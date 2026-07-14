Gyori ETO FC và Vikingur Reykjavik chia điểm ở vòng loại Champions League Gyori ETO FC hòa Vikingur Reykjavik 2-2 tại ETO Park, Gyor ở vòng loại đầu tiên UEFA Champions League. Hafsteinsson lập cú đúp cho đội khách, còn Vitalis cùng pha phản lưới của Thorkelsson giúp chủ nhà giữ lại một điểm.

Gyori ETO FC 2 - 2 Vikingur Reykjavik Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Gyori ETO FC tiếp đón Vikingur Reykjavik.

13' Gyori ETO FC kiểm soát thế trận Phút 13, Gyori ETO FC đang chiếm quyền kiểm soát với 63% - 37% thời lượng cầm bóng và tung ra 2 - 0 cú dứt điểm. Vikingur Reykjavik chưa tạo được pha dứt điểm nào, cho thấy đội khách đang phải lùi sâu chịu sức ép trong thế trận vẫn hòa 0 - 0.

21' T. Ibrahimagic nhận thẻ vàng Phút 21', T. Ibrahimagic (Vikingur Reykjavik) nhận thẻ vàng vì lỗi ngáng chân. Đây là lời cảnh báo sớm trong thế trận vẫn chưa có bàn thắng.

25' Gyori ETO FC kiểm soát thế trận Sau 25 phút, Gyori ETO FC đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 63% - 37% , nhưng sức ép chưa đủ tạo khác biệt khi tỷ số vẫn là 0-0. Vikingur Reykjavik chủ động phòng ngự, còn số pha dứt điểm đang nghiêng về đội chủ nhà 3 - 1 .

31' R. Toth nhận thẻ vàng Phút 31', R. Toth của Gyori ETO FC nhận thẻ vàng vì lỗi Tripping.

31' S. Schon nhận thẻ vàng Phút 31', S. Schon (Gyori ETO FC) nhận thẻ vàng vì hành vi phi thể thao. Đây là thẻ vàng thứ hai của Gyori ETO FC trong trận, khi thế trận vẫn chưa có bàn thắng.

34' D. Hafsteinsson đưa Vikingur Reykjavik vượt lên Phút 34, D. Hafsteinsson đón đường kiến tạo của G. Sigurdsson rồi ghi bàn mở tỷ số cho Vikingur Reykjavik. Đội khách tạo ra bước ngoặt quan trọng tại ETO Park.

34' S. Vladoiu nhận thẻ vàng Phút 34', S. Vladoiu của Gyori ETO FC nhận thẻ vàng vì hành vi phi thể thao. Đội chủ nhà tiếp tục chịu thêm bất lợi khi đang bị Vikingur Reykjavik dẫn 0-1.

37' Gyori kiểm soát bóng, Vikingur dẫn trước Phút 37' , Gyori ETO FC đang kiểm soát bóng vượt trội với 66% - 34%, nhưng thế trận chưa chuyển thành sức ép rõ rệt khi hai đội cùng có 4 - 4 pha dứt điểm. Vikingur Reykjavik vẫn dẫn 0 - 1 và nhỉnh hơn ở số cú sút trúng đích, cho thấy đội khách đang phòng ngự khá hiệu quả.

38' M. Vitalis gỡ hòa cho Gyori ETO FC Phút 38, M. Vitalis lạnh lùng lập công trên chấm phạt đền, đưa Gyori ETO FC trở lại thế cân bằng trước Vikingur Reykjavik. Bàn thắng đến nhanh sau khi đội chủ nhà bị dẫn trước, thắp lại hy vọng cho Gyori ETO FC tại ETO Park.

45+1' Phản lưới nhà, Gyori ETO FC vượt lên Phút 45+1', S. Thorkelsson của Vikingur Reykjavik đá phản lưới nhà, giúp Gyori ETO FC vượt lên dẫn 2-1. Bàn thắng đến ngay trước giờ nghỉ, đưa đội chủ nhà vào thế dẫn trước.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' Gyori ETO FC kiểm soát thế trận Phút 49 , Gyori ETO FC vẫn nắm quyền kiểm soát với thời lượng cầm bóng 68% - 32% và đang dẫn 2-1. Vikingur Reykjavik chịu sức ép khi lép vế ở số lần dứt điểm, 9 - 5 , dù khả năng tận dụng cơ hội của hai đội vẫn tương đương với thông số trúng đích 1 - 1 .

