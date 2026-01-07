Haaland lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu, Na Uy hạ Bờ Biển Ngà 2-1 tại World Cup 2026 Bàn thắng quyết định ở phút 86 của Erling Haaland không chỉ đưa Na Uy vào vòng 16 đội mà còn biến anh thành cầu thủ cán mốc 60 bàn thắng quốc tế nhanh nhất lịch sử bóng đá.

Trận đấu tại Dallas đã chứng kiến một kịch bản nghẹt thở khi Na Uy đánh bại Bờ Biển Ngà với tỷ số 2-1, chính thức giành vé vào vòng 16 đội World Cup 2026. Đối thủ tiếp theo của "Những chiến binh Viking" sẽ là ứng cử viên vô địch Brazil trong cuộc đối đầu thượng đỉnh tại sân MetLife, New Jersey.

Erling Haaland: Bản năng sát thủ và những kỷ lục bị xô đổ

Trong phần lớn thời gian thi đấu, Erling Haaland dường như bị cô lập bởi hệ thống phòng ngự chặt chẽ của Bờ Biển Ngà và lối chơi có phần thận trọng mà huấn luyện viên Stale Solbakken áp dụng. Tuy nhiên, đẳng cấp của một siêu sao là biết cách tỏa sáng đúng vào khoảnh khắc quyết định.

Phút 86, từ đường chuyền của Patrick Berg, tiền đạo mang áo số 9 thực hiện pha dứt điểm quyết đoán ấn định chiến thắng 2-1. Bàn thắng này không chỉ mang về 3 điểm quý giá mà còn giúp Haaland thiết lập hai cột mốc lịch sử: cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong cả ba trận ra sân đầu tiên tại một kỳ World Cup, và là người chạm mốc 60 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia nhanh nhất lịch sử (chỉ sau 53 trận).

Haaland lên tiếng đúng lúc để giúp Na Uy đi tiếp.

Antonio Nusa và sự đa dạng của hàng công Na Uy

Dù Haaland là tâm điểm, nhưng Na Uy cho thấy họ không còn là đội bóng một người. Phút 39, Antonio Nusa đã chứng minh tại sao anh được coi là thần đồng mới của bóng đá châu Âu. Nhận bóng bên hành lang cánh trái, tài năng 21 tuổi đang khoác áo RB Leipzig thực hiện pha đột phá cá nhân đầy táo bạo.

Nusa ngoặt bóng kỹ thuật loại bỏ hoàn toàn Nicolas Pepe trước khi tung cú cứa lòng chân phải hiểm hóc, đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành, mở tỷ số trận đấu. Sự kết hợp giữa tốc độ, kỹ thuật của Nusa và sức mạnh thể chất của Haaland đang tạo nên một hàng công đa diện và cực kỳ khó lường cho Na Uy tại giải đấu năm nay.

Nusa đã chứng minh Na Uy không chỉ có mỗi Haaland.

Cuộc chiến trên băng ghế huấn luyện

Hiệp hai của trận đấu trở thành sân khấu cho những điều chỉnh chiến thuật từ hai phía. Huấn luyện viên Emerse Fae của Bờ Biển Ngà đã tạo ra bước ngoặt khi tung Amad vào sân thay cho Christ Inao Oulai ở phút 60. Chỉ ít phút sau, Amad phối hợp đập nhả với Pepe trước khi thực hiện pha solo đẳng cấp để gỡ hòa 1-1.

Tuy nhiên, Stale Solbakken cũng không hề kém cạnh. Việc đưa Oscar Bobb vào sân thay Alexander Sorloth đã giúp Na Uy lấy lại thế trận. Chính Bobb là người thực hiện đường chuyền xé toang hàng phòng ngự đối phương, gián tiếp mở ra cơ hội để Haaland ghi bàn thắng vàng.

Amad bùng nổ sau khi vào sân từ băng ghế dự bị.

Thử thách cực đại mang tên Brazil

Tiến vào vòng 1/8, Na Uy sẽ đối đầu với Brazil – đội bóng mà họ đang nắm giữ một thống kê lịch sử đầy kinh ngạc. Trong số 88 quốc gia từng đối đầu với Selecao, Na Uy là đội duy nhất chưa từng nếm mùi thất bại. Sau 4 lần chạm trán, họ thắng 2 và hòa 2, bao gồm cả chiến thắng vang dội tại World Cup 1998.

Trận đấu tới còn là cuộc tái đấu đáng chờ đợi giữa Erling Haaland và trung vệ Gabriel của Brazil, những người đã quá hiểu nhau qua những cuộc đối đầu nảy lửa tại giải Ngoại hạng Anh. Dù bị đánh giá thấp hơn về mặt lực lượng, nhưng với cái duyên lịch sử và một Haaland đang ở đỉnh cao phong độ, Na Uy hoàn toàn có quyền mơ về một cú sốc tiếp theo tại World Cup 2026.