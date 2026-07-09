Nên biết Hà Nội tạm cấm 29 tuyến phố quanh Hồ Gươm trong 2 ngày Công an TP Hà Nội tạm cấm, hạn chế phương tiện trên nhiều tuyến phố trung tâm trong hai ngày 9-10/7 để phục vụ hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân.

Từ ngày 9 đến 12/7/2026, Hà Nội tổ chức chương trình Gala "Tổ quốc bình yên" cùng các hoạt động trưng bày, triển lãm nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946-12/7/2026).

Quy định cấm triệt để phương tiện trên đường Đinh Tiên Hoàng ngày 9/7

Theo phương án phân luồng, từ 20h00 đến 23h00 ngày 9/7/2026, Công an TP Hà Nội cấm toàn bộ phương tiện lưu thông trên đường Đinh Tiên Hoàng, đoạn từ phố Trần Nguyên Hãn đến Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Việc tạm cấm phương tiện tại khu vực này nhằm phục vụ công tác tổ chức chương trình Gala “Tổ quốc bình yên” và các hoạt động liên quan tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, nơi dự kiến tập trung đông người dân, đại biểu và lực lượng phục vụ sự kiện.

Lịch tạm cấm và hạn chế phương tiện trong hai ngày 9-10/7

Trong hai ngày 9-10/7/2026, Hà Nội sẽ tạm cấm hoặc hạn chế phương tiện trên nhiều tuyến phố trung tâm, đặc biệt tại khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận.

Lệnh tạm cấm áp dụng với xe tải có khối lượng chuyên chở từ 500 kg trở lên và xe khách từ 16 chỗ trở lên. Các trường hợp được phép lưu thông gồm xe buýt, xe thu gom rác, xe xử lý sự cố và xe có phù hiệu bảo vệ phục vụ sự kiện.

Đối với ô tô cá nhân và xe máy, lực lượng chức năng sẽ tổ chức hạn chế lưu thông trên các tuyến phố thuộc phạm vi phân luồng. Người dân cần theo dõi biển báo, hướng dẫn trực tiếp của CSGT và chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp để tránh ùn tắc.

Danh mục các tuyến phố tạm cấm, hạn chế lưu thông ngày 9-10/7

Các tuyến phố tạm cấm hoặc hạn chế phương tiện tại khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận gồm 29 tuyến đường, phố trung tâm.

Danh sách các tuyến phố thực hiện điều tiết giao thông gồm: Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ, Ngô Quyền, Lý Thái Tổ, Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Hữu Huân, Cầu Gỗ, Hàng Gai, Hàng Bông, Lương Văn Can, Hàng Ngang, Hàng Đào, Lê Lai, Lê Thạch, Hàng Khay, Bà Triệu, Hàng Bài, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Lê Thánh Tông, Phan Chu Trinh, Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, Hàng Trống, Nhà Thờ, Nhà Chung, Quang Trung và Lý Quốc Sư.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân hạn chế đi vào khu vực trung tâm trong thời gian phân luồng nếu không có việc cần thiết. Các phương tiện thuộc diện bị cấm cần chuyển hướng từ xa, tránh dồn về khu vực hồ Hoàn Kiếm gây ùn ứ cục bộ.

Hướng dẫn lộ trình di chuyển thay thế trong thời gian diễn ra sự kiện

Nhằm giảm ùn tắc, Công an TP Hà Nội hướng dẫn người điều khiển phương tiện lưu thông theo các hướng sau:

Từ phía Đông, Đông Bắc (Gia Lâm, Long Biên...) đi phía Tây, Tây Bắc (Đống Đa, khu vực phía Tây thành phố...) và ngược lại: Qua cầu Nhật Tân, cầu Vĩnh Tuy hoặc cầu Thanh Trì, sau đó đi theo các tuyến đê 401, Yên Phụ, Thanh Niên hoặc Vành đai 3.

Từ phía Bắc (Tây Hồ, Đông Anh...) đi phía Nam (Hoàng Mai, Thanh Trì...) và ngược lại: Qua cầu Nhật Tân hoặc cầu Thăng Long, sau đó lưu thông theo các tuyến Võ Chí Công, Phạm Văn Đồng, Vành đai 2 hoặc Vành đai 3.

Công an TP Hà Nội cũng đề nghị Sở Xây dựng phối hợp điều chỉnh lộ trình xe buýt phù hợp với phương án phân luồng giao thông.

Lưu ý đối với người tham gia giao thông

Người dân cần nghiêm chỉnh chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và hướng dẫn của lực lượng chức năng trong khu vực tổ chức sự kiện.

Việc chủ động nắm rõ lịch cấm đường trong hai ngày 9-10/7/2026 sẽ giúp người dân lựa chọn lộ trình phù hợp, góp phần bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt và phục vụ thành công các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân trên địa bàn Thủ đô.