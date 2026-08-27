46' Austin điều chỉnh nhân sự đầu hiệp hai

Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Austin quyết định làm mới đội hình khi tung M. Desler vào sân thay cho C. Ramirez. Đây là sự điều chỉnh cần thiết nhằm củng cố thế trận cho đội bóng Mỹ khi họ phải chơi thiếu người sau tấm thẻ đỏ của J. Rosales trong hiệp một, với tỷ số hiện vẫn đang là 0-0.