Hà Nội sắp vận hành bến xe khách Yên Sở: Công trình đầu tiên có tầng hầm hiện đại Dự án bến xe khách Yên Sở tại cửa ngõ phía Nam TP. Hà Nội có quy mô hơn 2,7ha, công suất 1.000 lượt xe/ngày. Công trình dự kiến đi vào hoạt động từ quý 2/2026, giúp giảm tải áp lực giao thông cho khu vực Giáp Bát và Nước Ngầm.

Sau hơn một năm thi công, dự án bến xe khách Yên Sở tại cửa ngõ phía Nam TP. Hà Nội đang bước vào giai đoạn hoàn thiện hạng mục cuối cùng, chuẩn bị đưa vào khai thác chính thức. Đây là bến xe khách đầu tiên tại Thủ đô được thiết kế có tầng hầm, kỳ vọng sẽ giải quyết bài toán quá tải tại các đầu mối vận tải liên tỉnh hiện hữu.

Quy mô và thông số kỹ thuật dự án bến xe Yên Sở

Dự án do Công ty Cổ phần Bến xe Thanh Trì làm chủ đầu tư, tọa lạc tại Phường Yên Sở, TP. Hà Nội. Với tổng mức đầu tư gần 120 tỷ đồng, công trình được xây dựng trên khu đất rộng hơn 27.500m2, thời hạn sử dụng đất đến hết năm 2066.

Về mặt kỹ thuật, bến xe Yên Sở sở hữu các chỉ số xây dựng đáng chú ý:

Diện tích xây dựng: 3.445m2.

3.445m2. Tổng diện tích sàn: Hơn 14.500m2.

Hơn 14.500m2. Kiến trúc tòa nhà trung tâm: Cao 19,2m với 3 tầng nổi và 1 tầng hầm.

Cao 19,2m với 3 tầng nổi và 1 tầng hầm. Diện tích tầng hầm: Khoảng 5.000m2, chuyên dụng làm khu vực đỗ xe.

Khoảng 5.000m2, chuyên dụng làm khu vực đỗ xe. Công suất thiết kế: Từ 800 đến 1.000 lượt xe mỗi ngày.

Vị trí dự án nằm dọc tuyến Vành đai 3, trục giao thông huyết mạch kết nối các tỉnh phía Nam với trung tâm thành phố. Khoảng cách từ bến xe Yên Sở đến bến xe Nước Ngầm là khoảng 2km và cách bến xe Giáp Bát khoảng 5km, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phân luồng và kết nối hạ tầng giao thông khu vực.

Phối cảnh bến xe Yên Sở. Ảnh: Internet

Tiến độ thi công và thiết kế công năng

Ghi nhận thực tế tại công trường, dự án đã cơ bản hình thành diện mạo hiện đại. Tòa nhà trung tâm có kiến trúc hình tròn đặc trưng với diện tích khoảng 2.000m2. Tầng một được bố trí các khu vực chức năng như quầy bán vé, sảnh đón tiếp và dịch vụ tiện ích. Tầng hai tập trung vào không gian ẩm thực và các khu vực phục vụ hành khách.

Hệ thống kính cường lực bao quanh tòa nhà đã được lắp đặt đồng bộ, giúp tối ưu hóa ánh sáng tự nhiên và tạo vẻ ngoài chuyên nghiệp. Các hạng mục mái và trần kính đang trong những bước hoàn thiện cuối cùng. Phía bên ngoài, đơn vị thi công đang khẩn trương triển khai san lấp mặt bằng, thảm nhựa đường nội bộ, đổ bê tông bãi đỗ và trồng cây xanh cảnh quan.

Bến xe khách Yên Sở sắp vận hành. Ảnh: Báo Dân Việt

Tác động đến mạng lưới giao thông Thủ đô

Theo lộ trình quy hoạch, bến xe khách Yên Sở sẽ trở thành bến xe khách thứ 7 của TP. Hà Nội khi đi vào vận hành trong quý 2/2026. Vai trò chiến lược của dự án là tiếp nhận một phần lưu lượng vận tải liên tỉnh từ bến xe Giáp Bát, đặc biệt là các tuyến đi các tỉnh phía Nam, nhằm giảm áp lực cho khu vực nội đô.

Bên cạnh chức năng vận tải liên tỉnh, công trình còn được định hướng là đầu mối trung chuyển quan trọng trong hệ thống giao thông công cộng. Việc tích hợp tầng hầm rộng 5.000m2 không chỉ tăng năng lực bãi đỗ mà còn giúp giảm thiểu tình trạng xe dù, bến cóc xung quanh khu vực cửa ngõ thành phố.

* Thông tin dự án có thể thay đổi theo điều chỉnh quy hoạch của cơ quan chức năng.