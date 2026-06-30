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    Hà Lan 1-1 Maroc (pen 2-3): Maroc giành chiến thắng

    Tuệ Nhân30/06/2026 05:28

    Hà Lan và Maroc đối đầu tại World Cup với phong độ bất bại đầy ấn tượng. Trận đấu tại Estadio BBVA sẽ quyết định vị thế của hai đội trên bảng xếp hạng hiện tại.

    Hà Lan1 - 1(pen 2-3)MarocKết thúc (luân lưu)
    • 0'Trận đấu bắt đầu
      Hà Lan tiếp đón Maroc.
    • 45'Hết hiệp 1
      Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.
    • 46'Hiệp 2 bắt đầu
      Hiệp 2 bắt đầu.
    • 47'Thẻ vàng
      Phút 47': I. Diop (Maroc) nhận thẻ vàng (Foul).
    • 71'Thay người
      Phút 71' (Hà Lan): T. Koopmeiners vào sân thay N. Ake.
    • 71'Thay người
      Phút 71' (Hà Lan): W. Weghorst vào sân thay B. Brobbey.
    • 72'BÀN THẮNG! Hà Lan (1-0)
      Phút 72': C. Gakpo (Hà Lan) lập công (kiến tạo: C. Summerville). Tỷ số: 1 - 0.
    • 75'Thay người
      Phút 75' (Maroc): A. Salah-Eddine vào sân thay C. Riad.
    • 79'Thay người
      Phút 79' (Maroc): G. Yassine vào sân thay B. Diaz.
    • 79'Thay người
      Phút 79' (Maroc): S. El Mourabet vào sân thay A. Bouaddi.
    • 86'Thay người
      Phút 86' (Maroc): S. Rahimi vào sân thay A. Ounahi.
    • 86'Thay người
      Phút 86' (Hà Lan): J. Hato vào sân thay M. van de Ven.
    • 86'Thay người
      Phút 86' (Hà Lan): Q. Timber vào sân thay R. Gravenberch.
    • 87'Thay người
      Phút 87' (Maroc): C. Talbi vào sân thay B. El Khannouss.
    • 90+1'BÀN THẮNG! Maroc (1-1)
      Phút 90+1': I. Diop (Maroc) lập công (kiến tạo: C. Talbi). Tỷ số: 1 - 1.
    • 91'Hiệp phụ
      Trận đấu bước vào hiệp phụ.
    • 110'Thay người
      Phút 110' (Hà Lan): M. De Roon vào sân thay F. de Jong.
    • 113'Thay người
      Phút 113' (Hà Lan): J. Kluivert vào sân thay C. Gakpo.
    • 120+1'BÀN THẮNG! Hà Lan (2-1)
      Phút 120+1': T. Koopmeiners (Hà Lan) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 2 - 1.
    • 120+1'Hỏng phạt đền
      Phút 120+1': N. El Aynaoui (Maroc) sút hỏng phạt đền.
    • 120+2'Hỏng phạt đền
      Phút 120+2': J. Kluivert (Hà Lan) sút hỏng phạt đền.
    • 120+2'BÀN THẮNG! Maroc (2-2)
      Phút 120+2': S. Rahimi (Maroc) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 2 - 2.
    • 120+3'BÀN THẮNG! Hà Lan (3-2)
      Phút 120+3': W. Weghorst (Hà Lan) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 3 - 2.
    • 120+3'BÀN THẮNG! Maroc (3-3)
      Phút 120+3': C. Talbi (Maroc) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 3 - 3.
    • 120+4'Hỏng phạt đền
      Phút 120+4': Q. Timber (Hà Lan) sút hỏng phạt đền.
    • 120+4'Hỏng phạt đền
      Phút 120+4': A. Hakimi (Maroc) sút hỏng phạt đền.
    • 120+5'Hỏng phạt đền
      Phút 120+5': C. Summerville (Hà Lan) sút hỏng phạt đền.
    • 120+5'BÀN THẮNG! Maroc (3-4)
      Phút 120+5': I. Saibari (Maroc) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 3 - 4.
    • 120'Loạt luân lưu
      Hai đội bước vào loạt sút luân lưu.
    • KTKết thúc: Hà Lan 1-1 Maroc
      Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

