Haaland lập cú đúp tiễn Brazil rời World Cup: Khi quái vật không thể bị ngăn cản Erling Haaland rực sáng với hai bàn thắng đẳng cấp, giúp Na Uy đánh bại Brazil 2-1 để tiến vào tứ kết World Cup, đồng thời san bằng thành tích ghi bàn của Messi và Mbappe.

Trận thư hùng giữa Brazil và Na Uy tại vòng knock-out World Cup đã diễn ra đúng như mong đợi của người hâm mộ: một cuộc đối đầu trực diện giữa sức mạnh cơ bắp và tư duy chiến thuật đỉnh cao. Tâm điểm của mọi ánh nhìn đổ dồn vào màn tái đấu giữa Gabriel Magalhaes và Erling Haaland, hai đối thủ đã quá nhẵn mặt nhau tại Premier League nhưng đây là lần đầu tiên họ đụng độ ở cấp độ đội tuyển quốc gia trong một trận cầu sinh tử.

Gabriel bất lực trước Haaland trong pha không chiến dẫn đến bàn mở tỷ số.

Sự thống trị tuyệt đối trên không

Dù Gabriel đã rất nỗ lực, nhưng thực tế sân cỏ cho thấy trung vệ của Arsenal hoàn toàn thất thế trước một Haaland đang ở đỉnh cao phong độ. Bàn thắng mở tỷ số là minh chứng rõ nét nhất: Haaland bật cao hơn tất cả, đè bẹp Gabriel trong pha tranh chấp trên không để đánh đầu tung lưới Alisson Becker. Cú ngã của trung vệ Brazil không chỉ là một tai nạn, đó là biểu tượng cho sự bất lực trước một "quái vật" thể chất.

Theo thống kê từ OPTA, Haaland đã thiết lập một kỷ lục vô tiền khoáng hậu khi đạt tỷ lệ thắng không chiến lên tới 78% – con số cao nhất trong lịch sử World Cup kể từ khi dữ liệu được thu thập vào năm 1966. Đây đã là trận đấu thứ 5 liên tiếp Haaland ghi bàn khi đối đầu với Gabriel, một cái dớp thực sự đối với hàng phòng ngự Selecao.

Nút thắt chiến thuật từ băng ghế dự bị

Trong hiệp một, Brazil dưới sự chỉ đạo của HLV Carlo Ancelotti đã phong tỏa khá tốt các vệ tinh xung quanh Haaland như Alexander Sorloth hay Martin Odegaard. Tuy nhiên, bước ngoặt đã đến từ quyết định thay người táo bạo của HLV Stale Solbakken ngay đầu hiệp hai.

Việc tung Oscar Bobb và Andreas Schjelderup vào sân thay cho Nusa và Sorloth đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện. Nếu Bobb mang lại sự cơ động và khả năng hỗ trợ phòng ngự hiệu quả trước Vinicius Junior, thì Schjelderup chính là chìa khóa mở ra chiến thắng. Không cần quá rườm rà, tiền vệ này thực hiện những đường chuyền có độ sát thương cực cao vào vòng cấm.

Sự kết hợp giữa Haaland và Schjelderup đã trừng phạt những sai lầm của hàng thủ Brazil.

Cả hai bàn thắng của Haaland trong hiệp hai đều in đậm dấu giày kiến tạo của Schjelderup. Đặc biệt, bàn thắng thứ hai cho thấy một khía cạnh khác của Haaland: kỹ thuật dứt điểm tầm xa. Một cú sút chìm hiểm hóc xuyên qua chân Danilo khiến Alisson dù đã đổ người hết cỡ cũng không thể cứu thua. Brazil đơn giản là đã gặp phải một Haaland quá toàn diện trong một ngày thi đấu thăng hoa.

Tư cách của một siêu sao thế giới

HLV Solbakken, người từng góp mặt trong chiến thắng lịch sử của Na Uy trước Brazil tại World Cup 1998, dường như đã tìm ra công thức tối ưu để khai thác sức mạnh của Haaland. Ông xây dựng lối chơi xoay quanh số 9 của mình, tương tự cách Lionel Scaloni làm với Messi hay Didier Deschamps với Mbappe.

HLV Solbakken đã thành công trong việc xây dựng hệ thống xoay quanh Haaland.

Với cú đúp này, Haaland đã ghi bàn trong 14 trận liên tiếp cho đội tuyển quốc gia, nâng tổng số pha lập công tại World Cup năm nay lên con số 7. Anh hiện đang cùng Messi và Mbappe dẫn đầu danh sách Vua phá lưới, tạo nên một cuộc đua tam mã kịch tính nhất trong lịch sử các kỳ đại hội bóng đá hành tinh.

Chiến thắng 2-1 trước Brazil không chỉ đưa Na Uy vào tứ kết mà còn khẳng định một kỷ nguyên mới của bóng đá thế giới, nơi Erling Haaland sẵn sàng thách thức mọi giới hạn và xô đổ mọi kỷ lục.