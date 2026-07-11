Hà Nội cảnh báo các trang web tra cứu quy hoạch không chính thống Người dân cần cảnh giác trước các nền tảng thu phí cung cấp thông tin quy hoạch chưa kiểm chứng. TP. Hà Nội dự kiến sẽ công khai hệ thống dữ liệu quy hoạch chuẩn hóa vào tháng 12/2026.

Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội quý II/2026 diễn ra ngày 10/7, UBND TP. Hà Nội đã đưa ra những cảnh báo quan trọng liên quan đến việc xuất hiện tràn lan các website và hội nhóm mạng xã hội cung cấp dịch vụ tra cứu thông tin quy hoạch. Các chuyên gia và lãnh đạo ngành kiến trúc khẳng định, việc căn cứ vào những nguồn tin không chính thống này tiềm ẩn nhiều rủi ro pháp lý và tài chính cho người dân.

Rủi ro từ các phương án quy hoạch chưa phê duyệt

Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP. Hà Nội Đào Minh Tâm cho biết, hiện nay trên không gian mạng đang lan truyền nhiều hình ảnh, bản đồ được quảng bá là quy hoạch mới nhất của thành phố. Tuy nhiên, phần lớn các dữ liệu này đều chưa được kiểm chứng hoặc chỉ là các phương án đang trong giai đoạn nghiên cứu sơ bộ.

Theo ông Tâm, trong lĩnh vực quy hoạch có nhiều cấp độ khác nhau như quy hoạch chung, quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết dự án. Mỗi cấp độ đều phải trải qua quy trình thẩm định và phê duyệt khắt khe từ các cơ quan có thẩm quyền.

Lãnh đạo Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP. Hà Nội chia sẻ tại buổi họp báo. Nguồn ảnh: UBND TP. Hà Nội

"Trong quá trình lập quy hoạch luôn tồn tại nhiều phương án nghiên cứu khác nhau. Những thông tin xuất hiện trên mạng xã hội có thể chỉ là một trong các phương án đang được xem xét, chưa phải là bản thiết kế cuối cùng được phê duyệt. Việc người dân tin theo các thông tin này để đưa ra quyết định đầu tư là thiếu cơ sở và rất nguy hiểm", ông Tâm nhấn mạnh.

Lộ trình chuẩn hóa và công khai dữ liệu quy hoạch

Để giải quyết tình trạng nhiễu loạn thông tin, Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP. Hà Nội đang đẩy nhanh tiến độ chuẩn hóa toàn bộ hệ thống dữ liệu quy hoạch cấp dưới, bao gồm quy hoạch phân khu và các quy hoạch chi tiết dựa trên Quy hoạch Thủ đô đã được phê duyệt.

Dự kiến đến tháng 12/2026, kho dữ liệu quy hoạch của thành phố sẽ cơ bản được hoàn thiện và tích hợp vào hệ thống dùng chung. Sau khi chuẩn hóa, các thông tin này sẽ được công khai rộng rãi trên các cổng thông tin điện tử chính thức của thành phố, của Sở Quy hoạch - Kiến trúc và các cơ quan chuyên môn liên quan.

Hệ thống thông tin quy hoạch thành phố Hà Nội đang được vận hành thử nghiệm. Nguồn ảnh: Internet

Bên cạnh đó, thành phố cũng đang phát triển các phần mềm và ứng dụng tra cứu chuyên dụng trên thiết bị di động. Điều này nhằm giúp người dân và doanh nghiệp tiếp cận nguồn tin chính xác, xác thực một cách dễ dàng, thay vì phải tìm đến các dịch vụ thu phí bất hợp pháp trên mạng.

Xử lý nghiêm hành vi phát tán thông tin quy hoạch sai lệch

Đáng chú ý, một số nền tảng mạng xã hội hiện nay không chỉ chia sẻ thông tin mà còn tổ chức thu tiền của người dùng để cung cấp các bản đồ quy hoạch tự chế. Về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Mai Hương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hà Nội, khẳng định các cơ quan chức năng sẽ phối hợp chặt chẽ để rà soát và xử lý nghiêm.

Bà Hương cho biết, Quy hoạch Thủ đô Hà Nội với tầm nhìn 100 năm đã được công bố công khai và triển lãm tại Bảo tàng Hà Nội trong nhiều tháng qua. Các cơ quan báo chí cũng đã truyền tải rộng rãi nội dung này. Tuy nhiên, các tổ chức, cá nhân lợi dụng sự thiếu thông tin của người dân để trục lợi bằng dữ liệu sai lệch sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Cụ thể, các hành vi phát tán thông tin sai sự thật trên không gian mạng có thể bị xử phạt hành chính từ 10 triệu đến 20 triệu đồng theo quy định hiện hành. Trong trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng, các đối tượng vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

CẢNH BÁO: Người dân và nhà đầu tư cần xác minh pháp lý tại các cơ quan chức năng địa phương hoặc truy cập các cổng thông tin chính thống của Chính phủ trước khi quyết định giao dịch bất động sản. Thông tin quy hoạch trên các website không chính thống có thể thay đổi hoặc không có giá trị pháp lý.