55' Daniel Hafsteinsson đưa Vikingur Reykjavik trở lại Phút 55, Daniel Hafsteinsson ghi bàn cho Vikingur Reykjavik sau đường kiến tạo của Helgi Gudjonsson, đưa trận đấu về tỷ số 2-2. Đại diện Iceland gỡ hòa, khiến cuộc so tài tại ETO Park nóng lên trở lại.

60' Vikingur Reykjavik điều chỉnh nhân sự Phút 60', Aron Elís Thrándarson vào sân thay Nikolaj Hansen bên phía Vikingur Reykjavik. Với tỷ số 2-2, sự điều chỉnh này diễn ra khi trận đấu đang ở thế giằng co.

61' Gyori ETO FC kiểm soát thế trận Phút 61', Gyori ETO FC vẫn là đội kiểm soát thế trận khi cầm bóng 63% - 37% và dẫn 10 - 6 về số lần dứt điểm. Vikingur Reykjavik chịu sức ép trong bối cảnh hai đội đang hòa 2-2.

67' Gyori ETO FC thay người ở phút 67 Phút 67', Gyori ETO FC đưa Kevin Bánáti vào sân thay Stefan Vlădoiu. Khi trận đấu đang cân bằng 2-2, sự điều chỉnh này giúp đội bóng làm mới nhân sự cho chặng cuối.

67' Gyori ETO FC thay người ở phút 67 Phút 67, M. Szép vào sân thay Rajmund Tóth bên phía Gyori ETO FC. Với tỷ số 2-2, sự điều chỉnh này có thể giúp đội chủ nhà làm mới hàng công trong chặng cuối.

71' Željko Gavrić nhận thẻ vàng phút 71 Phút 71, Željko Gavrić của Gyori ETO FC nhận thẻ vàng sau một pha phạm lỗi. Trận đấu tiếp tục diễn ra căng thẳng khi Gyori ETO FC đang bị Vikingur Reykjavik dẫn 3-2.

73' Gyori kiểm soát bóng, Vikingur vẫn dẫn trước Phút 73, Gyori ETO FC kiểm soát bóng nhiều hơn với 62% - 38%, nhưng thế trận chưa tạo ra ưu thế rõ rệt khi số lần dứt điểm là 10 - 8. Vikingur Reykjavik vẫn dẫn 3 - 2 và cho thấy khả năng đáp trả đáng kể, trong khi Gyori phải tiếp tục đẩy cao sức ép.

77' Óskar Borgthórsson nhận thẻ vàng Phút 77, Óskar Borgthórsson của Vikingur Reykjavik nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi. Trận đấu đang nóng lên khi hai đội vẫn giằng co ở tỷ số 2-2.

77' Vikingur Reykjavik thay người ở phút 77 Phút 77', Viktor Örlygur Andrason vào sân thay Daniel Hafsteinsson bên phía Vikingur Reykjavik. Sự điều chỉnh này mang đến thêm một phương án cho đội khách trong chặng cuối trận.

77' Vikingur Reykjavik điều chỉnh nhân sự phút 77 Phút 77', Davíð Örn Atlason vào sân thay Karl Fridleifur Gunnarsson bên phía Vikingur Reykjavik. Trong thế trận đang giằng co, sự điều chỉnh này mang đến thêm phương án cho đội khách ở những phút cuối.

84' J. Zivkovic vào sân ở phút 84 Phút 84', Gyori ETO FC đưa J. Zivkovic vào sân thay C. Bumba. Khi trận đấu đang cân bằng, sự thay đổi này có thể giúp Gyori ETO FC làm mới hàng công trong những phút cuối.

84' Gyori ETO FC thay người ở phút 84 Phút 84, Gyori ETO FC đưa M. Huszar vào sân thay N. Njie. Khi tỷ số đang là 2-2, sự điều chỉnh này có thể giúp Gyori ETO FC làm mới lực lượng trong những phút cuối.

87' Gyori ETO FC kiểm soát thế trận Phút 87', Gyori ETO FC vẫn kiểm soát bóng tốt hơn với tỷ lệ 62% - 38%, nhưng thế trận chưa nghiêng hẳn khi đôi bên đang hòa 2-2. Vikingur Reykjavik duy trì khả năng đáp trả, thể hiện qua thống kê dứt điểm 10 - 8 và phạt góc 4 - 4.

