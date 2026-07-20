Hà Nội đầu tư 3.600 tỷ đồng xây dựng 7 hồ điều hòa chống ngập khẩn cấp Dự án bao gồm 7 hồ điều hòa trọng điểm với tổng diện tích hàng chục hecta, tập trung tại khu vực phía Tây và phía Bắc Hà Nội nhằm giải quyết dứt điểm các điểm nghẽn ngập úng nội đô.

Nhằm nâng cao năng lực tiêu thoát nước và xử lý các điểm ngập úng nội đô, Hà Nội đang đẩy nhanh tiến độ triển khai 7 dự án hồ điều hòa khẩn cấp với tổng mức đầu tư hơn 3.600 tỷ đồng. Theo báo cáo của UBND TP. Hà Nội, thành phố đang tập trung đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng thoát nước, bao gồm hồ điều hòa, trạm bơm đầu mối và hệ thống cống truyền tải để ứng phó với tình trạng mưa lớn kéo dài.

Hồ Thụy Phương 2 thời điểm cuối tháng 6. Ảnh: Báo VNExpress

Tiến độ các dự án trọng điểm khu vực phía Bắc và phía Tây

Hiện tại, 7 dự án hồ điều hòa trọng điểm gồm: Phú Đô, Mễ Trì (Đồng Bông 2), Yên Nghĩa 1, Yên Nghĩa 2, Thụy Phương 2, Chèm và Liên Mạc 1 đang được huy động tối đa nhân lực để kịp tiến độ. Đáng chú ý, hồ Thụy Phương 2 rộng 14,5ha tại Phường Đông Ngạc, Hà Nội đã cơ bản hoàn thành các hạng mục chính, sẵn sàng vận hành trong mùa mưa bão năm nay.

Tại Phường Phú Đô, Hà Nội, dự án hồ điều hòa Phú Đô có quy mô lên tới 31,5ha đã hoàn tất các công đoạn quan trọng như đào lòng hồ và thi công kè bằng cọc bê tông dự ứng lực. Hệ thống này sẽ kết nối với kênh Mai Dịch - Phú Đô và kênh Mỹ Đình - Tân Mỹ, giúp điều tiết nước cho toàn bộ khu vực phía Tây thành phố. Dù chưa hoàn thiện 100%, hồ Phú Đô đã bắt đầu hỗ trợ tiêu thoát nước từ tháng 5/2026, giảm tải đáng kể cho Trạm bơm Đồng Bông 1.

Trong khi đó, hồ đầu mối Mễ Trì (Đồng Bông 2) tại Phường Đại Mỗ, Hà Nội đã chính thức đưa vào vận hành từ cuối tháng 6/2026. Đây là công trình tiên phong trong nhóm dự án khẩn cấp hoàn tất công tác đào hồ và chuyển sang giai đoạn hoàn thiện cảnh quan bờ kè.

Công trường hồ điều hòa Phú Đô cuối tháng 4. Ảnh: Tuấn Minh

Các dự án xã hội hóa và hệ thống hạ tầng bổ trợ

Tại Xã An Khánh, Hà Nội, cụm hồ điều hòa Yên Nghĩa 1 (20ha) và Yên Nghĩa 2 đang được khẩn trương thi công. Yên Nghĩa 2 đã cơ bản vận hành, trong khi Yên Nghĩa 1 đang tập trung đào đất và lắp đặt hệ thống cống kết nối.

Bên cạnh các dự án đầu tư công, hai hồ điều hòa lớn khác là Liên Mạc 1 (18,2ha tại Phường Thượng Cát, Hà Nội) và hồ Chèm (9ha tại Phường Đông Ngạc, Hà Nội) được triển khai từ nguồn kinh phí tài trợ của Tập đoàn Vingroup. Hiện hồ Chèm đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, trong khi hồ Liên Mạc 1 đang hoàn thiện hạ tầng thi công, dự kiến cả hai sẽ về đích vào quý IV/2026.

Để tối ưu hóa hiệu quả của các hồ điều hòa, Hà Nội đồng thời triển khai hàng loạt dự án hạ tầng kỹ thuật khác:

Cải tạo kênh Thụy Phương và bổ cập nước cho sông Tô Lịch.

Nâng công suất các trạm bơm đầu mối.

Xây dựng hệ thống cống dọc Đại lộ Thăng Long.

Cải tạo hạ lưu sông Kim Ngưu kết nối với Trạm bơm Yên Sở.

Việc rút ngắn thời gian thi công từ vài năm xuống còn vài tháng đối với các hạng mục chính cho thấy quyết tâm của thành phố trong việc giải quyết bài toán ngập úng bền vững. Các công trình này không chỉ mang ý nghĩa thoát nước mà còn góp phần cải thiện cảnh quan đô thị và môi trường sống cho cư dân tại các khu vực lân cận.

Lưu ý: Thông tin tiến độ dự án có thể thay đổi theo điều chỉnh quy hoạch thực tế của cơ quan chức năng.