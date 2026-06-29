Hà Nội công bố Quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm: Trục sông Hồng là lõi phát triển Đồ án quy hoạch tích hợp mới bao phủ 3.359km2 với mô hình đa cực, định hướng đưa quy mô kinh tế Hà Nội đạt 640 tỷ USD và dân số chạm mốc 19 triệu người vào năm 2065.

Sáng ngày 29/06/2026, UBND TP. Hà Nội chính thức tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Đây là cột mốc lịch sử trong công tác quản lý đô thị khi lần đầu tiên một bản đồ án có tầm nhìn kéo dài một thế kỷ được phê duyệt, thiết lập nền móng cho chiến lược xây dựng và phát triển Thủ đô qua nhiều thế hệ.

Sự kiện diễn ra kết hợp với Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026, thu hút khoảng 1.200 đại biểu, bao gồm từ 580 đến 780 doanh nghiệp và nhà đầu tư trong nước cũng như quốc tế.

Không gian trải nghiệm tại Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, đồng thời kết hợp Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026. Ảnh: Báo Tin Tức/TTXVN

Quy hoạch tích hợp trên diện tích 3.359km2

Theo Quyết định số 2512 ngày 13/05/2026, đồ án mới là sự hợp nhất giữa Quy hoạch Thủ đô và Quy hoạch chung Thủ đô, bao phủ toàn bộ diện tích tự nhiên khoảng 3.359km2. Điểm khác biệt lớn nhất của đồ án lần này chính là tầm nhìn dài hạn và các chỉ tiêu dự báo quy mô lớn.

Dân số: Dự kiến đạt 14-15 triệu người vào năm 2035 và tăng lên 17-19 triệu người vào năm 2065.

Dự kiến đạt 14-15 triệu người vào năm 2035 và tăng lên 17-19 triệu người vào năm 2065. Mô hình phát triển: Cấu trúc "đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm".

Cấu trúc "đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm". Trục chủ đạo: Lấy sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái - văn hóa trung tâm, thay vì tập trung phát triển nén vào khu vực lõi cũ.

Thành phố tương lai sẽ hình thành mạng lưới phát triển cân bằng với 9 cực phát triển, 9 trung tâm lớn và 9 trục động lực, tạo không gian mở rộng cho các hoạt động kinh tế và dân cư.

Số hóa thông tin và trải nghiệm công nghệ 3D Mapping

Để giúp người dân và nhà đầu tư tiếp cận quy hoạch một cách trực quan, Hà Nội đã ứng dụng hàng loạt công nghệ số hiện đại. Ngay tại hội nghị, các đại biểu đã được trải nghiệm hệ thống tra cứu thông tin quy hoạch thử nghiệm và sa bàn cập nhật đầy đủ chỉ giới mới.

Hà Nội trưng bày sa bàn quy hoạch đã được cập nhật đầy đủ chỉ giới mới của đồ án 100 năm và trải nghiệm hệ thống tra cứu thông tin quy hoạch thử nghiệm của thành phố. Ảnh: Báo Tin Tức/ TTXVN

Từ 14h ngày 29/06, toàn bộ không gian triển lãm tại Bảo tàng Hà Nội chính thức mở cửa cho công chúng tham quan. Tại đây, khách tham quan có thể tiếp cận:

Sa bàn quy hoạch hình tròn đường kính 7m tại tầng 1.

Hệ thống trình chiếu công nghệ 3D Mapping tại tầng 4 trên diện tích 1.200m2.

Phim tư liệu 3D và mô hình các dự án tiêu biểu đang triển khai.

Hình ảnh sa bàn quy hoạch Tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm ở Bảo tàng Hà Nội. Ảnh: Viết Thành/ Báo VnExpress

Mục tiêu trở thành thành phố toàn cầu với GRDP 640 tỷ USD

Về định hướng kinh tế - hạ tầng, Hà Nội đặt ra những mục tiêu tăng trưởng đầy thách thức nhằm vươn mình trở thành đô thị thông minh và sáng tạo hàng đầu khu vực.

Thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân trên 11%/năm trong giai đoạn 2026-2035. Quy mô nền kinh tế dự kiến đạt 200 tỷ USD vào năm 2035 và tiến tới mốc 640 tỷ USD vào năm 2045.

Không gian triển lãm Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Ảnh: Báo Dân trí

Các hạ tầng chiến lược được ưu tiên bao gồm:

Giao thông: Mạng lưới đường sắt đô thị theo mô hình TOD (phát triển đô thị lấy định hướng giao thông công cộng làm cơ sở).

Mạng lưới đường sắt đô thị theo mô hình TOD (phát triển đô thị lấy định hướng giao thông công cộng làm cơ sở). Hàng không: Xây dựng khu thương mại tự do gắn với đô thị sân bay phía Bắc và quy hoạch sân bay thứ hai của Vùng Thủ đô tại phía Nam.

Xây dựng khu thương mại tự do gắn với đô thị sân bay phía Bắc và quy hoạch sân bay thứ hai của Vùng Thủ đô tại phía Nam. Công nghệ: Tập trung phát triển đô thị khoa học - công nghệ Hòa Lạc.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định, với nền tảng pháp lý từ Luật Thủ đô 2026 và Quy hoạch tầm nhìn 100 năm, Hà Nội đã sẵn sàng bước vào một chu kỳ phát triển mới, hướng tới mục tiêu trở thành thủ đô có chất lượng sống và mức độ hạnh phúc cao trên thế giới.