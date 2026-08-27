Hạ gục Lyon 2-1 trong ngày VAR từ chối 2 bàn thắng, Fenerbahce vào vòng bảng Champions League Dù nỗ lực chiến đấu và ghi bàn rút ngắn tỷ số, Lyon vẫn ngậm ngùi dừng bước trước Fenerbahce sau thất bại 1-2 cùng hai lần bị công nghệ VAR từ chối bàn thắng.

Chuyến làm khách trên sân Groupama tại trận lượt về vòng loại UEFA Champions League đã khép lại với niềm vui vỡ òa dành cho Fenerbahce, khi đại diện Thổ Nhĩ Kỳ xuất sắc đánh bại chủ nhà Lyon với tỷ số 2-1 để chính thức giành tấm vé vào vòng đấu bảng.

Fenerbahce đánh bại Lyon để giành vé đi tiếp tại Champions League. Ảnh: Getty Images

Đòn phủ đầu chớp nhoáng trong hiệp một

Ngay sau hồi còi khai cuộc, Fenerbahce đã chủ động dâng cao đội hình và áp đặt thế trận nghẹt thở. Sự cơ động của những mũi nhọn như Mason Greenwood và Talisca liên tục gây rối loạn hành lang biên của đội chủ nhà, đẩy hàng thủ Lyon vào thế phải lùi sâu chống đỡ.

Sức ép liên tục của đại diện Thổ Nhĩ Kỳ nhanh chóng mang lại kết quả ở phút 24. Từ quả đánh đầu cận thành bị thủ môn Dominik Greif đẩy ra, Vedat Muriqi chớp thời cơ rất nhanh để đá bồi chuẩn xác, mở tỷ số cho Fenerbahce.

Chưa kịp chấn chỉnh lại cự ly đội hình, đại diện Ligue 1 nhận thêm đòn trừng phạt chỉ 4 phút sau đó. Từ chấm phạt góc, tân binh Mason Greenwood tung đường treo bóng chuẩn xác để Archie Brown bật cao đánh đầu uy lực, nhân đôi cách biệt trong sự ngỡ ngàng của khán đài sân Groupama.

Nỗ lực quật khởi và sự nghiệt ngã của VAR

Bước sang hiệp hai, HLV Paulo Fonseca thực hiện hàng loạt điều chỉnh chiến thuật nhằm gia tăng sức ép tìm kiếm bàn gỡ. Những điều chỉnh này phát huy tác dụng ở phút 61 khi Ainsley Maitland-Niles kiến tạo chuẩn xác để Malick Fofana tung cú dứt điểm chân trái hiểm hóc vào góc xa, rút ngắn cách biệt xuống 1-2.

Bàn thắng thắp lên ngọn lửa tinh thần cho Lyon, mở ra khoảng thời gian kịch tính đến nghẹt thở. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm công nghệ VAR liên tiếp đem lại nỗi thất vọng cho đội bóng nước Pháp.

Phút 64, Lois Openda sút tung lưới Fenerbahce nhưng trọng tài đã khước từ bàn thắng do xác định tiền đạo này rơi vào thế việt vị. Chỉ 7 phút sau, bi kịch lặp lại khi Kaïl Boudache dứt điểm thành bàn, song VAR một lần nữa can thiệp và hủy bỏ pha lập công vì lỗi diễn ra trước đó.

Những nỗ lực của Lyon không thể giúp tập thể này lật ngược tình thế. Ảnh: Getty Images

Bản lĩnh thép của Fenerbahce trong những phút cuối

Nhận thấy sức ép gia tăng, ban huấn luyện Fenerbahce chủ động làm giảm nhịp độ trận đấu bằng việc tung các cựu binh dạn dày kinh nghiệm như Romelu Lukaku và N'Golo Kanté vào sân. Sự chỉ huy chắc chắn của Milan Skriniar ở trung tâm hàng phòng ngự đã bẻ gãy mọi nỗ lực phối hợp của đội chủ nhà.

Trận đấu khép lại với bầu không khí căng thẳng cùng hàng loạt thẻ phạt được rút ra. Thắng lợi 2-1 ngay trên đất Pháp giúp Fenerbahce hiên ngang bước vào vòng bảng Champions League, trong khi Lyon phải dừng chân đầy tiếc nuối sau màn trình diễn quả cảm.