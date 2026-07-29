Hà Lan bế tắc tìm người dẫn dắt trong cuộc cách mạng ghế huấn luyện sau World Cup 2026 Trong khi Pháp bổ nhiệm Zidane, Đức chọn Klopp và Brazil giữ Ancelotti, tuyển Hà Lan là ông lớn duy nhất rơi vào cảnh bế tắc sau khi Ronald Koeman rời ghế nóng.

Cơn địa chấn từ World Cup 2026 không chỉ diễn ra trên các thảm cỏ mà còn châm ngòi cho một làn sóng tái cấu trúc diện rộng trên băng ghế chỉ đạo. Thống kê chỉ ra có tới 19 trong tổng số 48 đội tuyển tham dự giải đấu đã quyết định thay tướng. Tuy nhiên, khi các đại gia thế giới nhanh chóng định hình bộ khung nhân sự cho chu kỳ mới, tuyển Hà Lan lại rơi vào thế bị động và trở thành ông lớn duy nhất chưa thể xác định danh tính thuyền trưởng.

Làn sóng dịch chuyển của các đại gia bóng đá

Ngay sau khi giải đấu trên đất Bắc Mỹ khép lại, thị trường chuyển nhượng huấn luyện viên cấp đội tuyển diễn ra vô cùng dồn dập. Đội tuyển Pháp tạo nên bước ngoặt lớn khi chính thức bổ nhiệm Zinedine Zidane ngồi vào chiếc ghế nóng, chấm dứt triều đại kéo dài 12 năm của Didier Deschamps. Ở một diễn biến khác, Liên đoàn Bóng đá Đức nhanh chóng hoàn tất thỏa thuận với Jurgen Klopp nhằm tái thiết đội bóng sau một kỳ World Cup không như kỳ vọng.

Bồ Đào Nha cũng bước vào kỷ nguyên mới dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia lão luyện Jorge Jesus. Tại Italy, Roberto Mancini tái xuất để tiếp quản "Azzurri". Tuyển Bỉ đặt niềm tin vào Mark van Bommel nhằm thay thế Rudi Garcia, trong khi Croatia tái hợp Slaven Bilic sau khi chia tay Zlatko Dalic - người từng mang về cho bóng đá nước này danh hiệu á quân và hạng ba thế giới.

Bài toán hóc húa của bóng đá Hà Lan

Hà Lan vẫn chưa tìm được người thay thế sau khi Koeman rời đi.

Trái ngược với sự chủ động của các đối thủ lớn, "Cơn lốc màu da cam" đang trải qua giai đoạn khoảng trống quyền lực. HLV Ronald Koeman đã chính thức tuyên bố chia tay đội tuyển sau khi thừa nhận trách nhiệm về thất bại và màn trình diễn dưới kỳ vọng tại giải đấu. Việc thiếu vắng một phương án thay thế sẵn sàng khiến Liên đoàn Bóng đá Hà Lan (KNVB) rơi vào thế bối rối.

Hiện tại, KNVB đang tích cực cân nhắc các ứng viên tiềm năng, trong đó cựu HLV Liverpool Arne Slot được xem là mục tiêu hàng đầu. Bên cạnh trường hợp của Hà Lan, nhà đương kim vô địch thế giới 2022 Argentina dù chưa công bố nhân sự mới nhưng đã có lộ trình rõ ràng. HLV Lionel Scaloni xác nhận sẽ tiếp tục công việc cho đến cuối năm 2026 trước khi ngồi lại đàm phán tương lai với liên đoàn.

Xu hướng giữ vững sự ổn định chiến lược

Bên cạnh những đội bóng tiến hành cải tổ triệt để, một nhóm các ứng viên vô địch khác chọn giải pháp duy trì sự ổn định trên băng ghế huấn luyện. Tây Ban Nha tiếp tục trao trọn niềm tin cho Luis de la Fuente sau những thành công liên tiếp. Tuyển Anh kiên định với Thomas Tuchel, trong khi Brazil duy trì triều đại của Carlo Ancelotti. Chủ nhà Mỹ cũng đang tiến hành các bước đàm phán cuối cùng để gia hạn hợp đồng với Mauricio Pochettino.

Việc chậm chân trong việc bổ nhiệm chiến lược gia mới đang đặt Hà Lan vào thế bất lợi lớn về mặt thời gian. Trong bối cảnh các đối thủ cạnh tranh trực tiếp đã bắt đầu quá trình chuẩn bị cho chu kỳ giải đấu tiếp theo, KNVB buộc phải nhanh chóng chốt hạ nhân sự nếu không muốn tiếp tục hụt hơi ở các chiến dịch quốc tế sắp tới.