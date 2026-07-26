Hà Nội quy hoạch phát triển mạng lưới trung tâm mua sắm outlet tại các khu vực ven đô Hà Nội đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án hạ tầng thương mại, bao gồm mô hình outlet hơn 22ha tại xã Phúc Thịnh cùng 7 trung tâm mua sắm ở cửa ngõ Thủ đô.

Hà Nội đang tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai hàng loạt dự án hạ tầng, logistics và thương mại nhằm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 từ 11% trở lên. Đáng chú ý, thành phố định hướng phát triển mạng lưới trung tâm mua sắm outlet quy mô lớn tại các khu vực ven đô, tạo thêm động lực phát triển kinh tế và du lịch.

Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Internet

Thúc đẩy loạt dự án hạ tầng và thương mại trọng điểm

Theo Chỉ thị số 17 do Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng ban hành, thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 6 tháng cuối năm 2026 đạt 13,44%, trong đó quý III phấn đấu đạt 12,54% và quý IV đạt 14,26%. Nhằm cụ thể hóa kịch bản điều hành, nhiệm vụ chi tiết đã được phân công cho từng sở, ngành và địa phương.

Đối với ngành xây dựng, Sở Xây dựng được giao hoàn thiện 4 quy hoạch chuyên ngành trong năm 2026, bao gồm: điều chỉnh Quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065; Quy hoạch cao độ nền và thoát nước; Quy hoạch chung không gian ngầm đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065; cùng Quy hoạch cấp nước. Đồng thời, thành phố sẽ khởi công 8 dự án cải tạo, xây dựng lại các khu tập thể cũ và tăng tốc thi công các tuyến đường sắt đô thị.

Trong lĩnh vực hạ tầng thương mại và logistics, Hà Nội tập trung thúc đẩy 6 dự án trọng điểm gồm: chợ đầu mối quốc tế nông sản Phù Đổng, chợ Quang Minh, chợ Quốc Oai, trung tâm outlet Phúc Thịnh, cảng cạn ICD Mỹ Đình và cảng cạn ICD Cổ Bi. Bên cạnh đó, thành phố sẽ xác định vị trí hai trung tâm logistics cấp thành phố tại Sóc Sơn và Phú Xuyên, kết hợp huy động nguồn lực xã hội hóa để đầu tư phát triển.

Dự án outlet hơn 22ha tại xã Phúc Thịnh

Trong danh mục 14 dự án trung tâm thương mại và chợ đang kêu gọi đầu tư do Sở Tài chính Hà Nội công bố, hai dự án trung tâm outlet tại xã Yên Xuân và xã Phúc Thịnh thu hút sự chú ý. Trong đó, dự án outlet tại xã Phúc Thịnh có quy mô hơn 22ha, được định hướng xây dựng thành tổ hợp mua sắm kết hợp dịch vụ vui chơi, giải trí.

Công trình này quy tụ các thương hiệu lớn cung cấp sản phẩm chính hãng với mức giá ưu đãi, được kỳ vọng trở thành điểm đến thương mại và du lịch mới, thu hút du khách trong nước lẫn quốc tế.

Hà Nội đang mở đầu chiến lược phát triển hệ thống outlet của Thủ đô. Ảnh minh họa

Mở rộng hệ thống 7 trung tâm outlet tại các khu vực cửa ngõ

Mô hình outlet là hình thức trung tâm mua sắm phổ biến tại nhiều quốc gia, tập trung các cửa hàng chính hãng kinh doanh sản phẩm tồn kho, cuối mùa hoặc các bộ sưu tập trước với mức giá thấp hơn đáng kể. Tại châu Âu và các thị trường phát triển, các outlet thường đặt ở vùng ven, gần sân bay, cao tốc hoặc cửa ngõ đô thị nhằm tối ưu kết nối giao thông và đón đầu dòng khách du lịch.

Theo Quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, ngoài hai dự án đang kêu gọi đầu tư, Hà Nội dự kiến phát triển thêm 7 trung tâm outlet tại các hướng cửa ngõ:

Khu vực phía Đông: Bố trí một trung tâm outlet tại Gia Lâm.

Bố trí một trung tâm outlet tại Gia Lâm. Khu vực phía Bắc: Phát triển tại Sóc Sơn.

Phát triển tại Sóc Sơn. Khu vực phía Nam: Đặt tại đô thị vệ tinh Phú Xuyên.

Đặt tại đô thị vệ tinh Phú Xuyên. Khu vực phía Tây: Tập trung nhiều nhất với 4 trung tâm tại Chương Mỹ, Thạch Thất, Phúc Thọ và Sơn Tây.

Nhìn chung, việc đầu tư mạng lưới outlet giúp mở rộng không gian thương mại Thủ đô, kích cầu tiêu dùng nội địa và tạo động lực phát triển cho các khu vực ngoại thành.

Lưu ý: Thông tin dự án có thể thay đổi theo điều chỉnh quy hoạch của cơ quan thẩm quyền. Nhà đầu tư và người dân cần xác minh kỹ thông tin pháp lý trước khi thực hiện giao dịch.