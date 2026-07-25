Hà Nội lấy ý kiến quy hoạch 1/500 Khu đô thị Bắc Thăng Long Urban City hơn 470ha Dự án Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City quy mô hơn 470ha tại TP. Hà Nội vừa được tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư về đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.

UBND xã Thiên Lộc đã phối hợp cùng Liên danh Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (Handico), Tập đoàn Sunshine và Tập đoàn Thái Nam tổ chức lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đối với đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City, TP. Hà Nội.

Quy hoạch phân khu và vị trí kết nối giao thông

Theo đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 được công bố, khu vực nghiên cứu dự án nằm trên địa giới hành chính xã Thiên Lộc và xã Phúc Thịnh, TP. Hà Nội. Vị trí lập quy hoạch thuộc các ô quy hoạch N3.1-5, N3.1-6, N3.3-3 thuộc phân khu đô thị N3; các ô quy hoạch IV.2.1, IV.2.2 thuộc phân khu đô thị N4 và một phần ô 6-4 thuộc quy hoạch phân khu đô thị GN.

Về khả năng kết nối liên vùng, khu vực dự án nằm cách sân bay quốc tế Nội Bài khoảng 13km về phía Bắc và cách trung tâm TP. Hà Nội khoảng 20km về phía Đông Nam. Hiện trạng sử dụng đất của khu vực nghiên cứu phần lớn là đất nông nghiệp, mặt nước hồ, ao, đầm, cùng một phần diện tích trồng cây ăn quả và hoa màu. Đất ở hiện trạng chiếm khoảng 5,12%, còn lại là đất công nghiệp ở phía Bắc và hai khu vực nghĩa trang.

Hình ảnh tại hội nghị. Nguồn ảnh: UBND xã Thiên Lộc

Cơ cấu sử dụng đất và chỉ tiêu kỹ thuật

Tổng diện tích nghiên cứu quy hoạch đạt khoảng 474,25ha, trong đó diện tích lập quy hoạch chi tiết là 470,73ha. Cấu trúc phân bổ chức năng sử dụng đất của đại dự án bao gồm:

Đất nhà ở: 104,23ha

104,23ha Đất công trình hạ tầng xã hội: 129,57ha

129,57ha Đất giao thông: 107,16ha

107,16ha Đất công trình hạ tầng kỹ thuật và bãi đỗ xe: 18,65ha (trong đó đất bãi đỗ xe chiếm 13,12ha, đất hạ tầng kỹ thuật chiếm 5,53ha)

18,65ha (trong đó đất bãi đỗ xe chiếm 13,12ha, đất hạ tầng kỹ thuật chiếm 5,53ha) Đất cây xanh: 10,66ha (gồm 9,3ha đất cây xanh sử dụng hạn chế và 1,36ha đất cây xanh chuyên dụng)

10,66ha (gồm 9,3ha đất cây xanh sử dụng hạn chế và 1,36ha đất cây xanh chuyên dụng) Đất cơ quan, di tích, đào tạo: 10,85ha (gồm 4,31ha đất trung tâm nghiên cứu, đào tạo; 3,53ha đất cơ quan, trụ sở và 3,01ha đất di tích, tôn giáo)

10,85ha (gồm 4,31ha đất trung tâm nghiên cứu, đào tạo; 3,53ha đất cơ quan, trụ sở và 3,01ha đất di tích, tôn giáo) Các loại đất khác: 73,01ha

Đại diện cơ quan quản lý chuyên môn tại địa phương đánh giá đồ án giữ vai trò quan trọng trong định hướng phát triển không gian đô thị phía Bắc Thủ đô, giúp cụ thể hóa Quy hoạch chung TP. Hà Nội và các quy hoạch phân khu đã được duyệt trước đó.

Phối cảnh dự án. Nguồn ảnh: Handico

Điều chỉnh quy mô và tiến độ thực hiện

Dự án Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City chính thức khởi công từ ngày 2/2/2026. Định hướng của dự án là xây dựng một tổ hợp đô thị đa chức năng bao gồm nhà ở tái thiết đô thị, tái định cư, nhà ở xã hội, nhà công vụ và nhà tạm cư chất lượng cao. Dự kiến khi hoàn thành, dự án sẽ cung cấp không gian sống cho khoảng 80.000 cư dân.

Ở giai đoạn nghiên cứu ban đầu, dự án có tổng diện tích khoảng 699ha trải dài trên địa bàn ba xã với tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 100.000 tỷ đồng, lộ trình triển khai kéo dài từ năm 2026 đến năm 2032.

Tuy nhiên, theo thông tin cập nhật từ Sở Tài chính TP. Hà Nội, đại diện liên danh nhà đầu tư là Handico đã đề xuất điều chỉnh thu hẹp quy mô dự án xuống còn 474,3ha. Phạm vi triển khai thực tế được tinh chỉnh gói gọn trên địa bàn hai xã Thiên Lộc và Phúc Thịnh, TP. Hà Nội. Toàn bộ đóng góp của cộng đồng dân cư sẽ được tổng hợp để hoàn thiện đồ án trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chính thức.