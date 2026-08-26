Hạ Burnley trên chấm luân lưu, Bradford giành vé đi tiếp tại League Cup Hòa 0-0 sau thời gian thi đấu chính thức trên sân Valley Parade, Bradford xuất sắc vượt qua Burnley 4-2 ở loạt luân lưu để giành quyền đi tiếp, chính thức loại đối thủ khỏi League Cup.

Bradford 0 - 0 (pen 4-2) Burnley Kết thúc (luân lưu) 0' Trận đấu bắt đầu Bradford tiếp đón Burnley.

13' Burnley cầm bóng lấn lướt Bradford Sau hơn 10 phút bóng lăn, Burnley đang nắm thế chủ động với tỷ lệ kiểm soát bóng 39% - 61%. Dù vậy, trận đấu vẫn chưa có nhiều cơ hội rõ rệt khi tổng số pha dứt điểm giữa hai đội mới chỉ là 0 - 1 và trúng đích 0 - 0.

27' Burnley tạo sức ép lớn lên Bradford Sau gần nửa giờ thi đấu, Burnley đang nắm hoàn toàn quyền kiểm soát trận đấu với tỷ lệ cầm bóng vượt trội 32% - 68% . Đội khách liên tục gia tăng sức ép với 0 - 4 lần dứt điểm cùng 0 - 3 quả phạt góc, buộc Bradford phải lùi sâu phòng ngự và chưa có bất kỳ cú sút nào về phía khung thành đối phương.

39' Burnley dồn ép tìm bàn mở tỷ số Tiến gần về cuối hiệp một, Burnley tiếp tục làm chủ thế trận với tỷ lệ cầm bóng 32% - 68% và liên tục gia tăng sức ép lên phần sân đối phương. Sự áp đảo của các vị khách được thể hiện rõ qua thống kê dứt điểm 1 - 8 cùng chênh lệch phạt góc 0 - 6 , trong khi Bradford vẫn phải co cụm phòng ngự số đông để giữ vững tỷ số 0-0.

44' Thẻ vàng cho H. Cartwright vì câu giờ Phút 44, H. Cartwright bên phía Bradford phải nhận thẻ vàng từ trọng tài do lỗi câu giờ làm gián đoạn trận đấu. Trước sức ép lớn từ Burnley với thời lượng cầm bóng chỉ 30%, đội chủ nhà đang dồn sức bảo vệ tỷ số 0-0 trước khi bước vào giờ nghỉ giải lao.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

52' Burnley áp đảo nhưng chưa có bàn thắng Bước sang phút 52, Burnley hoàn toàn làm chủ thế trận khi nắm quyền kiểm soát bóng 31% - 69% và tạo ra áp lực dồn dập với tỷ số phạt góc vượt trội 1 - 10 . Dù áp đảo về số pha dứt điểm 6 - 13, đội khách vẫn chưa thể khai thông thế bế tắc trước hàng thủ tập trung của Bradford.

62' Bradford thay người, N. Powell vào sân Phút 62, Bradford quyết định có sự thay đổi nhân sự khi N. Powell được tung vào sân thế chỗ J. Beesley . Đội chủ nhà cần thêm luồng gió mới khi đang chịu nhiều sức ép và tỷ số vẫn đang là 0-0.

62' Bradford tăng cường nhân sự trên sân Phút 62, Bradford thực hiện sự thay đổi người khi J. Neufville được tung vào sân thế chỗ K. Jackson . Đội chủ nhà kỳ vọng sự tươi mới này sẽ tạo ra đột biến khi tỷ số vẫn đang là 0-0 trước sức ép kiểm soát bóng vượt trội từ phía Burnley.

62' Bradford điều chỉnh nhân sự, A. Sarcevic vào sân Phút 62, Bradford thực hiện quyền thay đổi nhân sự khi A. Sarcevic được tung vào sân thế chỗ G. Lapslie . Đội chủ sân Valley Parade nỗ lực làm mới đội hình trong bối cảnh trận đấu vẫn đang có tỷ số hòa 0-0.

62' Bradford rút Cartwright rời sân nhường chỗ cho Connolly Phút 62, Bradford tiến hành điều chỉnh nhân sự khi C. Connolly được tung vào sân thay thế cho H. Cartwright . Việc rút Cartwright – cầu thủ đã nhận một thẻ vàng ở phút 44 – có thể giúp đội chủ nhà đảm bảo an toàn về mặt quân số và tiếp thêm năng lượng trong bối cảnh tỷ số vẫn đang là 0-0.

64' Burnley gia tăng sức ép nhưng chưa thể ghi bàn Bước sang phút 64, Burnley áp đảo hoàn toàn về mặt thế trận khi nắm giữ tới 68% thời lượng kiểm soát bóng (so với 32% của Bradford). Sức ép liên tục giúp đội khách vượt trội ở chỉ số dứt điểm 9 - 17 cùng số quả phạt góc 2 - 11, song sự chắc chắn của hàng thủ Bradford vẫn đang giữ tỷ số ở mức 0 - 0.

