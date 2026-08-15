An sinh - Cuộc sống Ha Kim và mong ước cộng đồng trồng hoa Một nông dân K’ho đã chuyển từ trồng cà phê truyền thống sang trồng hoa, lá cảnh với mong ước gầy dựng cộng đồng trồng hoa mang lại hiệu quả cao.

Nông dân giỏi Liêng Jrang Ha Kim

Đô la, cẩm tú cầu khoe sắc

“Tôi có lẽ là người nông dân chọn lối đi riêng trong cộng đồng nông dân địa phương. Thay cho diện tích cà phê già cỗi, thu một vụ trong năm, tôi chuyển sang trồng các loại hoa phù hợp như cây đô la (còn gọi là cây bạch đàn baby blue), loài cây cắt cành và cẩm tú cầu, loại hoa rất phù hợp với khí hậu và thổ nhưỡng tại nơi đây”, ông Liêng Jrang Ha Kim, nông dân thôn 1, xã Lạc Dương bắt đầu câu chuyện.

Vào năm 2023, dù cà phê bắt đầu có giá, nhưng Liêng Jrang Ha Kim lại quyết định phá bỏ 2 ha cà phê già cỗi để trồng cẩm tú cầu và cây đô la. “Lúc đó cà phê bắt đầu có giá nhưng cà phê già, năng suất thấp, đầu tư cao, đó là chưa kể tiền công chăm sóc, chi phí thu hoạch... Vì vậy, tôi quyết tâm chuyển qua trồng cây cẩm tú cầu, một loại hoa rất phù hợp với đất nơi đây”, ông Liêng Jrang Ha Kim nhớ lại.

Cẩm tú cầu, loài hoa với những bông hoa lớn được trồng như một loài hoa cắt cành, trồng một lần cho thu hoạch nhiều năm, nhất là giá cả cũng ổn định. Để tiết kiệm đầu tư cây giống với giá tương đối cao, thay vì mua giống, ông Liêng Jrang Ha Kim tìm những cành cẩm tú cầu nhà vườn cắt bỏ để về nhân giống. Ông chia sẻ: “Kỹ thuật nhân giống cẩm tú cầu không khó, chỉ cần cẩn thận và tốn thời gian khoảng 4 tháng là có được những cây giống cao 30 cm, đủ sức để trồng xuống vườn. Sau đó, chăm thêm vài tháng là bắt đầu được cắt”.

Ông Ha Kim hướng dẫn ông Ha Pút cách cắt cành đô la

Không chỉ có cẩm tú cầu, ông Ha Kim còn trồng thêm cây đô la. Chỉ sau 8 tháng trồng, cây đủ sức cho cắt lứa cành đầu tiên. “Cả hai loại đều cắt cành, rất được thị trường ưa chuộng, đầu ra dễ bán, giá cả cũng tốt. Với gia đình tôi, hai loại cây này đang cho thu nhập đều đặn hàng ngày”, ông Ha Kim tự hào.

Màu hoa lan tỏa

Không chỉ trồng hoa một mình, giống cây đô la của ông Ha Kim đã lan sang vườn ông Lơ Mu Ha Pút. Sau thời gian làm thuê cho vườn ông Ha Kim, ông Ha Pút cũng “học” được nghề trồng đô la và về thử nghiệm ngay trên vườn nhà. “Ông Ha Kim hướng dẫn kỹ thuật trồng đô la rất cẩn thận, bỏ phân ra sao, cắt cành thế nào nên tôi chỉ việc làm theo rất dễ dàng. Nhà tôi cũng bắt đầu được cắt đô la bán hàng tuần”, ông Ha Pút chia sẻ.

Nông dân tới học hỏi tại vườn cẩm tú cầu nhà ông Ha Kim

Đặc biệt, người thành công trong việc học tập kinh nghiệm của ông Ha Kim là ông Cil Ha Mi Se, ở thôn 1, xã Lạc Dương. Nhà ông Mi Se vừa trồng cẩm tú cầu, vừa trồng đô la, lấy giống từ vườn ông Ha Kim. “Anh Ha Kim tặng thân cẩm tú cầu, hướng dẫn kỹ thuật nhân giống rất chi tiết. Giống đô la thì anh ấy bán lại cho bà con rất rẻ. Nhà tôi hiện có 1 vườn cẩm tú cầu, 1 vườn đô la đã có thu hoạch. Trồng hai giống cây này ưu điểm là tự làm được giống, dễ chăm sóc, đồng thời có thu hoạch hàng tuần, rất khỏe cho người nông dân”. Ông Mi Se cũng cho biết, nông dân gốc Tây Nguyên ở đây trồng giống cẩm tú cầu đơn sắc truyền thống, dễ trồng ngoài trời, không cần nhà kính như các loại cẩm tú cầu giống mới.

Ông Đỗ Khắc Lợi - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Lạc Dương cho biết: “Thành công từ mô hình trồng hoa cẩm tú cầu, cây đô la của những nông dân ở thôn 1 đã gợi ý cho chúng tôi định hướng cho nông dân về đa dạng hóa cây trồng. Lạc Dương đang thúc đẩy việc hình thành các hợp tác xã, tổ hợp tác để liên kết các hộ nông dân với nhau và liên kết với các doanh nghiệp tiêu thụ. Việc ký kết các hợp đồng bao tiêu sản phẩm sẽ giúp bảo đảm đầu ra ổn định và giá cả hợp lý”.