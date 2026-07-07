Hà Nội xây quảng trường mới trước Công viên Thống Nhất: Điểm nhấn không gian mở trung tâm Dự án cải tạo khu vực phố Trần Nhân Tông với quảng trường đài phun nước và hạ hàng rào Công viên Thống Nhất dự kiến hoàn thành cuối năm 2026, tạo không gian cộng đồng 50ha.

Hà Nội chính thức triển khai xây dựng quảng trường mới tại khu vực cổng Công viên Thống Nhất trên phố Trần Nhân Tông. Dự án nhằm cụ thể hóa đồ án thiết kế đô thị quanh hồ Thiền Quang, tạo lập không gian văn hóa, nghệ thuật và sinh hoạt cộng đồng hiện đại tại trung tâm TP.Hà Nội.

Quy hoạch quảng trường và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng Phường Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội, trọng tâm của công trình là quảng trường phố đi bộ Trần Nhân Tông. Không gian này được thiết kế với đài phun nước trung tâm, sân tổ chức sự kiện lát đá tự nhiên và hệ thống chiếu sáng trang trí chuyên dụng phục vụ các hoạt động cộng đồng.

Phối cảnh quảng trường khu vực phố đi bộ Trần Nhân Tông. Nguồn: UBND phường Hai Bà Trưng

Bên cạnh các hạng mục thẩm mỹ, dự án còn chú trọng vào công năng sử dụng với bể nước ngầm vận hành đài phun nước, trụ cấp nước uống công cộng và hạ tầng kỹ thuật sẵn sàng cho các gian hàng hội chợ, triển lãm. Đặc biệt, toàn bộ vỉa hè phố Trần Nhân Tông sẽ được thay thế gạch block hiện hữu bằng đá granite cao cấp. Hệ thống bó vỉa, bó bồn cây và tấm đan rãnh thoát nước cũng được đồng bộ hóa bằng vật liệu đá tự nhiên nhằm đảm bảo tính thẩm mỹ và độ bền lâu dài.

Kết nối không gian mở với Công viên Thống Nhất

Một trong những thay đổi quan trọng nhất trong đồ án lần này là việc tháo dỡ hai đoạn tường rào hai bên cổng chính Công viên Thống Nhất. Giải pháp này giúp xóa bỏ rào cản vật lý, kết nối trực tiếp công viên với khu vực quảng trường và phố đi bộ, tăng khả năng tiếp cận không gian xanh cho người dân.

Cổng công viên Thống Nhất trước cải tạo. Ảnh: Internet

Khu vực sau khi hạ rào sẽ được lát lại hè, trồng bổ sung cây xanh và lắp đặt hệ thống chiếu sáng hiện đại. Các cây bóng mát hiện hữu ảnh hưởng đến quy hoạch quảng trường sẽ được đánh chuyển đến vị trí phù hợp trong khuôn viên. Dự án đồng thời bổ sung hệ thống camera giám sát và màn hình LED nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý vận hành và tổ chức các sự kiện quy mô lớn.

Tiến độ hoàn thiện và tác động khu vực

Công trình đã bắt đầu thi công từ đầu tháng 7/2026 và đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ hạng mục trước ngày 31/12/2026. Công viên Thống Nhất có diện tích hơn 50 ha, gấp khoảng 4 lần diện tích mặt nước Hồ Gươm, tọa lạc giữa bốn tuyến phố chính: Trần Nhân Tông, Lê Duẩn, Đại Cồ Việt và Nguyễn Đình Chiểu.

Việc xây dựng quảng trường và cải tạo vỉa hè được xem là bước hoàn thiện cuối cùng để tạo nên một tổ hợp không gian công cộng mở hoàn chỉnh. Điều này không chỉ nâng tầm cảnh quan đô thị mà còn thúc đẩy giá trị bất động sản và các hoạt động kinh tế, dịch vụ trong khu vực lân cận.

Cảnh báo: Thông tin dự án có thể thay đổi theo các quyết định điều chỉnh quy hoạch của cơ quan có thẩm quyền trong quá trình triển khai thực tế.