76' Burnley dồn ép tìm bàn thắng Bước sang phút 76, Burnley duy trì sức ép nghẹt thở khi áp đảo thời lượng cầm bóng 33% - 67% cùng tỷ số phạt góc vượt trội 4 - 11 . Dù hai bên đã thực hiện 14 - 19 pha dứt điểm, sự thiếu sắc bén ở khâu cuối cùng khiến bảng tỷ số vẫn chưa thể dịch chuyển.

80' Burnley làm mới hàng công ở những phút cuối Phút 80, Burnley quyết định đưa Z. Flemming vào sân thay cho A. Broja . Khi tỷ số vẫn đang là 0-0, đội khách rất cần làn gió mới trên hàng công để tìm kiếm bàn thắng quyết định trong thời gian thi đấu chính thức.

80' Burnley làm mới tuyến giữa với H. Mejbri Phút 80, Burnley thực hiện sự thay đổi nhân sự khi H. Mejbri được tung vào sân thay cho U. Raghouber. Trong bối cảnh tỷ số vẫn đang giằng co 0-0 ở những phút cuối, sự góp mặt của Mejbri được kỳ vọng sẽ tạo ra nét tươi mới và khai thông thế bế tắc cho đội khách.

80' Burnley tung J. Bruun Larsen vào sân tìm đột biến Phút 80, Burnley thực hiện sự thay đổi nhân sự khi J. Bruun Larsen vào sân thế chỗ D. Satpaev . Đội khách đang nỗ lực gia tăng sức ép nhằm phá vỡ thế bế tắc khi tỷ số vẫn đang là 0-0.

80' Burnley tung M. Edwards vào sân ở phút 80 Phút 80, Burnley có sự điều chỉnh nhân sự khi tung M. Edwards vào sân thay thế cho M. Tresor Ndayishimiye . Đội khách đang nỗ lực tìm kiếm bàn thắng khai thông thế bế tắc trong những phút cuối tại sân Valley Parade.

83' Bradford tung B. Pointon vào sân nhằm tìm đột biến Phút 83, Bradford quyết định tăng cường nhân sự khi B. Pointon được tung vào sân thay cho W. Swan . Khi tỷ số vẫn đang là 0 - 0 và thời gian thi đấu chính thức trôi về những phút cuối, đội chủ nhà rất cần một luồng gió mới để tạo nên khác biệt.

88' Burnley gia tăng sức ép những phút cuối Tiến vào những phút cuối trận, Burnley tiếp tục dồn ép đối thủ với tỷ lệ cầm bóng áp đảo 33% - 67% cùng số quả phạt góc vượt trội 4 - 12. Dù thế trận diễn ra sôi nổi với tổng cộng dứt điểm 15 - 21 (trúng đích 4 - 5), sự tập trung của hàng thủ hai bên vẫn khiến bảng tỷ số chưa thể suy chuyển.

90' Burnley tung K. Walker vào sân ở phút 90 Phút 90, Burnley thực hiện sự thay đổi nhân sự khi K. Walker được tung vào sân thay thế cho C. Roberts . Khi tỷ số vẫn đang là 0-0 ở những phút thi đấu chính thức cuối cùng, đội khách tiếp tục tìm kiếm phương án làm mới đội hình.

90+3' Thẻ vàng cho I. Touray ở phút bù giờ Phút 90+3, I. Touray bên phía Bradford phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một tình huống phạm lỗi. Trận đấu đang trôi về những giây cuối cùng trong thế trận giằng co và tỷ số vẫn là 0-0.

91' Hiệp phụ Trận đấu bước vào hiệp phụ.

120+1' Luân lưu: Burnley 0 - 1 Z. Flemming (Burnley) sút thành công. Loạt luân lưu: 0 - 1.

120+1' Luân lưu: Bradford 1 - 1 A. Sarcevic (Bradford) sút thành công. Loạt luân lưu: 1 - 1.

120+2' Luân lưu: Burnley sút hỏng Z. Amdouni (Burnley) sút hỏng. Loạt luân lưu: 1 - 1.

120+2' Luân lưu: Bradford 2 - 1 M. Gillesphey (Bradford) sút thành công. Loạt luân lưu: 2 - 1.

120+3' Luân lưu: Burnley sút hỏng J. Bruun Larsen (Burnley) sút hỏng. Loạt luân lưu: 2 - 1.

120+3' Luân lưu: Bradford 3 - 1 I. Touray (Bradford) sút thành công. Loạt luân lưu: 3 - 1.

120+4' Luân lưu: Burnley 3 - 2 M. Edwards (Burnley) sút thành công. Loạt luân lưu: 3 - 2.

