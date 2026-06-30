Hà Lan gục ngã trước Morocco tại World Cup 2026: Bi kịch trên chấm luân lưu Dù vươn lên dẫn trước nhờ công của Cody Gakpo, Hà Lan vẫn bị Morocco loại khỏi World Cup 2026 sau trận hòa 1-1 và thất bại 2-3 đầy nghiệt ngã ở loạt sút luân lưu.

Trận đấu tại vòng 32 đội World Cup 2026 giữa Hà Lan và Morocco đã kết thúc với một kịch bản không dành cho những người yếu tim. Trên sân vận động rực lửa, đại diện Bắc Phi đã viết tiếp câu chuyện cổ tích của mình bằng cách tiễn "Cơn lốc màu da cam" về nước sau loạt đấu súng cân não, lặp lại định mệnh nghiệt ngã mà đội tuyển Đức vừa phải gánh chịu trước đó.

Sự chủ động của Morocco và sự bế tắc của người Hà Lan

Dù Hà Lan là đội bóng được đánh giá cao hơn về mặt danh tiếng, Morocco mới là những người nhập cuộc với sự tự tin đáng kinh ngạc. Lối chơi áp sát tầm cao (pressing) đầy năng lượng của các cầu thủ áo đỏ đã khiến các tiền vệ Hà Lan không có nhiều không gian để triển khai bóng. Ngay từ phút 20, Neil El Aynaoui đã buộc thủ thành Bart Verbruggen phải trổ tài cứu thua sau một pha đánh đầu hiểm hóc từ tình huống cố định.

Điểm nhấn trong hiệp một còn đến từ phòng VAR ở phút 35. Sau một tình huống tranh chấp nhạy cảm trong vòng cấm Morocco, trọng tài đã tạm dừng trận đấu để kiểm tra khả năng thổi phạt đền cho Hà Lan. Tuy nhiên, sau những giây phút chờ đợi căng thẳng, quyết định cuối cùng là không có lỗi, khiến hy vọng khai thông thế bế tắc của đoàn quân HLV Ronald Koeman bị dập tắt.

Khoảnh khắc của Cody Gakpo và bi kịch phút bù giờ

Bước sang hiệp hai, Morocco bất ngờ gia tăng áp lực và chiếm quyền kiểm soát bóng lên tới hơn 60%. Achraf Hakimi suýt chút nữa đã mở tỷ số ở phút 52 nếu cú dứt điểm uy lực của anh không đưa bóng tìm đến đúng xà ngang. Trong thế trận bị dồn ép, bản lĩnh của Hà Lan đã lên tiếng đúng lúc nhờ những thay đổi nhân sự từ băng ghế huấn luyện.

Phút 72, Crysencio Summerville phối hợp tinh tế với Wout Weghorst trước khi bóng đến chân Cody Gakpo. Tiền đạo của Liverpool tung cú dứt điểm quyết đoán hạ gục Yassine Bounou. Đây là bàn thắng đầy xúc cảm, khi Gakpo vừa phải trải qua biến cố gia đình đau lòng với việc mất đi đứa con trai sắp chào đời.

Koeman lo lắng ngoài đường biên. Ảnh: Getty.

Tưởng chừng tấm vé vào vòng 16 đội đã nằm gọn trong tay người Hà Lan, thì bản sắc "không bỏ cuộc" của Morocco lại trỗi dậy. Phút 90+1, từ một pha không chiến dũng mãnh, Issa Diop đã khiến cả cầu trường nổ tung khi đánh đầu tung lưới Verbruggen, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát trong sự ngỡ ngàng của hàng thủ áo cam.

Loạt luân lưu định mệnh và sự sụp đổ của các ông lớn

Hai hiệp phụ diễn ra với sự thận trọng cực độ từ cả hai phía. Dù Soufiane Rahimi có cơ hội đối mặt mười mươi ở phút 97, nhưng sự xuất sắc của Verbruggen đã kéo trận đấu vào loạt luân lưu. Tại đây, bản lĩnh của các cầu thủ Hà Lan đã hoàn toàn vụn vỡ. Lần lượt Justin Kluivert, Jurrien Timber và Crysencio Summerville đều thực hiện không thành công lượt sút của mình.

Saibari đã sút quả penalty quyết định. Ảnh: Getty.

Chiến thắng 3-2 trên chấm luân lưu giúp Morocco chính thức ghi tên mình vào vòng kế tiếp, đồng thời biến Hà Lan thành "nạn nhân" lớn tiếp theo của châu Âu sau đội tuyển Đức. Một kỳ World Cup đầy biến động đang chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của các đội bóng được đánh giá thấp hơn, trong khi những gã khổng lồ liên tiếp phải nếm trái đắng.

Thông số trận đấu: Hà Lan 1-1 Morocco (Pen: 2-3)