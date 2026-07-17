Hà Nội kéo dài giờ chạy Metro và mở các tuyến buýt đêm phát triển kinh tế ban đêm TP Hà Nội đặt mục tiêu kinh tế đêm đóng góp 5% GRDP vào năm 2030 thông qua việc kéo dài thời gian vận hành đường sắt đô thị, mở rộng mạng lưới xe buýt và hình thành 4 khu vực trọng điểm.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 282/KH-UBND về việc triển khai Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố quy định về phát triển kinh tế ban đêm. Theo kế hoạch do Phó Chủ tịch UBND TP Trương Việt Dũng ký ban hành, Thủ đô đặt mục tiêu đưa kinh tế đêm trở thành động lực quan trọng của ngành dịch vụ, phấn đấu đóng góp khoảng 5% GRDP của Thành phố vào năm 2030.

Kéo dài giờ chạy Metro và tăng cường kết nối buýt đêm

Một trong những giải pháp trọng tâm để thúc đẩy kinh tế đêm là nâng cao năng lực vận tải hành khách công cộng vào khung giờ muộn. Thành phố sẽ thực hiện kéo dài thời gian hoạt động của các tuyến đường sắt trên cao, cụ thể là tuyến Cát Linh - Hà Đông và tuyến Nhổn - Ga Hà Nội vào các ngày cuối tuần và dịp lễ.

Song song với đường sắt đô thị, Hà Nội nghiên cứu triển khai hệ thống xe buýt đêm nhằm kết nối các khu vực kinh tế đêm trọng điểm với vùng ngoại thành. Các tuyến buýt được ưu tiên mở rộng thời gian hoạt động bao gồm:

Kết nối khu vực phố cổ - Tây Hồ - Tây Hồ Tây.

Kết nối Hoàn Kiếm - Mỹ Đình.

Kết nối Hoàn Kiếm - Đông Anh.

Quy hoạch 4 mô hình kinh tế đêm đặc sắc

Hà Nội xác định định vị chiến lược trở thành "Trung tâm kinh tế đêm đặc sắc hàng đầu khu vực" dựa trên lợi thế văn hóa di sản. Thành phố sẽ tập trung phát triển theo 4 mô hình chính:

Kinh tế đêm văn hóa - di sản: Tập trung tại khu vực Hoàn Kiếm, phường Cửa Nam, Ba Đình, Sơn Tây, Sóc Sơn.

Tập trung tại khu vực Hoàn Kiếm, phường Cửa Nam, Ba Đình, Sơn Tây, Sóc Sơn. Kinh tế đêm giải trí - hiện đại: Phát triển tại khu vực Tây Hồ, Tây Hồ Tây, Mỹ Đình, Đông Anh.

Phát triển tại khu vực Tây Hồ, Tây Hồ Tây, Mỹ Đình, Đông Anh. Kinh tế đêm sáng tạo: Gắn với các không gian nghệ thuật, rạp hát, rạp chiếu phim và bảo tàng.

Gắn với các không gian nghệ thuật, rạp hát, rạp chiếu phim và bảo tàng. Kinh tế đêm nghỉ dưỡng - trải nghiệm: Phát triển tại khu vực ngoại thành và làng nghề như Bát Tràng, Ba Vì, Hương Sơn.

Bên cạnh đó, Thành phố sẽ đầu tư hệ thống chiếu sáng nghệ thuật và ánh sáng 3D Mapping cố định tại các địa danh biểu tượng như Hồ Gươm, Hoàng thành Thăng Long để phục vụ biểu diễn nghệ thuật đêm.

Quản lý bằng công nghệ và cải cách hành chính

Để vận hành hiệu quả, Hà Nội sẽ xây dựng hệ thống quản lý và giám sát thông qua Trung tâm Điều hành thông minh (IOC), tích hợp với hệ sinh thái iHanoi. Thành phố khuyến khích 100% cơ sở kinh doanh trong các khu vực kinh tế đêm áp dụng thanh toán không dùng tiền mặt.

Về mặt pháp lý, Thành phố sẽ thí điểm cơ chế cấp phép tích hợp "một cửa" và hướng tới cắt giảm 50% thủ tục hành chính cho các hoạt động kinh tế đêm. Bản đồ số kinh tế đêm cũng sẽ được xây dựng để người dân và du khách dễ dàng tra cứu địa điểm, khung giờ hoạt động, điểm đỗ xe và các tuyến giao thông kết nối.

Mục tiêu đến năm 2030, tỷ lệ chi tiêu ban đêm của khách du lịch tại Hà Nội dự kiến đạt 25 - 30% tổng chi tiêu, góp phần nâng thời gian lưu trú trung bình của du khách lên mức 2,5 - 3,5 ngày.