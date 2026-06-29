Hạ tầng giao thông Tây Ninh: Đẩy mạnh Vành đai 4 và các dự án cao tốc trọng điểm Tỉnh Tây Ninh đang tập trung triển khai Vành đai 4 TP.HCM, cao tốc Gò Dầu - Xa Mát và đường Tân An - Bình Hiệp với tổng vốn đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng, nhằm thúc đẩy liên kết vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn vừa chủ trì phiên họp nhằm rà soát và thúc đẩy tiến độ các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm trong 6 tháng đầu năm 2026. Theo báo cáo, nhiều công trình mang tính chiến lược như Vành đai 4 TP.HCM và cao tốc Gò Dầu - Xa Mát đang ghi nhận những chuyển động tích cực về mặt giải phóng mặt bằng và hoàn thiện thủ tục đầu tư.

Tiến độ giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4 TP.HCM

Dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4 TP.HCM đoạn qua tỉnh Tây Ninh hiện đã đạt trên 70% khối lượng. Đây là dự án hạ tầng đặc biệt quan trọng, đóng vai trò xương sống trong việc kết nối liên vùng giữa Tây Ninh và các tỉnh thành thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4 TP.HCM hiện đạt trên 70% khối lượng.

Theo quy hoạch, toàn tuyến Vành đai 4 TP.HCM có tổng chiều dài khoảng 159km, quy mô 8 làn xe cao tốc, tốc độ thiết kế 100km/h. Đoạn qua địa bàn tỉnh Tây Ninh dài khoảng 74,5km, dự kiến thu hồi khoảng 675,29ha đất. Tuyến đường đi qua địa bàn 15 xã bao gồm: Đức Lập, Hòa Khánh, Đức Huệ, Thạnh Lợi, Bình Đức, Bến Lức, Mỹ Yên, Long Cang, Rạch Kiến, Mỹ Lệ, Mỹ Lộc, Phước Vĩnh Tây, Cần Giuộc và Tân Tập.

Để bảo đảm tiến độ, UBND tỉnh đã phát động chiến dịch thi đua “90 ngày đêm” nhằm tăng tốc công tác bồi thường và hỗ trợ tái định cư. Mục tiêu đặt ra là hoàn thành bàn giao tối thiểu 70% diện tích mặt bằng trước ngày 30/6 và đạt 100% chậm nhất vào ngày 12/8/2026.

Tây Ninh đặt mục tiêu hoàn thành 100% công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng toàn tuyến chậm nhất vào ngày 12/8/2026.

Đường Tân An - Bình Hiệp: Trục kết nối liên vùng 9.300 tỷ đồng

Dự án đường Tân An - Bình Hiệp có tổng mức đầu tư hơn 9.318 tỷ đồng với chiều dài khoảng 62,7km. Tuyến đường này được thiết kế để kết nối khu vực cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp với mạng lưới giao thông liên vùng, tạo trục động lực từ trung tâm tỉnh, khu vực phường Long An về vùng Đồng Tháp Mười.

Về quy mô, tuyến đường gồm 4 làn xe, phạm vi giải phóng mặt bằng rộng 60m. Ngoài tuyến chính, dự án còn đầu tư các tuyến nhánh kết nối với cao tốc TP.HCM - Trung Lương và Vành đai 4 TP.HCM thông qua Quốc lộ N2. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành phê duyệt đầu tư trong quý 3/2026 và chính thức khởi công vào cuối năm nay.

Cao tốc Gò Dầu - Xa Mát: Quy mô 4 làn xe, vận tốc 120km/h

Đối với dự án cao tốc Gò Dầu - Xa Mát (giai đoạn 1), tuyến có chiều dài khoảng 28km với tổng mức đầu tư hơn 9.800 tỷ đồng. Điểm đầu dự án giao với cao tốc TP.HCM - Mộc Bài tại xã Phước Thạnh, điểm cuối giao với đường tỉnh 799 và 781 tại phường Ninh Thạnh.

Tuyến cao tốc được đầu tư quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 120km/h.

Tuyến cao tốc đi qua địa bàn các phường Gia Lộc, Long Hoa, Ninh Thạnh và các xã Phước Thạnh, Thạnh Đức với tổng diện tích sử dụng đất khoảng 175,3ha. Khi hoàn thành, dự án sẽ khai thác đồng bộ với cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, tạo trục giao thông xuyên suốt từ TP.HCM đến Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen và các trung tâm kinh tế vùng Đông Nam Bộ.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn yêu cầu các sở, ngành ưu tiên hoàn thiện hồ sơ pháp lý, tháo gỡ vướng mắc để bảo đảm đủ điều kiện khởi công các công trình trọng điểm theo đúng kế hoạch. Việc đẩy mạnh hạ tầng được kỳ vọng sẽ mở rộng không gian phát triển và nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư cho tỉnh trong giai đoạn tới.

Lưu ý: Thông tin dự án có thể thay đổi theo các quyết định điều chỉnh quy hoạch của cơ quan chức năng.