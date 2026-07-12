Hạ tầng phía Nam: Quy hoạch TP.HCM tầm nhìn 100 năm và loạt cao tốc trọng điểm Hệ thống hạ tầng giao thông phía Nam ghi nhận những bước chuyển lớn với quy hoạch 100 năm tại TP.HCM, cao tốc nối sân bay Long Thành và các trục động lực kết nối miền Tây.

Bức tranh hạ tầng khu vực phía Nam đang có những chuyển động quan trọng với hàng loạt dự án quy mô lớn được triển khai. Từ quy hoạch giao thông tầm nhìn dài hạn, các tuyến cao tốc liên vùng đến các dự án chỉnh trang đô thị, tất cả đều hướng tới mục tiêu tăng cường kết nối và mở rộng không gian phát triển kinh tế.

Đối với thị trường bất động sản, các thông tin hạ tầng mới không chỉ làm thay đổi kỳ vọng về thời gian di chuyển, mà còn tác động trực tiếp đến quy hoạch sử dụng đất, giá đất và dòng vốn đầu tư dọc các trục giao thông chiến lược.

Quy hoạch giao thông TP.HCM tầm nhìn 100 năm

Theo Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm, giao thông được xác định là trục dẫn dắt để mở rộng đô thị. Hệ thống giao thông sẽ phát triển theo mô hình liên kết vùng đa phương thức, phát huy vai trò đầu mối của TP.HCM trong vùng Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Trọng tâm của quy hoạch là tăng cường kết nối giữa khu vực trung tâm với các vùng phát triển mới thông qua mạng lưới tích hợp đường bộ, đường sắt đô thị, đường sắt vùng và đường thủy. Các tuyến vành đai và hành lang giao thông chiến lược được ưu tiên nhằm giảm áp lực cho hệ thống hiện hữu.

Đáng chú ý, TP.HCM sẽ đẩy mạnh phát triển giao thông công cộng gắn với mô hình TOD (phát triển đô thị định hướng giao thông công cộng). Phương thức này tập trung hình thành các trung tâm dịch vụ, thương mại và việc làm dọc theo các hành lang giao thông chính.

Động lực từ các tuyến cao tốc liên vùng

Cao tốc Hồ Tràm - sân bay Long Thành

Dự án thành phần 2 đường cao tốc kết nối Hồ Tràm với Cảng hàng không quốc tế Long Thành đang trong giai đoạn tham vấn đánh giá tác động môi trường. Tuyến đường dài gần 40km, đi qua 9 phường và xã bao gồm: Tân Thành, Kim Long, Ngãi Giao, Nghĩa Thành, Bình Gia, Xuân Sơn, Hòa Hội, Hồ Tràm và Xuyên Mộc.

Dự án dự kiến sử dụng hơn 407ha đất. Trong giai đoạn 1, tuyến đường sẽ được xây dựng với 6 làn xe cao tốc. Khi hoàn thiện, công trình này sẽ tạo trục kết nối trực tiếp, thúc đẩy du lịch nghỉ dưỡng và logistics tại khu vực ven biển.

Cao tốc TP.HCM - Mộc Bài nâng vốn bồi thường

TP.HCM đã điều chỉnh vốn bồi thường đoạn qua địa bàn lên hơn 6.382 tỷ đồng, tăng khoảng 1.330 tỷ đồng. Tuyến đường qua TP.HCM dài 24,7km, đi qua các xã: Phú Hòa Đông, Tân An Hội, Nhuận Đức và Thái Mỹ. Diện tích giải phóng mặt bằng gần 216ha, ảnh hưởng khoảng 2.090 trường hợp. Công tác bồi thường phấn đấu hoàn tất trong quý 3/2026 để phục vụ thi công.

Chỉnh trang đô thị và hạ tầng địa phương

Giải tỏa 1.600 nhà ven kênh tại TP.HCM

TP.HCM có kế hoạch thực hiện dự án chỉnh trang khu Ao Song Tân và sông Ông Lớn tại Phường Tân Hưng, TP.HCM với tổng mức đầu tư hơn 12.700 tỷ đồng. Dự án quy mô 43,57ha sẽ di dời hơn 1.600 hộ dân để thực hiện chỉnh trang hành lang sông rạch giai đoạn 2025 - 2030.

Mở rộng đường ĐT768B tại Tỉnh Đồng Nai

Phường Trảng Dài, Tỉnh Đồng Nai đang lấy ý kiến điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 để phục vụ dự án đường ĐT768B. Tuyến đường dự kiến mở rộng từ 30m lên 60m trên chiều dài hơn 6km, sử dụng khoảng 37ha đất.

Các trục giao thông chiến lược tại Miền Tây

Hàng loạt dự án giao thông tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long cũng đang có những bước tiến mới:

Kết nối Rạch Giá - Long Xuyên: Dự án dài 53km với tổng vốn gần 16.000 tỷ đồng, dự kiến khởi công giai đoạn 2026 - 2027. Điểm đầu tại Phường Rạch Giá, điểm cuối kết nối vào tuyến tránh Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

Dự án dài 53km với tổng vốn gần 16.000 tỷ đồng, dự kiến khởi công giai đoạn 2026 - 2027. Điểm đầu tại Phường Rạch Giá, điểm cuối kết nối vào tuyến tránh Long Xuyên, Tỉnh An Giang. Tuyến song hành Quốc lộ 62 (Tây Ninh): Đường Tân An - Bình Hiệp dài 62,7km, vốn đầu tư hơn 9.300 tỷ đồng, đi qua các xã phường như Khánh Hậu, Kiến Tường, Mỹ An.

Đường Tân An - Bình Hiệp dài 62,7km, vốn đầu tư hơn 9.300 tỷ đồng, đi qua các xã phường như Khánh Hậu, Kiến Tường, Mỹ An. Cao tốc CT.33: Tuyến đường dài 151km kết nối TP.HCM với khu vực ven biển phía Đông miền Tây đang được Tỉnh Vĩnh Long hoàn thiện hồ sơ pháp lý.

Tuyến đường dài 151km kết nối TP.HCM với khu vực ven biển phía Đông miền Tây đang được Tỉnh Vĩnh Long hoàn thiện hồ sơ pháp lý. Hạ tầng Nam sông Tiền (Đồng Tháp): Dự án dài 45,3km, vốn hơn 5.147 tỷ đồng, đi qua các khu vực Sa Đéc, Tân Dương, Lấp Vò, Lai Vung.

Cảnh báo: Thông tin dự án có thể thay đổi theo các điều chỉnh quy hoạch của cơ quan chức năng. Nhà đầu tư và người dân cần xác minh pháp lý và ranh giới dự án cụ thể tại địa phương trước khi thực hiện các giao dịch bất động sản.