90+2' E. Agnarsson vào sân ở phút 90+2' Phút 90+2', Vikingur Reykjavik đưa E. Agnarsson vào sân thay V. Ingimundarson. Sự điều chỉnh diễn ra ở thời điểm cuối trận, khi tỷ số đang là 2-2.

90+2' M. Csinger nhận thẻ vàng ở phút 90+2 Phút 90+2, M. Csinger của Gyori ETO FC nhận thẻ vàng vì hành vi phi thể thao. Chiếc thẻ đến trong những phút cuối, khi tỷ số đang là 2-2, càng cho thấy sức nóng của màn so tài tại ETO Park.

90+2' M. Vitalis nhận thẻ vàng ở phút 90+2 Phút 90+2, M. Vitalis của Gyori ETO FC nhận thẻ vàng vì hành vi phi thể thao. Đây là một trong những diễn biến đáng chú ý ở những phút cuối khi trận đấu đang giằng co.

KT Kết thúc: Gyori ETO FC 2-2 Vikingur Reykjavik Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 2.

Cập nhật lúc 02:02 15/07/2026

Đội hình chính thức Gyori ETO FC Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Efrain Juarez Vikingur Reykjavik Sơ đồ 4-3-3 · HLV Solvi Ottesen 99 Samuel Petráš 2 Ștefan Vlădoiu 21 Márk Csinger 24 Miljan Krpić 23 Daniel Štefulj 27 Milán Vitális 6 Rajmund Tóth 17 Szabolcs Schön 80 Željko Gavrić 10 Claudiu Bumba 11 Nfansu Njie 47 Ögmundur Kristinsson 22 Karl Friðleifur Gunnarsson 4 Oliver Ekroth 2 Sveinn Gísli Þorkelsson 9 Helgi Guðjónsson 20 Tarik Ibrahimagić 23 Nikolaj Hansen 11 Daniel Hafsteinsson 19 Óskar Borgthórsson 10 Gylfi Sigurðsson 25 Valdimar Þór Ingimundarson Dự bị Gyori ETO FC 16 Balázs Megyeri 20 Barnabás Bíró 26 Ádám Umathum 37 Norbert Urblík 53 Bálint Selyem 75 Noel Csorba 18 Modou Lamin Mass 47 Ádám Décsy 90 Kevin Bánáti Vikingur Reykjavik 99 Uggi Johann Audunsson 6 Gunnar Vatnhamar 15 Róbert Orri Þorkelsson 24 Davíð Örn Atlason 7 Erlingur Agnarsson 8 Viktor Örlygur Andrason 69 Armann Ingi Finnbogason 21 Aron Elís Þrándarson 35 Thorri Ingólfsson Cập nhật đội hình lúc 23:31 14/07/2026

Gyori ETO FC Thống kê Vikingur Reykjavik 61% Kiểm soát bóng 39% 12 Dứt điểm 8 2 Trúng đích 2 5 Phạt góc 4 9 Phạm lỗi 9 2 Việt vị 1 0 Thủ môn cứu thua 1

Cầu thủ nổi bật Daniel Hafsteinsson Vikingur Reykjavik 2 bàn Milán Vitális Gyori ETO FC 1 bàn Gylfi Sigurðsson Vikingur Reykjavik 1 kiến tạo · điểm 6.9 Helgi Guðjónsson Vikingur Reykjavik 1 kiến tạo · điểm 6.2 Valdimar Þór Ingimundarson Vikingur Reykjavik Điểm 7.5 Tarik Ibrahimagić Vikingur Reykjavik Điểm 7.3

Gyori ETO FC sẽ đối đầu Vikingur Reykjavik tại ETO Park lúc 00h00 ngày 15/07/2026 trong khuôn khổ UEFA Champions League. Tương quan trước trận đang nghiêng về đội khách khi Vikingur Reykjavik giành chiến thắng ở lần đối đầu gần nhất, trong khi Gyori ETO FC bước vào trận đấu sau một thất bại.

Gyori ETO FC cần phản ứng sau thất bại gần nhất

Phong độ gần nhất của Gyori ETO FC được ghi nhận bằng một trận thua. Đây là điểm xuất phát không thuận lợi, đặc biệt khi đối thủ bên kia chiến tuyến lại có kết quả tích cực trong trận đấu gần nhất. Vì vậy, Gyori ETO FC sẽ cần kiểm soát tốt tâm lý nhập cuộc và tránh để bất lợi sớm ảnh hưởng đến cách tổ chức trận đấu.