    Cập nhật lúc 10:56 30/06/2026

    Trận đấu giữa Hà Lan và Maroc tại World Cup diễn ra vào lúc 08:00 ngày 30/06/2026 trên sân vận động Estadio BBVA. Đây là cuộc đối đầu đáng chú ý khi cả hai đội đều đang duy trì được phong độ ổn định và chưa để thua trận nào trong những lần ra sân gần nhất.

    Phong độ ổn định của Hà Lan và Maroc

    Cả Hà Lan và Maroc đều bước vào trận đấu này với sự tự tin cao độ. Thống kê cho thấy, trong 3 trận đấu gần đây nhất, cả hai đội bóng đều sở hữu thành tích tương đồng với 2 chiến thắng và 1 trận hòa. Sự ổn định này giúp họ trở thành những đối thủ đáng gờm trong bảng đấu.

    Đặc biệt, Maroc đang có một vị thế rất tốt tại giải đấu năm nay. Đội bóng này hiện đang xếp hạng 2 trên bảng xếp hạng với tổng cộng 7 điểm tích lũy được. Việc duy trì được mạch bất bại cùng số điểm ấn tượng cho thấy Maroc không còn là một đội bóng dễ bị bắt nạt và sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng với các ông lớn.

    Lịch sử đối đầu nghiêng về đại diện châu Âu

    Xét về thành tích đối đầu, Hà Lan đang có lợi thế về mặt tâm lý. Trong lần chạm trán gần nhất được ghi nhận giữa hai đội, Hà Lan đã giành chiến thắng trước Maroc. Tuy nhiên, với phong độ hiện tại của đại diện châu Phi, trận đấu tới đây hứa hẹn sẽ khó khăn hơn rất nhiều cho đại diện châu Âu.

    Trận đấu tại Estadio BBVA không chỉ là cơ hội để Hà Lan khẳng định sức mạnh trước đối thủ từng bại trận dưới tay mình, mà còn là thử thách để Maroc chứng minh vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng của họ là hoàn toàn xứng đáng. Với việc cả hai đội đều đang có phong độ thắng 2, hòa 1 trong chuỗi trận gần đây, người hâm mộ có thể kỳ vọng vào một màn so tài chiến thuật đỉnh cao và kịch tính.

    Lịch sử đối đầu (5 trận gần nhất)

    • 01/06/2017: Maroc 1 - 2 Hà Lan

    Phong độ gần đây của Hà Lan

    • 26/06/2026: Tunisia 1-3 Hà Lan (Thắng)
    • 21/06/2026: Hà Lan 5-1 Thụy Điển (Thắng)
    • 15/06/2026: Hà Lan 2-2 Nhật Bản (Hòa)
    • 09/06/2026: Hà Lan 2-1 Uzbekistan (Thắng)
    • 04/06/2026: Hà Lan 0-1 Algeria (Thua)

    Phong độ gần đây của Maroc

    • 25/06/2026: Maroc 4-2 Haiti (Thắng)
    • 20/06/2026: Scotland 0-1 Maroc (Thắng)
    • 14/06/2026: Brazil 1-1 Maroc (Hòa)
    • 08/06/2026: Maroc 1-1 Na Uy (Hòa)
    • 03/06/2026: Maroc 4-0 Madagascar (Thắng)

    Bảng xếp hạng

    ĐộiVị tríĐiểmPhong độ
    Maroc27WWD

    Phong độ và thống kê đội

    Hà Lan (Chủ nhà)

    Phong độ 5 trận gần nhất: DWW

    Thống kê mùa này:

