Hà Nội quy hoạch 198 cụm công nghiệp và di dời 57 cơ sở sản xuất khỏi nội đô Thành phố dự kiến hình thành các cực tăng trưởng công nghiệp mới với tổng diện tích hơn 7.200ha, đồng thời giải phóng quỹ đất nội đô từ việc di dời các nhà máy và trụ sở cơ quan.

Theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, thành phố định hướng phát triển hệ thống 198 cụm công nghiệp với tổng diện tích khoảng 7.296ha sau năm 2030. Chiến lược này nhằm tái cấu trúc không gian sản xuất, di dời các cơ sở gây ô nhiễm khỏi khu vực nội đô để dành quỹ đất cho hạ tầng xã hội và không gian đô thị hiện đại.

Cấu trúc mạng lưới 198 cụm công nghiệp mới

Trong tổng số 198 cụm công nghiệp được quy hoạch, Hà Nội xác định lộ trình thực hiện cụ thể cho từng nhóm nhằm bảo đảm tính kế thừa và phát triển bền vững:

Giữ nguyên quy mô: 73 cụm công nghiệp hiện hữu.

73 cụm công nghiệp hiện hữu. Mở rộng và quy hoạch lại: 71 cụm công nghiệp để tối ưu hóa hiệu quả sử dụng đất.

71 cụm công nghiệp để tối ưu hóa hiệu quả sử dụng đất. Phát triển mới: 54 cụm công nghiệp tiềm năng tại các khu vực ngoại vi.

Định hướng phát triển sẽ ưu tiên các cụm công nghiệp chuyên ngành, gắn liền với lợi thế của các làng nghề truyền thống. Đáng chú ý, một số cụm công nghiệp nằm trong phạm vi dự án Đô thị thể thao quốc tế Hà Nội sẽ được chuyển đổi chức năng để phù hợp với định hướng phát triển không gian đô thị trong tương lai.

Hà Nội sẽ quy hoạch các cụm công nghiệp gắn với cực tăng trưởng

Hình thành các cực tăng trưởng công nghiệp theo khu vực

Quy hoạch mới phân bổ không gian công nghiệp theo mô hình các cực tăng trưởng, tạo động lực phát triển kinh tế cho từng khu vực cụ thể của Hà Nội:

Cực phía Bắc và Tây Bắc

Khu vực Sóc Sơn - Đông Anh, Hà Nội được định hướng trở thành trung tâm công nghiệp đầu mối quốc tế gắn với logistics. Bên cạnh các khu công nghiệp (KCN) đang hoạt động như Nội Bài, Sóc Sơn, Đông Anh, Quang Minh và Thăng Long, thành phố sẽ bổ sung KCN Tiến Thắng cùng quỹ đất dự trữ quy mô hàng trăm héc-ta. Tại khu vực Ba Vì, Hà Nội, quy hoạch mới ghi nhận KCN Ba Vì với quy mô khoảng 310ha.

Cực phía Đông và phía Nam

Phía Đông thành phố sẽ tập trung vào công nghiệp hỗ trợ phục vụ xuất khẩu với trọng tâm là KCN Sài Đồng và phát triển mới KCN Phù Đổng (khoảng 370ha). Trong khi đó, khu vực phía Nam sẽ hình thành vùng công nghiệp hỗ trợ quy mô lớn với các dự án như KCN Bắc Phú Xuyên, Phụng Hiệp II, Khu hỗ trợ Nam Hà Nội và Xuân Dương.

Cực phía Tây

Khu vực này được định vị là trung tâm nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và thử nghiệm sản phẩm. Ngoài các KCN công nghệ cao như Hòa Lạc, Thạch Thất - Quốc Oai và Phú Nghĩa, thành phố dự kiến bổ sung KCN Phú Nghĩa II với quy mô khoảng 389ha.

Lộ trình di dời 57 cơ sở sản xuất và trụ sở khỏi nội đô

Song song với việc xây dựng các khu công nghiệp mới, HĐND TP Hà Nội đã thông qua danh mục 57 cơ sở phải di dời để thực hiện Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô. Danh sách này bao gồm 42 cơ sở sản xuất công nghiệp và 15 trụ sở cơ quan, đơn vị.

Nhiều thương hiệu lớn nằm trong diện di dời bao gồm:

Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông.

Công ty Bia Việt Hà.

Công ty Sứ Viglacera Thanh Trì.

Công ty CP Dây và Cáp điện Thượng Đình Cadisun.

Cụm công nghiệp Lai Xá, Hà Nội.

Ngoài ra, các đơn vị như Công ty CP In Khoa học Kỹ thuật, Công ty CP Xây lắp và Cơ khí Cầu đường, Bệnh viện Đa khoa tư nhân Tràng An cũng thuộc danh sách phải chuyển đổi vị trí. Việc di dời được kỳ vọng sẽ giảm áp lực hạ tầng cho khu vực trung tâm, tạo dư địa để phát triển các cực tăng trưởng mới và nâng cao năng lực thu hút đầu tư của Thủ đô trong giai đoạn tới.

Thông tin quy hoạch và danh mục di dời có thể thay đổi theo các quyết định điều chỉnh của cơ quan chức năng. Các doanh nghiệp và nhà đầu tư cần cập nhật văn bản pháp lý mới nhất để có thông tin chính xác.