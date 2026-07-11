Hà Nội thí điểm mô hình xã xã hội chủ nghĩa tại Phúc Thịnh và Thư Lâm Thành phố Hà Nội triển khai thí điểm mô hình quản trị mới tại xã Phúc Thịnh và xã Thư Lâm, lấy chỉ số hạnh phúc và mức độ hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả chính sách.

Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Nghị quyết số 16-NQ/TU về việc xây dựng và triển khai thí điểm mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa”. Hai đơn vị được lựa chọn thực hiện thí điểm đầu tiên là xã Phúc Thịnh và xã Thư Lâm, TP. Hà Nội. Mô hình này được kỳ vọng sẽ tạo ra hệ thống quản trị cơ sở hiện đại, dân chủ và nhân văn, đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong giai đoạn phát triển mới.

Lấy chỉ số hạnh phúc làm thước đo hiệu quả quản trị

Điểm khác biệt cốt lõi của mô hình thí điểm này là việc xác lập “chỉ số hạnh phúc” và mức độ hài lòng của người dân thành thước đo tổng hợp để đánh giá hiệu quả của mọi chính sách. Quan điểm chỉ đạo xuyên suốt là lấy con người làm trung tâm, là chủ thể và cũng là mục tiêu cao nhất của sự phát triển.

Thành phố xác định sự tăng trưởng của Thủ đô không chỉ nằm ở các con số kinh tế mà phải hướng tới nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cư dân. Mọi thành quả phát triển phải được thụ hưởng công bằng, đảm bảo môi trường sống xanh, sạch, an toàn và các dịch vụ công tận tâm.

Lý do lựa chọn xã Phúc Thịnh và xã Thư Lâm

Việc triển khai thí điểm tại xã Phúc Thịnh và xã Thư Lâm được tính toán dựa trên định hướng tổ chức không gian phát triển, điều kiện hạ tầng kỹ thuật và năng lực quản trị của hệ thống chính trị cơ sở. Đây là các địa bàn được đánh giá có mức độ sẵn sàng cao trong việc đổi mới phương thức điều hành.

Một góc của xã Thư Lâm. Nguồn ảnh: Hanoimoi.vn

Tại các khu vực này, chính quyền sẽ thử nghiệm phương án quản trị địa phương trong điều kiện quy mô dân số và nhu cầu hạ tầng xã hội tăng nhanh nhưng vẫn đảm bảo nguyên tắc không làm tăng biên chế. Quá trình thí điểm gắn liền với việc chuẩn bị đồng bộ về dữ liệu, nhân lực và cơ chế phối hợp liên ngành.

6 nhiệm vụ chiến lược để vận hành mô hình thực chất

Để mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa” vận hành hiệu quả, Thành ủy Hà Nội đã đề ra 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm:

Hoàn thiện thể chế đặc thù: Bám sát Luật Thủ đô năm 2026 để nghiên cứu cơ chế về tái định cư, giải phóng mặt bằng và không gian phát triển. Đặc biệt, nghiên cứu cơ chế để lại nguồn thu tại chỗ để tăng tính tự chủ cho địa phương.

Bám sát Luật Thủ đô năm 2026 để nghiên cứu cơ chế về tái định cư, giải phóng mặt bằng và không gian phát triển. Đặc biệt, nghiên cứu cơ chế để lại nguồn thu tại chỗ để tăng tính tự chủ cho địa phương. Triển khai có trọng tâm: Thực hiện lộ trình cụ thể tại xã Phúc Thịnh và xã Thư Lâm, đảm bảo phù hợp với tiềm năng và hạ tầng thực tế.

Thực hiện lộ trình cụ thể tại xã Phúc Thịnh và xã Thư Lâm, đảm bảo phù hợp với tiềm năng và hạ tầng thực tế. Phát triển nguồn nhân lực: Đào tạo chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ cấp xã về quản trị phục vụ, chuyển đổi số. Cơ chế đánh giá cán bộ sẽ gắn trực tiếp với sự hài lòng của người dân.

Đào tạo chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ cấp xã về quản trị phục vụ, chuyển đổi số. Cơ chế đánh giá cán bộ sẽ gắn trực tiếp với sự hài lòng của người dân. Huy động nguồn lực: Ưu tiên ngân sách cho hạ tầng thiết yếu, y tế, giáo dục. Đồng thời, khuyến khích nguồn lực ngoài ngân sách và hỗ trợ kỹ thuật từ chuyên gia.

Ưu tiên ngân sách cho hạ tầng thiết yếu, y tế, giáo dục. Đồng thời, khuyến khích nguồn lực ngoài ngân sách và hỗ trợ kỹ thuật từ chuyên gia. Đột phá công nghệ: Xây dựng nền tảng dữ liệu dùng chung cấp xã, triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn trình để hỗ trợ điều hành dựa trên dữ liệu thực tế.

Xây dựng nền tảng dữ liệu dùng chung cấp xã, triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn trình để hỗ trợ điều hành dựa trên dữ liệu thực tế. Phát huy quyền làm chủ: Tăng cường vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc và người dân trong quá trình triển khai thực tế.

Việc xây dựng mô hình thí điểm tại xã Phúc Thịnh và xã Thư Lâm được kỳ vọng sẽ trở thành hình mẫu về quản trị vì dân, tạo tiền đề để nhân rộng trên toàn địa bàn TP. Hà Nội trong tương lai.

Thông tin dự án và các tiêu chí thí điểm có thể thay đổi theo điều chỉnh quy hoạch và hướng dẫn cụ thể từ cơ quan chức năng.