    • Đã chơi: 3 trận
    • Thắng: 2 (1 sân nhà)
    • Hòa: 1 (1 sân nhà)
    • Thua: 0 (0 sân nhà)

    Bàn thắng:

    • Ghi được: 10 bàn (TB: 3.3 bàn/trận)
    • Thủng lưới: 4 bàn (TB: 1.3 bàn/trận)

    Maroc (Khách)

    Phong độ 5 trận gần nhất: DWW

    Thống kê mùa này:

    • Đã chơi: 3 trận
    • Thắng: 2 (1 sân khách)
    • Hòa: 1 (1 sân khách)
    • Thua: 0 (0 sân khách)

    Bàn thắng:

    • Ghi được: 6 bàn (TB: 2.0 bàn/trận)
    • Thủng lưới: 3 bàn (TB: 1.0 bàn/trận)

    Tình hình lực lượng

    Netherlands: Không có thông tin chấn thương

    Morocco: Không có thông tin chấn thương

    Đội hình dự kiến

    Dự đoán và tỷ lệ

    Dự đoán chiến thắng: Netherlands

    Win or draw

    Tỷ lệ dự đoán:

    • Chủ nhà thắng: 45%
    • Hòa: 45%
    • Khách thắng: 10%

    Dự đoán bàn thắng:

    • Chủ nhà: -3.5 bàn
    • Khách: -2.5 bàn

    Lời khuyên: Double chance : Netherlands or draw

    Cập nhật đội hình lúc 07:21 30/06/2026

    Đội hình chính thức

    Hà Lan

    Sơ đồ: 3-4-2-1

    HLV: Ronald Koeman

    Đội hình xuất phát:

    • 1. Bart Verbruggen (G)
    • 6. Jan Paul van Hecke (D)
    • 4. Virgil van Dijk (D)
    • 5. Nathan Aké (D)
    • 22. Denzel Dumfries (M)
    • 8. Ryan Gravenberch (M)
    • 21. Frenkie de Jong (M)
    • 15. Micky van de Ven (M)
    • 24. Crysencio Summerville (F)
    • 11. Cody Gakpo (F)
    • 19. Brian Brobbey (F)

    Dự bị:

    • 23. Mark Flekken
    • 13. Robin Roefs
    • 25. Jorrel Hato
    • 2. Lutsharel Geertruida
    • 12. Mats Wieffer
    • 16. Guus Til
    • 7. Justin Kluivert
    • 3. Marten de Roon
    • 26. Quinten Timber
    • 20. Teun Koopmeiners
    • 14. Tijjani Reijnders
    • 18. Donyell Malen
    • 10. Memphis Depay
    • 9. Wout Weghorst
    • 17. Noa Lang

    Maroc

    Sơ đồ: 4-2-3-1

    HLV: Mohamed Ouahbi

    Đội hình xuất phát:

    • 1. Yassine Bounou (G)
    • 2. Achraf Hakimi (D)
    • 14. Issa Diop (D)
    • 18. Chadi Riad (D)
    • 3. Noussair Mazraoui (D)
    • 24. Neil El Aynaoui (M)
    • 6. Ayyoub Bouaddi (M)
    • 10. Brahim Díaz (M)
    • 8. Azzedine Ounahi (M)
    • 23. Bilal El Khannouss (M)
    • 11. Ismael Saibari (F)

    Dự bị:

    • 22. Ahmed Reda Tagnaouti
    • 12. Munir El Kajoui
    • 26. Anass Salah-Eddine
    • 5. Marwane Saadane
    • 25. Redouane Halhal
    • 19. Youssef Belammari
    • 13. Zakaria El Ouahdi
    • 17. Amine Sbai
    • 7. Chemsdine Talbi
    • 16. Gessime Yassine
    • 15. Samir El Mourabet
    • 4. Sofyan Amrabat
    • 20. Ayoub El Kaabi
    • 21. Ayoube Amaimouni Echghouyab
    • 9. Soufiane Rahimi

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