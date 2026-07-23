Hạ tầng giao thông Vĩnh Long: Tiến độ cầu Đình Khao, cầu Ba Lai 8 và các dự án trọng điểm Vĩnh Long đang tập trung tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh 5 dự án giao thông quy mô hơn 3.080 tỷ đồng, trọng tâm là cầu Đình Khao và cầu Ba Lai 8 nhằm tăng cường kết nối vùng.

Tỉnh Vĩnh Long đang tập trung nguồn lực để triển khai các dự án giao thông mang tính chiến lược, nhằm hoàn thiện mạng lưới hạ tầng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Trong năm 2026, địa phương được giao quản lý hơn 3.080 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương để thực hiện các công trình này.

Theo báo cáo từ Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh, tính đến thời điểm hiện tại, giá trị giải ngân đạt hơn 636 tỷ đồng, tương đương 20,7% kế hoạch vốn được giao. Đây là nỗ lực đáng ghi nhận trong bối cảnh nhiều dự án hạ tầng lớn đang đồng loạt triển khai.

Đến nay, giá trị giải ngân cho các dự án giao thông trọng điểm đạt hơn 636 tỷ đồng.

Danh mục 5 dự án giao thông trọng điểm đang triển khai

Hiện nay, Vĩnh Long đang dồn lực cho 5 dự án giao thông huyết mạch với tổng kế hoạch vốn ngân sách Trung ương bố trí riêng cho nhóm này là hơn 2.614 tỷ đồng. Các dự án bao gồm:

Cầu Đình Khao: Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), là mắt xích quan trọng kết nối giao thông liên tỉnh.

Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), là mắt xích quan trọng kết nối giao thông liên tỉnh. Tuyến tránh Quốc lộ 57: Đoạn đường dẫn vào cầu Đình Khao, giúp giảm tải áp lực giao thông cho khu vực nội đô.

Đoạn đường dẫn vào cầu Đình Khao, giúp giảm tải áp lực giao thông cho khu vực nội đô. Đường từ Quốc lộ 53 - Khu công nghiệp Hòa Phú (ĐT.909B): Kết nối đường Phú Lộc Bầu Gốc với Quốc lộ 1.

Kết nối đường Phú Lộc Bầu Gốc với Quốc lộ 1. Cầu Ba Lai 8: Công trình nằm trên tuyến đường bộ ven biển, đóng vai trò chiến lược trong hành lang kinh tế biển.

Công trình nằm trên tuyến đường bộ ven biển, đóng vai trò chiến lược trong hành lang kinh tế biển. Đường Bắc Nam phục vụ công nghiệp: Kết nối Khu công nghiệp Phú Thuận và Cụm công nghiệp Phong Nẫm (ĐT.DK.08) thuộc khu vực Bình Đại - Giồng Trôm.

Phối cảnh dự án cầu Đình Khao, một trong những công trình trọng điểm theo hình thức PPP.

Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn mặt bằng và thủ tục

Mặc dù công tác giải ngân đang được đẩy mạnh, các dự án vẫn đối mặt với một số khó khăn về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư và điều kiện thi công thực tế. Lãnh đạo tỉnh đã yêu cầu các đơn vị liên quan phải chủ động rà soát khối lượng thực hiện và kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh.

Riêng đối với dự án cầu Ba Lai 8, UBND tỉnh yêu cầu khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư để có mặt bằng sạch cho đơn vị thi công. Việc lựa chọn nhà thầu và xây dựng phương án triển khai phần khối lượng còn lại phải đảm bảo đúng quy định pháp luật và tiến độ đã đề ra.

Bên cạnh đó, các sở ngành được giao nhiệm vụ tham mưu phương án bố trí, điều chỉnh nguồn vốn linh hoạt để đáp ứng yêu cầu thực tế của từng dự án. Việc tháo gỡ kịp thời các "điểm nghẽn" về thủ tục được kỳ vọng sẽ giúp các công trình sớm hoàn thành, tạo động lực mới cho hạ tầng kỹ thuật của khu vực.

Lưu ý: Thông tin về tiến độ và quy hoạch dự án có thể được điều chỉnh theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền tại từng thời điểm thi công thực tế.