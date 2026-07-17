Hạ tầng kết nối sân bay Long Thành: Nút giao ĐT 25C và Vành đai 3 TP.HCM dần lộ diện Sau 1,5 năm thi công, nút giao trọng điểm giữa đường ĐT 25C, tuyến T1 và quốc lộ 51 đã cơ bản hoàn thành. Công trình tạo trục kết nối chiến lược giữa sân bay Long Thành với Vành đai 3 TP.HCM và hệ thống cao tốc khu vực.

Sau 1,5 năm tập trung thi công, dự án đường ĐT 25C đã chính thức nối thông với tuyến T1 và quốc lộ 51. Sự kiện này đánh dấu việc hình thành một nút giao thông quan trọng, đóng vai trò là cửa ngõ kết nối trực tiếp sân bay Long Thành với dự án Vành đai 3 TP.HCM, góp phần hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông liên vùng.

Nút giao ĐT 25C đã nối thông với tuyến T1 và quốc lộ 51 sau 1,5 năm thi công.

Sự phối hợp giữa hai dự án hạ tầng trọng điểm

Nút giao này được triển khai đồng bộ thông qua sự kết hợp của hai dự án thành phần. Trong đó, tuyến T1 do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư, đóng vai trò là đường dẫn chính vào sân bay. Phần đường ĐT 25C do UBND thành phố Đồng Nai đầu tư xây dựng. Tính đến thời điểm hiện tại, các hạng mục chính đã cơ bản hoàn thiện, cho phép các phương tiện lưu thông kỹ thuật qua khu vực nút giao.

Hiện các hạng mục chính cơ bản hoàn thành, xe đã có thể lưu thông kỹ thuật qua nút giao.

Đáng chú ý, bên cạnh hai tuyến chính dẫn vào sân bay, ĐT 25C còn được thiết kế thêm hai nhánh dẫn ra quốc lộ 51. Điểm khác biệt lớn so với các nút giao nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu hay TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây là khu vực này được tổ chức giao thông cho phép xe máy lưu thông, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân địa phương.

Khu vực nút giao thuộc dự án tuyến T1 sân bay Long Thành đã được kẻ vạch đường, lắp hệ thống chiếu sáng và trồng cây xanh.

Chi tiết kỹ thuật và quy mô tuyến ĐT 25C

Đường ĐT 25C được quy hoạch với quy mô 8 làn xe, chia đều cho mỗi chiều 4 làn. Cấu trúc làn đường bao gồm ba làn dành cho xe ô tô và một làn hỗn hợp dành cho xe hai bánh, ba bánh và xe thô sơ. Việc phân tách làn rõ ràng nhằm đảm bảo an toàn giao thông và tối ưu hóa năng lực vận tải khi sân bay đi vào vận hành.

Đường ĐT 25C được thiết kế 8 làn xe, gồm ba làn ôtô và một làn dành cho xe hai, ba bánh cùng xe thô sơ mỗi bên.

Trong giai đoạn một, đoạn từ Hương lộ 19 đến quốc lộ 51 có chiều dài khoảng 2,5 km, chiều rộng nền đường đạt 45 m với tổng vốn đầu tư gần 700 tỷ đồng. Trên đoạn tuyến này bố trí ba nút giao cùng mức tại các điểm giao cắt với Hương lộ 19, Hương lộ 12 và quốc lộ 51 để điều tiết lưu lượng phương tiện.

Đường ĐT 25C qua xã Phước An đang thi công nền đường, dự kiến hoàn thành toàn tuyến trong quý III năm nay.

Ngoài phần đường, dự án còn bao gồm các công trình cầu quan trọng như cầu Bà Ký bắc qua kênh cùng tên. Cầu có chiều dài hơn 24,5 m và chiều rộng 37 m, tương ứng với quy mô mặt cắt ngang của tuyến đường trong khu vực.

Tiến độ và tầm nhìn kết nối liên vùng

Mặc dù gặp một số khó khăn về giải phóng mặt bằng khiến dự án chậm tiến độ so với kế hoạch ban đầu, nhưng hiện nay các đơn vị thi công đang nỗ lực để hoàn thành toàn tuyến trong quý III năm nay. Khi hoàn thiện, ĐT 25C sẽ trở thành trục xương sống kết nối sân bay Long Thành với cao tốc Bến Lức - Long Thành và Vành đai 3 TP.HCM.

Một đoạn ĐT 25C đã được đầu tư, chạy qua khu vực tập trung nhiều khu công nghiệp ở Phường Nhơn Trạch và xã Phước An.

Tuyến đường này không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách mà còn đáp ứng năng lực vận tải hàng hóa khổng lồ từ các khu công nghiệp tại Phường Nhơn Trạch và xã Phước An, Tỉnh Đồng Nai hướng về sân bay và các cảng biển lân cận.

Dự án sân bay Long Thành với quy mô 5.000 ha và tổng vốn đầu tư gần 16 tỷ USD đang bước vào giai đoạn nước rút. Giai đoạn một dự kiến đạt công suất 25 triệu hành khách/năm. Chủ đầu tư đặt mục tiêu hoàn tất các hạng mục chính vào tháng 9 để vận hành thử, chuẩn bị cho ngày khai thác thương mại chính thức 1/12.

Sân bay Long Thành đặt mục tiêu khai thác thương mại từ ngày 1/12 sau khi hoàn tất vận hành thử vào tháng 9.

Lưu ý: Thông tin về tiến độ và quy hoạch dự án có thể được điều chỉnh theo quyết định của cơ quan chức năng và chủ đầu tư tại từng thời điểm.