Việc được thi đấu tại ETO Park mang đến cho Gyori ETO FC một bối cảnh quen thuộc hơn. Tuy nhiên, lợi thế địa điểm chỉ có thể phát huy nếu đội chủ nhà duy trì được sự chặt chẽ trong phòng ngự và đủ chủ động khi triển khai bóng. Trọng tâm của Gyori ETO FC sẽ là cách đội phản ứng trước sức ép, thay vì chỉ dựa vào yếu tố sân nhà.

Vikingur Reykjavik có điểm tựa từ đối đầu

Vikingur Reykjavik giành chiến thắng ở lần đối đầu gần nhất giữa hai đội. Dù dữ liệu đối đầu chỉ bao gồm một lần gặp, kết quả này vẫn tạo cho đội khách sự tự tin nhất định trước màn tái đấu. Vikingur Reykjavik có thể bước vào trận với tâm thế chủ động hơn, nhưng vẫn cần duy trì tính kỷ luật bởi trận đấu diễn ra trên sân của Gyori ETO FC.

Sự khác biệt về kết quả gần nhất cũng khiến cuộc đấu trở nên đáng chú ý ở khía cạnh kiểm soát thế trận. Gyori ETO FC cần tìm cách phá vỡ sự tự tin của đối thủ, còn Vikingur Reykjavik sẽ hướng đến việc bảo vệ lợi thế tinh thần đã có. Chỉ một tình huống mất tập trung cũng có thể làm thay đổi cán cân trong một trận đấu mà dữ liệu trước giờ bóng lăn cho thấy khoảng cách hiện tại chưa đủ để kết luận tuyệt đối.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với Gyori ETO FC, ưu tiên đầu tiên là xây dựng một thế trận an toàn trong những phút đầu. Đội chủ nhà không nên để thất bại gần nhất kéo theo cách chơi vội vàng hoặc khiến các tuyến bị tách rời. Khả năng giữ cự ly đội hình và chuyển từ phòng ngự sang tấn công sẽ quyết định việc Gyori ETO FC có thể tạo ra sức ép đều đặn hay không.

Trong khi đó, Vikingur Reykjavik có thể tận dụng sự tự tin từ kết quả đối đầu gần nhất để tổ chức trận đấu theo hướng thực dụng. Đội khách cần cân bằng giữa việc gây áp lực và bảo đảm an toàn ở phía sau, bởi Gyori ETO FC có lợi thế sân nhà và sẽ có động lực tìm kiếm phản ứng tích cực. Cuộc cạnh tranh ở khu vực giữa sân nhiều khả năng sẽ giữ vai trò quan trọng trong việc quyết định đội nào kiểm soát được nhịp độ.

Nhận định trước trận

Gyori ETO FC đứng trước yêu cầu phải cải thiện màn trình diễn sau thất bại gần nhất, còn Vikingur Reykjavik có lợi thế tinh thần từ chiến thắng ở lần gặp trước. Trận đấu tại ETO Park vì thế có thể được định đoạt bởi sự ổn định, khả năng tận dụng thời cơ và mức độ chính xác trong các quyết định chiến thuật.

Vikingur Reykjavik đang có nền tảng tâm lý thuận lợi hơn, nhưng Gyori ETO FC vẫn có cơ hội tạo ra thế trận cạnh tranh nếu nhập cuộc chắc chắn và duy trì được sự chủ động. Đây là trận đấu không nên được nhìn nhận chỉ từ kết quả quá khứ; màn thể hiện trên sân sẽ là yếu tố quyết định xu hướng cuối cùng.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Gyori ETO FC · 0 thắng 0 hòa Vikingur Reykjavik · 1 thắng Vikingur Reykjavik 1 - 0 Gyori ETO FC VR

Gyori ETO FC 5 trận gần nhất B T H T 1 Trận 0-0-1 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 1 Thủng lưới Vikingur Reykjavik 5 trận gần nhất T T B T T 1 Trận 1-0-0 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 0 Thủng lưới

Gyori ETO FC 0% Hòa 50% Vikingur Reykjavik 50% 0% 50% 50% Khuyến nghị: Combo Double chance : draw or Vikingur Reykjavik and -2.5 goals