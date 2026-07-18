Hà Nội hoàn thiện 7 hồ điều hòa trọng điểm nhằm giải quyết úng ngập trong năm 2026 Với quy mô từ 9 ha đến hơn 31 ha, các dự án hồ điều hòa Thụy Phương 2, Phú Đô, Yên Nghĩa và Liên Mạc đang gấp rút về đích để tăng cường năng lực thoát nước cho TP Hà Nội.

UBND TP Hà Nội vừa có báo cáo gửi HĐND thành phố về việc thực hiện các giải pháp giải quyết điểm nghẽn úng ngập trên địa bàn. Theo quy hoạch đã được phê duyệt, thành phố đang quyết liệt chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước, bao gồm trạm bơm đầu mối, hồ điều hòa và hệ thống cống truyền tải.

Hệ thống hồ điều hòa: Mắt xích quan trọng trong hạ tầng thoát nước

Tính đến cuối tháng 6/2026, TP Hà Nội ghi nhận 7 dự án hồ điều hòa lớn đang được các chủ đầu tư tập trung tối đa nhân lực và thiết bị để hoàn thành các hạng mục kỹ thuật chính. Đây là những công trình hạ tầng trọng điểm, đóng vai trò quan trọng trong việc điều tiết lưu lượng nước mưa, giảm áp lực cho hệ thống cống rãnh khi xảy ra hiện tượng mưa lớn kéo dài.

Hồ Thụy Phương 2 và hồ Phú Đô sắp hoàn tất chỉnh trang

Đáng chú ý nhất là dự án hồ điều hòa Thụy Phương 2 tại phường Đông Ngạc, TP Hà Nội. Dự án có quy mô 14,5 ha, đến nay đã cơ bản hoàn thành các hạng mục xây lắp chính. Công trình này hiện đã đủ điều kiện vận hành để phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và úng ngập trong mùa mưa bão năm nay. Chủ đầu tư đang gấp rút hoàn thiện các công đoạn chỉnh trang cảnh quan cuối cùng, dự kiến về đích trước ngày 15/7/2026.

Tiến độ triển khai hồ điều hòa Thụy Phương 2 thời điểm cuối tháng 6/2026. (Ảnh: Hạ Vũ).

Tại phường Từ Liêm, TP Hà Nội, hồ điều hòa Phú Đô có quy mô lên tới 31,5 ha cũng ghi nhận những chuyển biến tích cực. Các hạng mục quan trọng như đào lòng hồ, kè mái bằng cọc bê tông dự ứng lực và hệ thống cống đấu nối tiêu thoát nước đã hoàn thành. Hiện tại, đơn vị thi công đang tập trung hoàn thiện hạ tầng trên các nền đất tốt, đặt mục tiêu hoàn tất toàn bộ việc chỉnh trang vào ngày 20/7/2026.

Đẩy mạnh tiến độ cụm hồ Yên Nghĩa và hồ đầu mối Mễ Trì

Khu vực xã An Khánh, TP Hà Nội cũng là điểm nóng về hạ tầng với hai dự án hồ điều hòa Yên Nghĩa 1 và 2. Trong đó, hồ Yên Nghĩa 1 (quy mô 20 ha) đã hoàn tất công tác ép cừ và thi công các tuyến cống kết nối. Hoạt động đào đắp và vận chuyển đất đang được triển khai khẩn trương để kịp hoàn thiện vào giữa tháng 7/2026.

Đối với hồ Yên Nghĩa 2, các hạng mục chính đã cơ bản xong và đưa vào vận hành. Những phần việc còn lại như lắp đặt lan can, bó vỉa và hệ thống đèn chiếu sáng dự kiến sẽ hoàn thành ngay trong những ngày đầu tháng 7. Đặc biệt, hồ đầu mối Mễ Trì (hồ Đồng Bông 2) tại phường Đại Mỗ, TP Hà Nội đã chính thức đưa vào vận hành từ cuối tháng 6/2026, kịp thời phục vụ công tác điều tiết nước cho khu vực phía Tây thành phố.

Xã hội hóa nguồn lực phát triển hạ tầng đô thị

Bên cạnh các dự án sử dụng ngân sách, TP Hà Nội cũng ghi nhận sự đóng góp của nguồn vốn xã hội hóa trong việc phát triển hạ tầng thoát nước. Cụ thể, Tập đoàn Vingroup đang tài trợ kinh phí thi công cho hai dự án hồ điều hòa quan trọng:

Hồ điều hòa Liên Mạc 1: Quy mô 18,2 ha tại phường Thượng Cát, TP Hà Nội.

Quy mô 18,2 ha tại phường Thượng Cát, TP Hà Nội. Hồ điều hòa Chèm: Quy mô 9 ha tại phường Đông Ngạc, TP Hà Nội.

Cả hai dự án này hiện đang được triển khai theo đúng kế hoạch kỹ thuật và dự kiến sẽ hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng trong Quý IV/2026. Việc hoàn thiện đồng bộ chuỗi hồ điều hòa này được kỳ vọng sẽ tạo ra sự thay đổi lớn trong khả năng tiêu thoát nước, giảm thiểu tình trạng ngập úng tại các khu vực đô thị trọng điểm của Hà Nội.

Thông tin dự án có thể thay đổi theo điều chỉnh quy hoạch của cơ quan chức năng. Người dân và các nhà đầu tư cần theo dõi các thông báo chính thức từ UBND TP Hà Nội để cập nhật tiến độ mới nhất.