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    Hạ tầng kết nối sân bay Long Thành: Hai tuyến đường 2.700 tỷ đồng sắp về đích

    Tuệ Nhân09/07/2026 07:07

    Dự án đường kết nối T1 và T2 với tổng vốn đầu tư hơn 2.630 tỷ đồng đang trong giai đoạn hoàn thiện cảnh quan và hệ thống điện, đảm bảo vận hành đồng bộ siêu sân bay vào năm 2026.

    Hệ thống giao thông kết nối trực tiếp với Cảng hàng không quốc tế Long Thành đang tiến gần đến ngày hoàn thiện. Hai tuyến đường số 1 (T1) và số 2 (T2) được ví như "mạch máu" chính, đảm bảo khả năng tiếp cận sân bay thông suốt ngay từ giai đoạn đầu khai thác.

    Tiến độ thi công hai tuyến đường chiến lược

    Theo thông tin từ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), gói thầu 6.12 về hệ thống giao thông kết nối hiện đã cơ bản hoàn tất các hạng mục xây lắp chính. Các đơn vị thi công đang tập trung vào giai đoạn đấu nối hệ thống điện, đồng thời triển khai trồng cây xanh và hoàn thiện thảm cỏ để đồng bộ với cảnh quan tổng thể của dự án.

    Thi công đường kết nối T1 và T2 tại sân bay Long Thành
    2 tuyến đường T1 và T2 kết nối thẳng đến siêu sân bay lớn nhất cả nước sắp bước vào giai đoạn then chốt. Ảnh: ACV

    Chi tiết kỹ thuật tuyến T1 và T2

    Dự án bao gồm hai trục đường cửa ngõ với quy mô hiện đại, đóng vai trò kết nối đa phương thức:

    • Tuyến số 1 (T1): Chiều dài khoảng 4,28km, quy mô 6 làn xe. Tuyến này kết nối trực tiếp sân bay với Quốc lộ 51, trục giao thông huyết mạch của khu vực Đông Nam Bộ.
    • Tuyến số 2 (T2): Chiều dài khoảng 3,5km, quy mô 4 làn xe. Tuyến này kết nối sân bay với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm kinh tế phía Nam đến cảng hàng không.
    Nút giao trên tuyến đường kết nối sân bay Long Thành
    Cận cảnh một nút giao trên tuyến đường T1 và T2. Ảnh: ACV

    Bên cạnh hai trục chính, dự án còn bao gồm khoảng 6km hệ thống nút giao đồng bộ, góp phần hoàn chỉnh mạng lưới giao thông ngay từ cửa ngõ sân bay.

    Vai trò mạch máu của siêu sân bay lớn nhất Việt Nam

    Hạ tầng kết nối được xem là phần không thể tách rời của một cảng hàng không hiện đại. Việc nhanh chóng hoàn thiện hai tuyến đường này là điều kiện quan trọng để sân bay Long Thành vận hành hiệu quả, tránh tình trạng quá tải hoặc tắc nghẽn giao thông tiếp cận.

    Toàn cảnh công trường đường kết nối sân bay Long Thành
    Việc nhanh chóng hoàn thiện 2 tuyến đường kết nối thẳng đến sân bay Long Thành là yêu cầu cấp bách. Ảnh: ACV

    Trong giai đoạn 1, sân bay Long Thành được quy hoạch phục vụ khoảng 25 triệu lượt hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Khối lượng vận tải lớn này đòi hỏi hệ thống giao thông ngoại vi phải được hoàn thiện song song với các hạng mục nhà ga và đường cất hạ cánh.

    Hạ tầng giao thông quanh khu vực sân bay Long Thành
    Hiện nay, bức tranh hạ tầng kết nối quanh siêu sân bay Long Thành đang dần được lấp đầy. Ảnh: ACV

    Tầm nhìn quy hoạch hạ tầng vùng kinh tế trọng điểm

    Việc hoàn thiện tuyến T1 và T2 nằm trong lộ trình xây dựng mạng lưới giao thông đa phương thức tại khu vực phía Nam. Khi kết hợp với các dự án như cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Vành đai 3, Vành đai 4 TP.HCM và cao tốc Bến Lức - Long Thành, khu vực này sẽ trở thành trung tâm logistics và dịch vụ công nghiệp quan trọng.

    Phối cảnh sân bay Long Thành giai đoạn hoàn thiện
    Siêu sân bay Long Thành đang được gấp rút triển khai các hạng mục cuối, phấn đấu đưa vào khai thác giai đoạn 1 vào cuối năm 2026. Ảnh: Chủ đầu tư

    Về quy mô đầu tư, dự án có tổng giá trị hơn 2.630 tỷ đồng, do liên danh nhà thầu đứng đầu là Tập đoàn Đèo Cả thi công. Để triển khai dự án, khu vực Long Thành, Tỉnh Đồng Nai đã thực hiện thu hồi hơn 126ha đất, liên quan đến hơn 750 hộ gia đình và cá nhân.

    Sân bay Long Thành khi đi vào hoạt động không chỉ giảm tải cho Tân Sơn Nhất mà còn tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế cho toàn vùng Đông Nam Bộ.

    Cảnh báo: Thông tin dự án có thể thay đổi theo điều chỉnh quy hoạch của cơ quan chức năng.

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      Hạ tầng kết nối sân bay Long Thành: Hai tuyến đường 2.700 tỷ đồng sắp về đích
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