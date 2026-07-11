Hạ tầng Quảng Ngãi: Quy hoạch 2 sân bay cùng hệ thống cảng biển nước sâu Bộ Xây dựng phê duyệt điều chỉnh quy hoạch hệ thống cảng hàng không, định hướng Quảng Ngãi sở hữu sân bay Măng Đen và Lý Sơn, tạo mạng lưới logistics đa phương thức cùng Khu kinh tế Dung Quất.

Theo thông tin từ Sở Xây dựng Quảng Ngãi, Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định số 1140/QĐ-BXD phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Việc điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng để địa phương mở rộng không gian phát triển từ vùng núi đến biển, nâng cao vai trò trong mạng lưới giao thông và logistics khu vực.

Quảng Ngãi là địa phương dự kiến sẽ sở hữu 2 sân bay, cảng biển, khu kinh tế và đảo tiền tiêu. Ảnh minh họa

Chi tiết quy hoạch sân bay Măng Đen và Lý Sơn

Trong danh mục quy hoạch đến năm 2030, Cảng hàng không Măng Đen được xác định là một trong 17 cảng hàng không nội địa của cả nước và tiếp tục giữ nguyên vị trí trong tầm nhìn đến năm 2050. Theo định hướng, sân bay Măng Đen sẽ đạt tiêu chuẩn cấp 4C, công suất thiết kế khoảng 2,5 triệu hành khách mỗi năm với diện tích dự kiến khoảng 350 ha vào năm 2050.

Bên cạnh đó, Cảng hàng không Lý Sơn cũng được đưa vào danh mục 5 cảng hàng không tiềm năng. Công trình này sẽ được nghiên cứu, hình thành và phát triển trong giai đoạn đến năm 2050 nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh tại khu vực đảo tiền tiêu.

Phối cảnh Cảng hàng không Măng Đen. Ảnh minh họa

Hoàn thiện mạng lưới giao thông đa phương thức

Việc bổ sung các mắt xích hàng không được đánh giá là bước đi chiến lược để Quảng Ngãi tái cấu trúc không gian phát triển. Hệ thống hạ tầng mới sẽ tạo ra hành lang kết nối xuyên suốt từ vùng cao Măng Đen đến Khu kinh tế Dung Quất, các đô thị ven biển và cảng nước sâu.

Sự xuất hiện của sân bay Măng Đen không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại mà còn góp phần hoàn thiện mạng lưới logistics, kết nối vùng phía Tây với khu vực đồng bằng ven biển. Điều này giúp phát huy lợi thế của Khu du lịch quốc gia Măng Đen, mở rộng khả năng tiếp cận cho du khách và nhà đầu tư tới trung tâm nghỉ dưỡng sinh thái mới của khu vực.

Khu kinh tế Dung Quất. Ảnh: Báo Nhà Đầu Tư

Tiềm năng từ hành lang kinh tế Đông - Tây

Hiện tại, Quảng Ngãi đã sở hữu Khu kinh tế Dung Quất - một trong những khu kinh tế ven biển trọng điểm cả nước, cùng hệ thống cảng biển nước sâu, quốc lộ và cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Khi các dự án hàng không đi vào khai thác, địa phương sẽ hình thành mạng lưới kết nối đa phương thức: đường bộ - đường biển - đường hàng không.

Phối cảnh Cảng hàng không Lý Sơn. Ảnh minh họa

Cấu trúc hạ tầng liên hoàn này cho phép Quảng Ngãi phát triển theo mô hình hành lang kinh tế Đông - Tây, kết nối Tây Nguyên với biển Đông. Sự kết hợp giữa công nghiệp tại Khu kinh tế Dung Quất, du lịch sinh thái tại Măng Đen và du lịch biển đảo tại Lý Sơn được kỳ vọng sẽ nâng cao năng lực thu hút đầu tư bền vững cho tỉnh trong dài hạn.

Lưu ý: Thông tin quy hoạch có thể được điều chỉnh theo quyết định của cơ quan thẩm quyền trong từng giai đoạn triển khai thực tế.