Haaland nổ súng phút 86 đưa Na Uy vào tứ kết World Cup sau màn rượt đuổi kịch tính Erling Haaland sắm vai người hùng với bàn thắng quyết định ở phút 86, giúp Na Uy đánh bại Bờ Biển Ngà 2-1 tại vòng 1/16 World Cup. Chiến thắng nhọc nhằn đưa đại diện Bắc Âu tiến vào cuộc đối đầu lịch sử với Brazil.

Trận đại chiến tại vòng 1/16 World Cup giữa Bờ Biển Ngà và Na Uy đã kết thúc theo kịch bản không thể kịch tính hơn. Khi tất cả đều nghĩ về hiệp phụ, Erling Haaland - ngôi sao được kỳ vọng nhất - đã lên tiếng đúng lúc để định đoạt số phận trận đấu, đưa Na Uy ghi danh vào vòng đấu dành cho 8 đội mạnh nhất hành tinh.

Sự thực dụng của Na Uy đối đầu với sức mạnh châu Phi

Trở lại đội hình xuất phát sau khi được nghỉ ngơi ở lượt trận cuối vòng bảng, Erling Haaland là tâm điểm của mọi sự chú ý. Tuy nhiên, trong suốt 45 phút đầu tiên, tiền đạo thuộc biên chế Manchester City gần như bị "chia cắt" hoàn toàn với các vệ tinh xung quanh. Hệ thống phòng ngự lùi sâu và chơi áp sát của Bờ Biển Ngà đã khiến chân sút sinh năm 2000 không có nhiều không gian để xoay sở.

Ngược lại, Bờ Biển Ngà với nền tảng thể lực sung mãn và lối chơi giàu tốc độ đã tạo ra sức ép nghẹt thở. Các học trò của huấn luyện viên bên phía đội bóng châu Phi liên tục tổ chức những đợt phản công sắc lẹm, tận dụng tối đa khả năng càn lướt của Nicolas Pepe và sự năng nổ của Franck Kessie ở tuyến giữa. Dù lấn lướt về thế trận, nhưng sự thiếu sắc bén trong các pha dứt điểm cuối cùng đã khiến "Những chú voi" không thể cụ thể hóa ưu thế thành bàn thắng.

Haaland ghi bàn thắng muộn giúp Na Uy đánh bại Bờ Biển Ngà

Trong bối cảnh bị dồn ép, Na Uy lại cho thấy bản lĩnh của một đội bóng châu Âu già rơ. Phút 39, từ một pha dàn xếp tấn công mạch lạc, Antonio Nusa thực hiện pha xử lý bóng đẳng cấp trước khi tung cú cứa lòng hiểm hóc hạ gục thủ thành Fofana, mở tỷ số trận đấu trong sự ngỡ ngàng của đối thủ.

Amad Diallo và nỗ lực không mệt mỏi của Bờ Biển Ngà

Bước sang hiệp hai, Bờ Biển Ngà đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Những sự thay đổi về nhân sự đã mang lại luồng sinh khí mới cho hàng công đội bóng áo cam. Đặc biệt, sự xuất hiện của Amad Diallo đã thay đổi cục diện trận đấu.

Phút 74, ngôi sao đang khoác áo Manchester United thực hiện pha đột phá dũng mãnh, loại bỏ hàng phòng ngự Na Uy trước khi dứt điểm quyết đoán san bằng tỷ số 1-1. Bàn thắng như tiếp thêm lửa cho các cầu thủ Bờ Biển Ngà, khiến những phút cuối trận trở nên vô cùng căng thẳng.

Bản năng sát thủ của Erling Haaland

Khi trận đấu trôi về những phút cuối và cường độ pressing của hai đội đạt mức cao nhất, đẳng cấp của một ngôi sao lớn đã lên tiếng. Phút 86, từ một tình huống tấn công biên, Patrick Berg có đường căng ngang thuận lợi để Erling Haaland chọn vị trí thông minh, đệm bóng cận thành ấn định tỷ số 2-1.

Đây là khoảnh khắc cho thấy tại sao Haaland luôn là nỗi khiếp sợ của mọi hàng thủ: chỉ cần một tích tắc lơ là của đối phương, anh sẽ ngay lập tức trừng phạt bằng bản năng sát thủ thiên bẩm.

Thống kê chuyên sâu và cục diện bảng đấu

Dù Bờ Biển Ngà áp đảo về số lượng phạt góc (14 so với 3) và có nhiều cú dứt điểm hơn (14 so với 9), nhưng Na Uy lại tỏ ra hiệu quả hơn trong việc chuyển hóa cơ hội. Khả năng chịu nhiệt của hàng thủ Na Uy, đứng đầu là thủ thành Nyland với 4 pha cứu thua xuất sắc, đã góp công lớn vào chiến thắng này.

Thông số Bờ Biển Ngà Na Uy Sút khung thành 14 (5) 9 (4) Kiểm soát bóng 47% 53% Phạt góc 14 3 Cứu thua 1 4 Phạm lỗi 6 7

Với thắng lợi nghẹt thở này, Na Uy chính thức góp mặt tại vòng tứ kết. Đối thủ tiếp theo của Haaland và các đồng đội sẽ là ứng cử viên vô địch Brazil. Đây được dự báo là thử thách cực đại nhưng cũng là cơ hội để Na Uy chứng minh tham vọng thực sự tại kỳ World Cup năm nay.