120+4' Luân lưu: Bradford 4 - 2 A. Phillips (Bradford) sút thành công. Loạt luân lưu: 4 - 2.

120' Loạt luân lưu Hai đội bước vào loạt sút luân lưu.

KT Kết thúc: Bradford 0-0 Burnley Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 0.

Cập nhật lúc 03:47 27/08/2026

Đội hình chính thức Bradford Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Graham Alexander Burnley Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Nicky Hayen 21 Jon McCracken 28 Matthew Pennington 2 Reece Welch 5 Macauley Gillesphey 8 Adam Phillips 32 George Lapslie 20 Henry Cartwright 3 Ibou Touray 19 Kayden Jackson 24 Will Swan 9 Jake Beesley 37 Grégoire Coudert 14 Connor Roberts 18 Hjalmar Ekdal 15 Anel Ahmedhodžić 23 Lucas Pires 8 Ugo Raghouber 29 Josh Laurent 11 Zeki Amdouni 12 Dastan Satpaev 31 Mike Trésor 27 Armando Broja Dự bị Bradford 1 Cameron Dawson 30 Oscar Lunn 6 Callum Connolly 4 Joe Wright 25 Nick Powell 7 Josh Neufville 29 Harry Ibbitson 23 Bobby Pointon 10 Antoni Sarcevic Burnley 1 Max Weiss 3 Max Alleyne 22 Oliver Sonne 2 Kyle Walker 21 Aaron Ramsey 28 Hannibal Mejbri 19 Zian Flemming 7 Jacob Bruun Larsen 10 Marcus Edwards Cập nhật đội hình lúc 01:20 27/08/2026

Bradford Thống kê Burnley 32% Kiểm soát bóng 68% 16 Dứt điểm 23 4 Trúng đích 6 5 Phạt góc 14 7 Phạm lỗi 9 1 Việt vị 1 6 Thủ môn cứu thua 4

Cầu thủ nổi bật Jon McCracken Bradford Điểm 8.2 Matthew Pennington Bradford Điểm 7.3 Ibou Touray Bradford Điểm 7.3 Lucas Pires Burnley Điểm 7.3 Reece Welch Bradford Điểm 7.2 Antoni Sarcevic Bradford Điểm 7.2

Trận đối đầu giữa Bradford và Burnley diễn ra lúc 01:45 ngày 27/08/2026 trên sân vận động Valley Parade. Đây là màn so tài thuộc khuôn khổ vòng đấu loại trực tiếp, mang tính chất quyết định khi đội thắng sẽ tiếp tục hành trình, còn đội thất bại sẽ chính thức dừng bước.

Bối cảnh trận đấu loại trực tiếp tại Valley Parade

Tính chất của một trận đấu cúp loại trực tiếp luôn mang đến áp lực nghẹt thở cho cả hai câu lạc bộ. Khi không có cơ hội sửa sai ở các vòng đấu tiếp theo như thể thức vòng bảng, cả Bradford lẫn Burnley đều buộc phải tập trung tối đa cho 90 phút sắp tới.

Lợi thế sân nhà Valley Parade là điểm tựa quan trọng cho Bradford. Việc được thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả nhà sẽ tiếp thêm động lực tinh thần rất lớn để họ đối đầu với một đối thủ đầy quyết tâm như Burnley.

Phong độ khởi sắc của đôi bên

Về mặt phong độ, cả hai đội bóng đều bước vào trận đấu này với tâm lý hưng phấn. Bradford vừa giành được chiến thắng ở lần ra sân gần nhất, qua đó củng cố sự tự tin cho các cầu thủ trước thềm trận đánh lớn.

Ở bên kia chiến tuyến, Burnley cũng sở hữu trạng thái tương tự khi vừa có được thắng lợi trong trận đấu gần nhất. Thành tích này giúp đại diện đội khách có sự chuẩn bị tốt về mặt tinh thần lẫn cảm giác thi đấu.

Toan tính chiến thuật và nhận định thế trận

Do đây là trận đấu một mất một còn, sự thận trọng trong khâu tiếp cận trận đấu là điều được dự báo trước. Cả Bradford và Burnley nhiều khả năng sẽ ưu tiên sự chắc chắn nơi hàng thủ trước khi tìm kiếm cơ hội phản công trừng phạt sai lầm của đối phương.

Đội bóng nào duy trì được sự tập trung cao độ và tận dụng tốt hơn các cơ hội tạo ra sẽ nắm trong tay tấm vé đi tiếp. Trận đấu hứa hẹn diễn ra chặt chẽ, giằng co và đầy căng thẳng cho tới những phút cuối cùng.

Bradford 5 trận gần nhất T T T H T 1 Trận 1-0-0 T-H-B 2 Ghi (TB 2.0) 0 Thủng lưới Burnley 5 trận gần nhất B H H B H 1 Trận 1-0-0 T-H-B 2 Ghi (TB 2.0) 1 Thủng lưới