Hà Lan 1-1 Maroc (pen 2-3): Maroc giành chiến thắng
Hà Lan và Maroc đối đầu tại World Cup với phong độ bất bại đầy ấn tượng. Trận đấu tại Estadio BBVA sẽ quyết định vị thế của hai đội trên bảng xếp hạng hiện tại.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Hà Lan tiếp đón Maroc.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 47'Thẻ vàng
Phút 47': I. Diop (Maroc) nhận thẻ vàng (Foul).
- 71'Thay người
Phút 71' (Hà Lan): T. Koopmeiners vào sân thay N. Ake.
- 71'Thay người
Phút 71' (Hà Lan): W. Weghorst vào sân thay B. Brobbey.
- 72'BÀN THẮNG! Hà Lan (1-0)
Phút 72': C. Gakpo (Hà Lan) lập công (kiến tạo: C. Summerville). Tỷ số: 1 - 0.
- 75'Thay người
Phút 75' (Maroc): A. Salah-Eddine vào sân thay C. Riad.
- 79'Thay người
Phút 79' (Maroc): G. Yassine vào sân thay B. Diaz.
- 79'Thay người
Phút 79' (Maroc): S. El Mourabet vào sân thay A. Bouaddi.
- 86'Thay người
Phút 86' (Maroc): S. Rahimi vào sân thay A. Ounahi.
- 86'Thay người
Phút 86' (Hà Lan): J. Hato vào sân thay M. van de Ven.
- 86'Thay người
Phút 86' (Hà Lan): Q. Timber vào sân thay R. Gravenberch.
- 87'Thay người
Phút 87' (Maroc): C. Talbi vào sân thay B. El Khannouss.
- 90+1'BÀN THẮNG! Maroc (1-1)
Phút 90+1': I. Diop (Maroc) lập công (kiến tạo: C. Talbi). Tỷ số: 1 - 1.
- 91'Hiệp phụ
Trận đấu bước vào hiệp phụ.
- 110'Thay người
Phút 110' (Hà Lan): M. De Roon vào sân thay F. de Jong.
- 113'Thay người
Phút 113' (Hà Lan): J. Kluivert vào sân thay C. Gakpo.
- 120+1'BÀN THẮNG! Hà Lan (2-1)
Phút 120+1': T. Koopmeiners (Hà Lan) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 2 - 1.
- 120+1'Hỏng phạt đền
Phút 120+1': N. El Aynaoui (Maroc) sút hỏng phạt đền.
- 120+2'Hỏng phạt đền
Phút 120+2': J. Kluivert (Hà Lan) sút hỏng phạt đền.
- 120+2'BÀN THẮNG! Maroc (2-2)
Phút 120+2': S. Rahimi (Maroc) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 2 - 2.
- 120+3'BÀN THẮNG! Hà Lan (3-2)
Phút 120+3': W. Weghorst (Hà Lan) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 3 - 2.
- 120+3'BÀN THẮNG! Maroc (3-3)
Phút 120+3': C. Talbi (Maroc) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 3 - 3.
- 120+4'Hỏng phạt đền
Phút 120+4': Q. Timber (Hà Lan) sút hỏng phạt đền.
- 120+4'Hỏng phạt đền
Phút 120+4': A. Hakimi (Maroc) sút hỏng phạt đền.
- 120+5'Hỏng phạt đền
Phút 120+5': C. Summerville (Hà Lan) sút hỏng phạt đền.
- 120+5'BÀN THẮNG! Maroc (3-4)
Phút 120+5': I. Saibari (Maroc) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 3 - 4.
- 120'Loạt luân lưu
Hai đội bước vào loạt sút luân lưu.
- KTKết thúc: Hà Lan 1-1 Maroc
Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.
Cập nhật lúc 10:56 30/06/2026
Trận đấu giữa Hà Lan và Maroc tại World Cup diễn ra vào lúc 08:00 ngày 30/06/2026 trên sân vận động Estadio BBVA. Đây là cuộc đối đầu đáng chú ý khi cả hai đội đều đang duy trì được phong độ ổn định và chưa để thua trận nào trong những lần ra sân gần nhất.
Phong độ ổn định của Hà Lan và Maroc
Cả Hà Lan và Maroc đều bước vào trận đấu này với sự tự tin cao độ. Thống kê cho thấy, trong 3 trận đấu gần đây nhất, cả hai đội bóng đều sở hữu thành tích tương đồng với 2 chiến thắng và 1 trận hòa. Sự ổn định này giúp họ trở thành những đối thủ đáng gờm trong bảng đấu.
Đặc biệt, Maroc đang có một vị thế rất tốt tại giải đấu năm nay. Đội bóng này hiện đang xếp hạng 2 trên bảng xếp hạng với tổng cộng 7 điểm tích lũy được. Việc duy trì được mạch bất bại cùng số điểm ấn tượng cho thấy Maroc không còn là một đội bóng dễ bị bắt nạt và sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng với các ông lớn.
Lịch sử đối đầu nghiêng về đại diện châu Âu
Xét về thành tích đối đầu, Hà Lan đang có lợi thế về mặt tâm lý. Trong lần chạm trán gần nhất được ghi nhận giữa hai đội, Hà Lan đã giành chiến thắng trước Maroc. Tuy nhiên, với phong độ hiện tại của đại diện châu Phi, trận đấu tới đây hứa hẹn sẽ khó khăn hơn rất nhiều cho đại diện châu Âu.
