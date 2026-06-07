Haaland lập cú đúp, Na Uy nhấn chìm Brazil 2-1 tại World Cup Màn trình diễn bùng nổ của Erling Haaland cùng sự xuất sắc của thủ thành Nyland đã giúp Na Uy tiễn Brazil rời giải, đánh dấu cuộc khủng hoảng bản sắc trầm trọng của Selecao.

Trận cầu tâm điểm giữa Na Uy và Brazil đã khép lại với một kết quả gây chấn động: đại diện Bắc Âu giành chiến thắng 2-1, chính thức biến Selecao thành cựu vương của những giấc mơ. Trong một ngày mà Erling Haaland chứng minh tại sao anh là tiền đạo đáng sợ nhất thế giới, Brazil lại tự đánh mất mình bằng một lối chơi thụ động đến khó tin.

Na Uy đánh bại Brazil 2-1. Ảnh: Sky Sports.

Erling Haaland: Kẻ thách thức mọi giới hạn lịch sử

Dấu ấn đậm nét nhất trong chiến thắng của Na Uy không ai khác ngoài Erling Haaland. Với cú đúp vào lưới Alisson Becker, tiền đạo đang khoác áo Man City đã thiết lập nên những cột mốc vô tiền khoáng hậu. Haaland hiện đã có 7 bàn thắng ngay trong kỳ World Cup đầu tiên tham dự, vươn lên dẫn đầu danh sách Vua phá lưới cùng những huyền thoại đương đại như Lionel Messi và Kylian Mbappe.

Đáng kinh ngạc hơn, Haaland đã ghi bàn trong 14 trận đấu quốc tế chính thức liên tiếp. Anh cũng trở thành cầu thủ châu Âu đầu tiên sau 28 năm ghi bàn trong cả 4 trận đầu tại World Cup, tái hiện kỳ tích của Christian Vieri lập được vào năm 1998. Cựu danh thủ Lee Dixon nhận định: "Đây là sức mạnh thuần túy. Khi Haaland có khoảng trống, bàn thắng là điều tất yếu. Cậu ấy đơn giản là không thể ngăn cản".

Sự lạ lẫm của Selecao: Khi Brazil đánh mất bản sắc

Một trong những thống kê gây sốc nhất chính là tỷ lệ kiểm soát bóng. Brazil, đội bóng vốn nổi tiếng với triết lý tấn công áp đặt, chỉ nắm giữ 34% thời lượng bóng – con số thấp nhất của họ tại một kỳ World Cup kể từ khi dữ liệu này được ghi lại. Ngược lại, Na Uy hoàn toàn làm chủ cuộc chơi với 66% quyền kiểm soát.

Chiến thuật của HLV Carlo Ancelotti bị chỉ trích gay gắt khi ông chủ động xây dựng một "bức tường vàng" thấp bên phần sân nhà để chờ đợi phản công. Tuy nhiên, sự thụ động này đã phản tác dụng. Những ngôi sao tấn công thượng thặng như Vinicius Junior hay Gabriel Martinelli gần như bị cô lập hoàn toàn, biến Brazil thành một đội bóng cửa dưới đúng nghĩa dù sở hữu chất lượng nhân sự vượt trội.

Sai lầm cá nhân và bước ngoặt trận đấu

Gabriel không thể ngăn chặn Haaland ghi bàn. Ảnh: Sky Sports.

Hệ thống phòng ngự của Brazil đã có một ngày thi đấu dưới sức, đặc biệt là trung vệ Gabriel Magalhaes. Ở bàn mở tỷ số, Gabriel mắc sai lầm vị trí nghiêm trọng khi đứng cách đối phương quá xa, tạo điều kiện cho Haaland thoải mái dứt điểm. Chuyên gia Gary Neville bày tỏ sự phẫn nộ: "Tôi thực sự thất vọng với cách phòng ngự của Gabriel. Cậu ta hiểu Haaland hơn ai hết nhưng lại chọn cách đứng nhìn. Đó là quyết định điên rồ ở đẳng cấp này".

Ngược lại với sai lầm của Gabriel, thủ thành Orjan Nyland của Na Uy đã có một trận đấu để đời. Dù Brazil có chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 2.75 so với 0.84 của Na Uy, nhưng sự xuất sắc của Nyland đã từ chối tất cả. Việc cản phá thành công quả phạt đền của Bruno Guimaraes trong hiệp 1 chính là cú hích tinh thần quan trọng giúp Na Uy đứng vững trước sức ép muộn màng của đối thủ.

Nỗi đau 28 năm và trang sử mới của Na Uy

Neymar rơi lệ sau trận đấu. Ảnh: Sky Sports.

Thất bại này đánh dấu một cột mốc buồn cho bóng đá xứ Samba. Tính đến năm 2030, Brazil sẽ tròn 28 năm không nếm mùi vô địch World Cup, cơn khát danh hiệu dài nhất trong lịch sử hiện đại của họ. Hình ảnh Neymar ghi bàn danh dự ở phút bù giờ rồi rời sân trong nước mắt có lẽ là lời chia tay buồn cho một thế hệ tài năng nhưng thiếu bản lĩnh ở những thời điểm quyết định.

Trong khi đó, Na Uy đã viết nên trang sử mới khi lần đầu tiên lọt vào tứ kết World Cup. Với một Haaland đang ở đỉnh cao phong độ và một tập thể gắn kết, Na Uy không còn là hiện tượng "ngựa ô" mà đã thực sự trở thành một thế lực mới của bóng đá thế giới, sẵn sàng thách thức mọi đối thủ trên hành trình chinh phục đỉnh cao.