thông tin công khai còn hạn chế. Do chưa có dữ liệu về phong độ, lực lượng và đối đầu, chưa thể đưa ra dự đoán cụ thể về kết quả. Diễn biến thực tế trên sân sẽ là cơ sở quan trọng nhất để đánh giá tương quan giữa hai đội.

Atert Bissen 5 trận gần nhất B B T B T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Gyori ETO FC 5 trận gần nhất H B T H 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới