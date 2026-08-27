Đời sống H Vê - thủ lĩnh trẻ ở bon làng vùng biên Ở vùng biên giới phía Tây Lâm Đồng, những người trẻ đang phát huy tinh thần xung kích, góp sức xây dựng quê hương. Chị H Vê, người M’nông ở bon Bu Đăk, xã Thuận An là một điển hình khi tích cực tập hợp thanh niên, hỗ trợ người dân và chung tay xây dựng bon làng.

Chị H Vê cùng thanh niên địa phương duy trì đội múa, cồng chiêng Liên bon Sar Pa - Bu Đăk, góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa M’nông

Gắn kết thanh niên, góp sức dựng xây bon làng

Sinh ra và lớn lên tại bon Bu Đăk, xã Thuận An, chị H Vê thấu hiểu những khó khăn mà bà con nơi đây gặp phải. Từ mong muốn được góp sức giúp đỡ cộng đồng, năm 2018, chị bắt đầu tham gia công tác Đoàn và các hoạt động tình nguyện.

Từ những hoạt động ban đầu, chị dần trở thành người kết nối, tập hợp thanh niên cùng tham gia các phần việc vì bon làng.

Với vai trò là Phó Trưởng bon kiêm Bí thư Chi đoàn bon Bu Đăk, chị H Vê tập trung đưa hoạt động Đoàn gắn với những nhu cầu thiết thực của cộng đồng. Trong đó, gìn giữ bản sắc văn hóa M’nông là một trong những nội dung được chị quan tâm. Đội múa cồng chiêng Liên bon Sar Pa - Bu Đăk được duy trì, tạo sân chơi để thanh niên giao lưu, sinh hoạt văn hóa, đồng thời góp phần gìn giữ những giá trị truyền thống của dân tộc.

Cùng với đó, chị H Vê luôn đồng hành với những thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn để phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Lực lượng đoàn viên, thanh niên chung tay hỗ trợ các phần việc tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Thuận An

Mới đây, trong chương trình xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Thuận An, chị cùng đoàn viên, thanh niên tham gia dọn dẹp, vệ sinh khu vực trường học, góp sức vào công trình phục vụ cộng đồng.

“ “Điều quan trọng qua mỗi hoạt động là tập hợp được thêm thanh niên cùng tham gia, cùng chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng. Khi mọi người đồng lòng, những việc nhỏ cũng có thể tạo nên những giá trị thiết thực cho bon làng”. Chị H Vê - Phó Trưởng bon kiêm Bí thư Chi đoàn bon Bu Đăk

Không chỉ tích cực trong công việc, sự nhiệt tình, trách nhiệm và gần gũi của chị H Vê cũng tạo được sự tin tưởng, quý mến từ đoàn viên, thanh niên và bà con trong bon. Chính sự gắn bó ấy giúp chị thuận lợi hơn trong việc vận động, tập hợp người trẻ cùng tham gia các hoạt động chung.

Anh Y A Rôn, Bí thư Đoàn thanh niên xã Thuận An cho biết: “Chị H Vê là một thanh niên rất nhiệt huyết, có tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Chị luôn chủ động kết nối đoàn viên, thanh niên và các nguồn lực xã hội để hỗ trợ người dân khó khăn; đồng thời tích cực vận động thanh niên tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa M’nông”.

Từ sự tận tâm của một cán bộ Đoàn ở cơ sở, chị H Vê đang góp phần tạo sức lan tỏa trong thanh niên, để ngày càng có thêm những người trẻ chủ động tham gia các hoạt động vì cộng đồng và cùng chung tay xây dựng bon làng.

Vượt khó, phát huy sức trẻ vùng biên giới

Để duy trì các hoạt động, chị H Vê không ít lần gặp khó về thời gian, kinh phí và lực lượng tham gia.

Đoàn viên, thanh niên trong bon phần lớn còn đi học, đi làm, chăm lo phát triển kinh tế gia đình nên việc tập hợp đông đủ cho mỗi hoạt động không phải lúc nào cũng dễ dàng.

Kinh phí hạn chế cũng khiến nhiều ý tưởng khó triển khai trọn vẹn. Bởi vậy, chị H Vê thường bắt đầu từ những việc vừa sức, đồng thời chủ động vận động đoàn viên, thanh niên và kết nối các nguồn lực để cùng thực hiện.

Chị H Vê cùng đoàn viên, thanh niên đến tận nhà hỗ trợ người dân tiếp cận, sử dụng các ứng dụng số, góp phần nâng cao kỹ năng số trong cộng đồng

“Trong quá trình hoạt động, tôi cũng gặp không ít khó khăn, nhưng khi thấy bà con vui, các bạn đoàn viên thanh niên cùng đồng lòng thì tôi lại có thêm động lực. Tôi nghĩ mình còn trẻ, còn sức và còn nhiệt huyết thì nên làm những việc có ích cho cộng đồng, cho quê hương”, chị H Vê bày tỏ.

Ở vùng biên giới phía Tây Lâm Đồng, điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng đó cũng là nơi tinh thần xung kích của tuổi trẻ được thể hiện từ những việc thiết thực nhất. Với chị H Vê, mỗi phần việc hoàn thành là thêm một lần sức trẻ được phát huy, tinh thần đoàn kết được củng cố.

Từ những đóng góp bình dị ở bon làng, chị H Vê cùng đoàn viên, thanh niên đang góp phần lan tỏa tinh thần tình nguyện, trách nhiệm và ý thức cống hiến của tuổi trẻ M’nông, chung tay xây dựng cộng đồng ngày càng đoàn kết, phát triển.