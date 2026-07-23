Hà Tĩnh quyết định đóng cửa mỏ đá núi Mồng Gà gần 9,7 ha sau 30 năm khai thác UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành quyết định đóng cửa mỏ đá núi Mồng Gà tại phường Nam Hồng Lĩnh nhằm phục hồi môi trường và hoàn tất bàn giao quỹ đất cho địa phương.

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Quyết định số 1872/QĐ-UBND ngày 22/7/2026 về việc chính thức đóng cửa mỏ khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực núi Mồng Gà, phường Nam Hồng Lĩnh. Mục tiêu chính của việc đóng cửa mỏ là đưa khu vực này về trạng thái an toàn, bảo vệ nguồn tài nguyên còn lại và bàn giao quỹ đất cho chính quyền địa phương quản lý theo đúng quy định pháp luật.

Quy mô và chi tiết khu vực đóng cửa mỏ

Theo quyết định của UBND tỉnh Hà Tĩnh, tổng diện tích khu vực đóng cửa mỏ là 9,68 ha. Trong đó, khu vực khai thác chiếm 8 ha và khu vực bãi chế biến chiếm 1,68 ha. Ranh giới, phạm vi đóng cửa được xác định cụ thể theo hệ thống các điểm khép góc và bản đồ khu vực ban hành kèm theo quyết định.

Mỏ khai thác đá. Ảnh minh họa

Mỏ đá núi Mồng Gà thuộc địa bàn phường Nam Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Khu vực này trước đây từng được UBND tỉnh Hà Tĩnh cấp phép cho Công ty CP Phát triển công nghiệp xây lắp và thương mại Hà Tĩnh khai thác theo Giấy phép khai thác khoáng sản số 384/GP-UB-CN ngày 9/4/1997 và Quyết định số 08/1999/QĐ-UB-CN ngày 4/1/1999. Sau gần 3 thập kỷ đi vào hoạt động, dự án hiện đã kết thúc vòng đời khai thác và chuyển sang giai đoạn đóng cửa, phục hồi môi trường.

Trách nhiệm hoàn trả mặt bằng và quản lý quỹ đất

Về phương án bàn giao và quản lý quỹ đất sau khi chấm dứt khai thác, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị liên quan:

Đối với doanh nghiệp khai thác: Công ty CP Phát triển công nghiệp xây lắp và thương mại Hà Tĩnh có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành bàn giao diện tích đất cho địa phương. Doanh nghiệp phải tiếp tục duy tu, bảo dưỡng các công trình cải tạo, phục hồi môi trường và thực hiện các thủ tục hoàn trả tiền ký quỹ phục hồi môi trường theo quy định.

Công ty CP Phát triển công nghiệp xây lắp và thương mại Hà Tĩnh có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành bàn giao diện tích đất cho địa phương. Doanh nghiệp phải tiếp tục duy tu, bảo dưỡng các công trình cải tạo, phục hồi môi trường và thực hiện các thủ tục hoàn trả tiền ký quỹ phục hồi môi trường theo quy định. Đối với chính quyền địa phương: UBND phường Nam Hồng Lĩnh chịu trách nhiệm tiếp nhận, quản lý và sử dụng quỹ đất được bàn giao, đồng thời triển khai các biện pháp bảo vệ phần tài nguyên khoáng sản chưa khai thác trong phạm vi ranh giới mỏ.

UBND phường Nam Hồng Lĩnh chịu trách nhiệm tiếp nhận, quản lý và sử dụng quỹ đất được bàn giao, đồng thời triển khai các biện pháp bảo vệ phần tài nguyên khoáng sản chưa khai thác trong phạm vi ranh giới mỏ. Đối với cơ quan quản lý chuyên ngành: Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh chịu trách nhiệm về kết quả nghiệm thu và nội dung tham mưu liên quan đến việc đóng cửa mỏ. Sở sẽ chủ động xử lý các vấn đề phát sinh về vi phạm hành chính (nếu có), đồng thời phối hợp hoàn trả tiền ký quỹ cải tạo môi trường cho doanh nghiệp đúng quy trình.

Lưu ý: Thông tin về kế hoạch sử dụng đất sau thu hồi có thể được điều chỉnh theo quy hoạch phân khu và quy hoạch chung của địa phương trong từng giai đoạn.