Trận đấu tại Estadio BBVA không chỉ là cơ hội để Hà Lan khẳng định sức mạnh trước đối thủ từng bại trận dưới tay mình, mà còn là thử thách để Maroc chứng minh vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng của họ là hoàn toàn xứng đáng. Với việc cả hai đội đều đang có phong độ thắng 2, hòa 1 trong chuỗi trận gần đây, người hâm mộ có thể kỳ vọng vào một màn so tài chiến thuật đỉnh cao và kịch tính.
Lịch sử đối đầu (5 trận gần nhất)
- 01/06/2017: Maroc 1 - 2 Hà Lan
Phong độ gần đây của Hà Lan
- 26/06/2026: Tunisia 1-3 Hà Lan (Thắng)
- 21/06/2026: Hà Lan 5-1 Thụy Điển (Thắng)
- 15/06/2026: Hà Lan 2-2 Nhật Bản (Hòa)
- 09/06/2026: Hà Lan 2-1 Uzbekistan (Thắng)
- 04/06/2026: Hà Lan 0-1 Algeria (Thua)
Phong độ gần đây của Maroc
- 25/06/2026: Maroc 4-2 Haiti (Thắng)
- 20/06/2026: Scotland 0-1 Maroc (Thắng)
- 14/06/2026: Brazil 1-1 Maroc (Hòa)
- 08/06/2026: Maroc 1-1 Na Uy (Hòa)
- 03/06/2026: Maroc 4-0 Madagascar (Thắng)
Bảng xếp hạng
|Đội
|Vị trí
|Điểm
|Phong độ
|Maroc
|2
|7
|WWD
Phong độ và thống kê đội
Hà Lan (Chủ nhà)
Phong độ 5 trận gần nhất: DWW
Thống kê mùa này:
- Đã chơi: 3 trận
- Thắng: 2 (1 sân nhà)
- Hòa: 1 (1 sân nhà)
- Thua: 0 (0 sân nhà)
Bàn thắng:
- Ghi được: 10 bàn (TB: 3.3 bàn/trận)
- Thủng lưới: 4 bàn (TB: 1.3 bàn/trận)
Maroc (Khách)
Phong độ 5 trận gần nhất: DWW
Thống kê mùa này:
- Đã chơi: 3 trận
- Thắng: 2 (1 sân khách)
- Hòa: 1 (1 sân khách)
- Thua: 0 (0 sân khách)
Bàn thắng:
- Ghi được: 6 bàn (TB: 2.0 bàn/trận)
- Thủng lưới: 3 bàn (TB: 1.0 bàn/trận)
Tình hình lực lượng
Netherlands: Không có thông tin chấn thương
Morocco: Không có thông tin chấn thương
Đội hình dự kiến
Dự đoán và tỷ lệ
Dự đoán chiến thắng: Netherlands
Win or draw
Tỷ lệ dự đoán:
- Chủ nhà thắng: 45%
- Hòa: 45%
- Khách thắng: 10%
Dự đoán bàn thắng:
- Chủ nhà: -3.5 bàn
- Khách: -2.5 bàn
Lời khuyên: Double chance : Netherlands or draw
Cập nhật đội hình lúc 07:21 30/06/2026
Đội hình chính thức
Hà Lan
Sơ đồ: 3-4-2-1
HLV: Ronald Koeman
Đội hình xuất phát:
- 1. Bart Verbruggen (G)
- 6. Jan Paul van Hecke (D)
- 4. Virgil van Dijk (D)
- 5. Nathan Aké (D)
- 22. Denzel Dumfries (M)
- 8. Ryan Gravenberch (M)
- 21. Frenkie de Jong (M)
- 15. Micky van de Ven (M)
- 24. Crysencio Summerville (F)
- 11. Cody Gakpo (F)
- 19. Brian Brobbey (F)
Dự bị:
- 23. Mark Flekken
- 13. Robin Roefs
- 25. Jorrel Hato
- 2. Lutsharel Geertruida
- 12. Mats Wieffer
- 16. Guus Til
- 7. Justin Kluivert
- 3. Marten de Roon
- 26. Quinten Timber
- 20. Teun Koopmeiners
- 14. Tijjani Reijnders
- 18. Donyell Malen
- 10. Memphis Depay
- 9. Wout Weghorst
- 17. Noa Lang
Maroc
Sơ đồ: 4-2-3-1
HLV: Mohamed Ouahbi
Đội hình xuất phát:
- 1. Yassine Bounou (G)
- 2. Achraf Hakimi (D)
- 14. Issa Diop (D)
- 18. Chadi Riad (D)
- 3. Noussair Mazraoui (D)
- 24. Neil El Aynaoui (M)
- 6. Ayyoub Bouaddi (M)
- 10. Brahim Díaz (M)
- 8. Azzedine Ounahi (M)
- 23. Bilal El Khannouss (M)
- 11. Ismael Saibari (F)
Dự bị:
- 22. Ahmed Reda Tagnaouti
- 12. Munir El Kajoui
- 26. Anass Salah-Eddine
- 5. Marwane Saadane
- 25. Redouane Halhal
- 19. Youssef Belammari
- 13. Zakaria El Ouahdi
- 17. Amine Sbai
- 7. Chemsdine Talbi
- 16. Gessime Yassine
- 15. Samir El Mourabet
- 4. Sofyan Amrabat
- 20. Ayoub El Kaabi
- 21. Ayoube Amaimouni Echghouyab
- 9. Soufiane Rahimi